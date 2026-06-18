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  4. Ваи разрешили въехать в Канаду на матч с Германией. В федерации Кот-д’Ивуара заявили об отсутствии судебных и административных разбирательств в отношении форварда

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Ваи разрешили въехать в Канаду на матч с Германией. В федерации Кот-д’Ивуара заявили об отсутствии судебных и административных разбирательств в отношении форварда
Ваи пустили в Канаду на матч ЧМ с Германией.

Форвард сборной Кот-д’Ивуара Элье Ваи получил разрешение на въезд в Канаду для участия в матче ЧМ-2026.

Ранее появилась информация, что футболист «Ниццы» из-за отсутствия разрешения на посещения страны не сможет принять участие в матче 2-го тура группового этапа против сборной Германии, который пройдет в Торонто 20 июня.

Сообщалось, в отношении Ваи ведется расследование во Франции из-за подозрительных ставок – ивуарийца подозревают в намеренном получении желтой карточки в матче Лиги 1. Игрока задержали 29 мая и отпустили после допроса.

«Федерация футбола Кот-д’Ивуара (FIF) сообщает, что административная ситуация с Элье Ваи улучшилась. Необходимые разрешения на его въезд на территорию Канады получены.

На сегодняшний день FIF не получала официальных уведомлений о каких-либо судебных или административных разбирательствах в отношении него.

В этот особенно сложный период FIF оказывает игроку полную поддержку и подтверждает свое доверие к нему. Эли Ваи остается важным членом национальной сборной Кот-д’Ивуара», – говорится в сегодняшнем заявлении FIF.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Reuters
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Я сначала подумал, что военная автоинспекция въехала, думал болельщики буянят, а тут футболист всего-то
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