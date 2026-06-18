Пенсо назначила пенальти в ворота Чехии на 81-й в матче ЧМ с ЮАР – за попадание мяча в руку Шулца

Сборная ЮАР заработала пенальти за попадание мяча в руку Шулца.

Сборная Чехии пропустила с пенальти в концовке матча с ЮАР (1:1) во 2-м туре ЧМ-2026 .

На 81-й минуте нападающий Тапело Масеко сделал прострел из-за пределов штрафной и попал в отставленную левую руку хавбека Павела Шулца .

Главный арбитр Тори Пенсо назначила 11-метровый в пользу ЮАР . ВАР не стал вмешиваться в эпизод.

Тебохо Мокуна реализовал удар на 83-й минуте, пробив впритирку со штангой. Голкипер Матей Коварж прыгнул в противоположный угол ворот.

Отметим, что американка, ставшая второй женщиной-арбитром в истории на мужском ЧМ, показала 3 желтые карточки за матч – две африканцам и одну чехам.

Изображение: скриншот из трансляции матча

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.