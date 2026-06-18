Пенсо назначила пенальти в ворота Чехии на 81-й в матче ЧМ с ЮАР – за попадание мяча в руку Шулца
Сборная ЮАР заработала пенальти за попадание мяча в руку Шулца.
Сборная Чехии пропустила с пенальти в концовке матча с ЮАР (1:1) во 2-м туре ЧМ-2026.
На 81-й минуте нападающий Тапело Масеко сделал прострел из-за пределов штрафной и попал в отставленную левую руку хавбека Павела Шулца.
Главный арбитр Тори Пенсо назначила 11-метровый в пользу ЮАР. ВАР не стал вмешиваться в эпизод.
Тебохо Мокуна реализовал удар на 83-й минуте, пробив впритирку со штангой. Голкипер Матей Коварж прыгнул в противоположный угол ворот.
Отметим, что американка, ставшая второй женщиной-арбитром в истории на мужском ЧМ, показала 3 желтые карточки за матч – две африканцам и одну чехам.
Изображение: скриншот из трансляции матча
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура13795 голосов
Франция
Англия
Испания
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ладно , тут конкретному игроку не повезло.
Но их тренер дедушка просто провалил подготовку : в каждой игре во втором тайме команда полностью сдувается
Когда молодец - тогда молодец