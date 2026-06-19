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  4. Мексика вышла в плей-офф, разгромы от Канады и Швейцарии, заявления Тутберидзе, трансферы «Реала» и «Ливерпуля», логотипы Альп-2030 и другие новости

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Мексика вышла в плей-офф, разгромы от Канады и Швейцарии, заявления Тутберидзе, трансферы «Реала» и «Ливерпуля», логотипы Альп-2030 и другие новости

1. В стартовом матче второго тура ЧМ-2026 Чехия упустила победу над ЮАР (1:1) из-за пенальти, который назначила судья из США Тори Пенсо на 81-й минуте. Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину (4:1) – все 5 голов забили после 70-й минуты.

Канада крупно обыграла Катар (6:0) благодаря хет-трику Дэвида, тяжелую травму получил хавбек хозяев Коне. Мексика одолела Южную Корею (1:0) и первой вышла в плей-офф.

2. Заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе сделала еще несколько резонансных заявлений: «С детства мы слышим: бедный ребенок, изнурительные тренировки, отсутствие детства. А я считаю, что в большой спорт попасть могут только избранные дети»; «Девочки, которые у нас сейчас, не обладают исключительностью. Это не говорит о том, что они не могут, как Медведева, завоевать весь мир»; о контроле веса: «В 18 лет думала: вот сейчас я не буду есть, но куплю себе колу и баунти. Потом смотришь в зеркало, а у тебя там сзади полка»; о травмах в фигурном катании: «Это большой спорт, большие медали. Они не должны даваться легко».

2. Трансферы. «Реал» подписал экс-защитника «Ливерпуля» Конате свободным агентом. «Локомотив» объявил об уходе форварда Сарвели. «Ливерпуль» купил вингера «Осасуны» Муньоса за 40 млн евро. «Тоттенхэм» за 52 млн фунтов подписал защитника «Брайтона» ван Хекке. «Лион» за 33,6 млн евро продал вингера Морейру в «Байер». 

«Ливерпуль» предложил 90+10 млн евро за вингера Диоманде, но «Лейпциг» отказал. «Реал» может предложить «Баварии» за Олисе до 220 млн евро максимум и подписать защитника Диаша из «Ман Сити». Аллегри и «Наполи» согласовали контракт до 2029 года. «Спартак» отклонил третье предложение «Индепендьенте» по Барко – 2,5 млн долларов за 50% прав, москвичи хотят 4-5 млн, «Бока» может вступить в борьбу за хавбека.

3. Ротенберг, Фетисов, Бутман, гендиректор ФК «Спартак» Некрасов, Шестеркин, Панарин, Никишин, Сергачев – в составе сборной России на выставочный матч с США. Игру организовывают торгово-промышленные палаты двух стран.

4. Рыбакина проиграла Эале в Берлине, Свитолина, Носкова вышли в 1/4 финала, Мухова выбыла. Зверев, Шелтон, Фриц, Коллиньон вышли в 1/4 финала в Галле.

5. Глава Международной федерации бенди (FIB) швед Хенрик Нильссон подал в отставку из-за разногласий в руководстве по вопросу возвращения России. Он против допуска.

6. Рапирист Антон Бородачев завоевал бронзу на чемпионате Европы по фехтованию.

7. Оргкомитет Альп-2030 представил логотипы Олимпийских и Паралимпийских игр.

8. Форварду сборной Кот-д’Ивуара Элье Ваи отказали во въезде в Канаду для участия в матче ЧМ-2026 против Германии. В отношении игрока «Ниццы» ведется расследование во Франции из-за подозрительных ставок. Позже Ваи разрешили въехать в страну.

Цитаты дня:

«Мартинес погубил золотое поколение Бельгии, с Португалией происходит то же самое. Один из сильнейших составов на ЧМ и близко не показывает свой потенциал». Шмейхель об 1:1 с ДР Конго

Сергей Ташуев: «Российские тренеры сильнее испанских. В работе Гвардиолы ничего особенного нет – сможет он пятое место с «Ахматом» занять? Даже рассуждать смешно»

Кузнецов о будущем Овечкина: «Спортсмен должен зарабатывать, пока есть возможность. Зачем ехать в «Динамо», если в другом клубе дадут на 10 млн долларов больше?»

Мостовой об экспертах на ТВ: «Один какой-то блогер, второй играл на первенстве завода, сидят и Испанию обсуждают! Совсем, что ли? В Европе бы такого не было»

Виктор Онопко: «Думал, что Россию вернут уже на ЧМ-2026. Нам с детства говорили, что футбол и спорт вне политики. В Европе нас очень ждут, хотят видеть»

«Клянусь, я играю за эту команду». Полиция Нью-Йорка приняла защитника «Никс» Тайлера Колека за фаната время чемпионского парада

Генич об авторитете: «От Евсеева могу в прямом эфире получить сообщение: «Ты #######». От Талалаева – чтобы я сгнил, #####»

Алекс Перейра: «Если бы у меня была возможность восстановиться без запрещенных ударов, Ган не пережил бы остаток боя»

Ролик дня

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура17440 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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