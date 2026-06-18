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Пенсо назначила пенальти в ворота Чехии на 81-й в матче ЧМ с ЮАР – за попадание мяча в руку Шулца
Сборная ЮАР заработала пенальти за попадание мяча в руку Шулца.

Сборная Чехии пропустила с пенальти в концовке матча с ЮАР (1:1) во 2-м туре ЧМ-2026.

На 81-й минуте нападающий Тапело Масеко сделал прострел из-за пределов штрафной и попал в отставленную левую руку хавбека Павела Шулца.

Главный арбитр Тори Пенсо назначила 11-метровый в пользу ЮАР. ВАР не стал вмешиваться в эпизод.

Тебохо Мокуна реализовал удар на 83-й минуте, пробив впритирку со штангой. Голкипер Матей Коварж прыгнул в противоположный угол ворот.

Отметим, что американка, ставшая второй женщиной-арбитром в истории на мужском ЧМ, показала 3 желтые карточки за матч – две африканцам и одну чехам.

Изображение: скриншот из трансляции матча

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoСборная ЮАР по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Чехии по футболу
logoПавел Шулц
logoТапело Масеко
Тори Пенсо
logoТебохо Мокуна II
logoМатей Коварж
logoсудьи
видеоповторы

Комментарии

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Как же уверенно и без каких-либо вопросов судила Пенсо! Пенальти четкий, даже без вар все разглядела и поставила. Если так пойдет, вполне может и плей-офф отсудить и, чем черт не шутит, финал. Это будет просто невероятно!
ОтветЕбздрогыч
Как же уверенно и без каких-либо вопросов судила Пенсо! Пенальти четкий, даже без вар все разглядела и поставила. Если так пойдет, вполне может и плей-офф отсудить и, чем черт не шутит, финал. Это будет просто невероятно!
Блестящий сезон провёл в Лионе Шульц , особенно для первого сезона в Большой Европе и на тебе .
Ладно , тут конкретному игроку не повезло.
Но их тренер дедушка просто провалил подготовку : в каждой игре во втором тайме команда полностью сдувается
Назначила пенальти без всяких ВАРов , молодец судья
Ответkanabeos
Назначила пенальти без всяких ВАРов , молодец судья
Нужны яица, которые у многих судей с введением ВАР атрофировались
Чехи могут заказывать билеты. Нечего такой слабой команде делать на ЧМ
ОтветИван Оклахома
Чехи могут заказывать билеты. Нечего такой слабой команде делать на ЧМ
Полностью провалились - лучше бы и не отбирались на ЧМ .
ОтветИван Оклахома
Чехи могут заказывать билеты. Нечего такой слабой команде делать на ЧМ
Но самый прикол в том что они ещё могут пройти дальше победив в последнем туре впрочем как и незодячая ЮАР
Четко отработала. Причем вся судейская бригада. Лучше пусть такие арбитры судят, чем габонский шарлатан и иже с ним.
ОтветВиктор Чернышев
Четко отработала. Причем вся судейская бригада. Лучше пусть такие арбитры судят, чем габонский шарлатан и иже с ним.
Да габонец запомнился, дебил какой то
Очень уверенно отсудила матч.Молодец!
Отсудила шикарно. Успевала везде. В моментах хорошо разбиралась.
Когда молодец - тогда молодец
Постойте. Она точно футбольный человек?
Нап ударил в защитника с трёх метров, тот при всём желании не мог бы руку убрать, смог только почти прижать её к корпусу. Это не пеналь.
Не прижата было,? по фото прижато
тупая рука, но рука
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