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  4. «Ливерпуль» купил вингера «Осасуны» Муньоса за 40 млн евро

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«Ливерпуль» купил вингера «Осасуны» Муньоса за 40 млн евро

«Ливерпуль» объявил о договоренности с «Осасуной» о трансфере вингера Виктора Муньоса.

Клуб АПЛ сообщил, что 22-летний испанец подпишет долгосрочный контракт после того, как получит разрешение на работу в Англии. 

Муньос уже прошел медосмотр для «красных» на базе сборной Испании в США.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» перехватил Муньоса у «Ньюкасла» и выплатит отступные в 40 млн евро за футболиста. «Реал» получит 20 млн, так как имеет право на 50% от суммы трансфера своего воспитанника. Контракт с Виктором будет рассчитан до лета 2032 года.

В 34 матчах минувшего сезона Ла Лиги на счету Муньоса 7 голов и 2 ассиста. Его подробная статистика – здесь.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Ливерпуля»
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Комментарии

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Отлично, хорошую сумму Мадрид заработал и удачи Муньосу Ливерпуле, надеюсь сможет о себе заявить в АПЛ.
А вот и 20 млн в бюджет
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