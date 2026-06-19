Мексика первой вышла в плей-офф ЧМ-2026, выиграв группу A
Мексика первой вышла в плей-офф ЧМ-2026.
Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи (1:0) в матче второго тура ЧМ-2026.
Таким образом, команда тренера Хавьер Агирре одержала вторую победу подряд и первой на турнире вышла в плей-офф. В первом туре мексиканцы переиграли команду ЮАР (2:0).
Мексика досрочно выиграла группу A, имея в активе 6 очков. В ночь на 25 июня им предстоит сыграть против сборной Чехии.
Добавим, что на чемпионате мира в 2022 году Мексика не вышла из группы.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Мексика – Южная Корея.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура17565 голосов
Франция
Англия
Испания
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Да и просто легенду красиво проводить.