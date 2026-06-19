Мексика первой вышла в плей-офф ЧМ-2026, выиграв группу A

Мексика первой вышла в плей-офф ЧМ-2026.

Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи (1:0) в матче второго тура ЧМ-2026 .

Таким образом, команда тренера Хавьер Агирре одержала вторую победу подряд и первой на турнире вышла в плей-офф. В первом туре мексиканцы переиграли команду ЮАР (2:0).

Мексика досрочно выиграла группу A, имея в активе 6 очков. В ночь на 25 июня им предстоит сыграть против сборной Чехии.

Добавим, что на чемпионате мира в 2022 году Мексика не вышла из группы.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Мексика – Южная Корея.