Бывший защитник сборной Португалии Рикарду Кошта считает несправедливой критику в адрес Криштиану Роналду.
Португальская команда сыграла вничью с ДР Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард не отметился результативными действиями.
О критике Роналду после 1-го матча на чемпионате мира
«Люди слишком легкомысленно относятся к своим словам. Если бы Криштиану реализовал те два момента, которые у него были, он был бы сегодня богом.
Мы говорим об одном из лучших игроков в истории. У него есть право на неудачный день, как и у любого другого. Мы должны уважать то, что он сделал для футбола и для Португалии».
О важной роли, которую Роналду продолжает играть в команде
«Все прислушиваются к Криштиану. Он лидер, тот, кто мотивирует своих партнеров по команде и продолжает оказывать огромную помощь национальной сборной. За пределами команды о нем много говорят, но внутри он пользуется всеобщим уважением», – сказал Кошта.
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Колумбийская журналистка плачет от счастья – ей помахал Роналду 📹
2) Какие моменты были у Роналду?
Я, видимо, какой-то другой Чемпионат Мира смотрел, где Португалия играла против ДР Конго, а Роналду весь матч бесцельно бродил по полю, коснувшись мяча считанное количество раз, получив одну из худших оценок в команде.
Второй ЧМ подряд у человека неудачный день продолжается. Когда он закончится то?
Даже после такого? https://www.sports.ru/football/blogs/3098007.html?ysclid=mqjqvbspzy541315834
Просто не повезло в 10й раз:))