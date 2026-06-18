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  4. «Роналду был бы сегодня богом, если бы реализовал свои моменты. Это один из лучших игроков в истории, все в сборной Португалии его уважают». Рикарду Кошта об игре с ЮАР

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«Роналду был бы сегодня богом, если бы реализовал свои моменты. Это один из лучших игроков в истории, все в сборной Португалии его уважают». Рикарду Кошта об игре с ДР Конго
Кошта о Роналду: он лидер, если бы он забил свои моменты, его бы считали богом.

Бывший защитник сборной Португалии Рикарду Кошта считает несправедливой критику в адрес Криштиану Роналду.

Португальская команда сыграла вничью с ДР Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард не отметился результативными действиями.

О критике Роналду после 1-го матча на чемпионате мира

«Люди слишком легкомысленно относятся к своим словам. Если бы Криштиану реализовал те два момента, которые у него были, он был бы сегодня богом.

Мы говорим об одном из лучших игроков в истории. У него есть право на неудачный день, как и у любого другого. Мы должны уважать то, что он сделал для футбола и для Португалии».

О важной роли, которую Роналду продолжает играть в команде

«Все прислушиваются к Криштиану. Он лидер, тот, кто мотивирует своих партнеров по команде и продолжает оказывать огромную помощь национальной сборной. За пределами команды о нем много говорят, но внутри он пользуется всеобщим уважением», – сказал Кошта.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoРикарду Кошта
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная ДР Конго по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия

Комментарии

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1) Какая ЮАР?
2) Какие моменты были у Роналду?

Я, видимо, какой-то другой Чемпионат Мира смотрел, где Португалия играла против ДР Конго, а Роналду весь матч бесцельно бродил по полю, коснувшись мяча считанное количество раз, получив одну из худших оценок в команде.
ОтветElectroVantuzzz
1) Какая ЮАР? 2) Какие моменты были у Роналду? Я, видимо, какой-то другой Чемпионат Мира смотрел, где Португалия играла против ДР Конго, а Роналду весь матч бесцельно бродил по полю, коснувшись мяча считанное количество раз, получив одну из худших оценок в команде.
Ты не одинок!
ОтветElectroVantuzzz
1) Какая ЮАР? 2) Какие моменты были у Роналду? Я, видимо, какой-то другой Чемпионат Мира смотрел, где Португалия играла против ДР Конго, а Роналду весь матч бесцельно бродил по полю, коснувшись мяча считанное количество раз, получив одну из худших оценок в команде.
У Роналду было как минимум два опасных момента, когда во втором тайме партнёры выводили его под удар в пяти метрах от ворот. Оба момента бездарно слиты.
А если бы Ширко использовал свои моменты в свое время , он бы был обладателем Золотого мяча , так и передайте этому Рикардо ))
>>>У него есть право на неудачный день

Второй ЧМ подряд у человека неудачный день продолжается. Когда он закончится то?
ОтветЕвгений Сидоров
>>>У него есть право на неудачный день Второй ЧМ подряд у человека неудачный день продолжается. Когда он закончится то?
День Сурка
ОтветЕвгений Сидоров
>>>У него есть право на неудачный день Второй ЧМ подряд у человека неудачный день продолжается. Когда он закончится то?
Шестой
А тот, кто его не уважает просто не вызывается в сборную))
"все в сборной Португалии его уважают"
Даже после такого? https://www.sports.ru/football/blogs/3098007.html?ysclid=mqjqvbspzy541315834
Об игре с ЮАР?
Роналду не забил в 10 последних матчах за Португалию на ЧМ/Евро – самая длинная безголевая серия в его карьере на крупных турнирах

Просто не повезло в 10й раз:))
А у него были моменты?
Если бы я реализовал все свои шансы, то сейчас бы не писал бы здесь комментарии
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