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  4. Мексика первой вышла в плей-офф ЧМ-2026, выиграв группу A

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Мексика первой вышла в плей-офф ЧМ-2026, выиграв группу A
Мексика первой вышла в плей-офф ЧМ-2026.

Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи (1:0) в матче второго тура ЧМ-2026.

Таким образом, команда тренера Хавьер Агирре одержала вторую победу подряд и первой на турнире вышла в плей-офф. В первом туре мексиканцы переиграли команду ЮАР (2:0).

Мексика досрочно выиграла группу A, имея в активе 6 очков. В ночь на 25 июня им предстоит сыграть против сборной Чехии.

Добавим, что на чемпионате мира в 2022 году Мексика не вышла из группы.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Мексика – Южная Корея.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура17565 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Мексики по футболу
logoХавьер Агирре
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Южной Кореи по футболу

Комментарии

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Надеюсь, дадут Очоа сыграть ))
ОтветYaroslove
Надеюсь, дадут Очоа сыграть ))
Однозначно сыграет. Матч ничего не решает. А тема с ветеранами ЧМ очень сильно форсится, такое упускать нельзя. Роналду, Месси и он. Вау.
Да и просто легенду красиво проводить.
По традиции опять вылетят в 1/8?
ОтветGarik_GL
По традиции опять вылетят в 1/8?
Да
Достаточно предсказуемый выход Мексики в плей-офф чм, поздравляю их.
Второй состав Мексики, против основного у Чехии. Гости должны побеждать, иначе домой.
Ждём Очоа в третьей игре!
Если не вышли бы , как в Катаре то было бы удивительно
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