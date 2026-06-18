«Ливерпуль» купил вингера «Осасуны» Муньоса за 40 млн евро

«Ливерпуль» объявил о договоренности с «Осасуной» о трансфере вингера Виктора Муньоса .

Клуб АПЛ сообщил, что 22-летний испанец подпишет долгосрочный контракт после того, как получит разрешение на работу в Англии.

Муньос уже прошел медосмотр для «красных» на базе сборной Испании в США.

Ранее стало известно , что «Ливерпуль » перехватил Муньоса у «Ньюкасла» и выплатит отступные в 40 млн евро за футболиста. «Реал » получит 20 млн, так как имеет право на 50% от суммы трансфера своего воспитанника. Контракт с Виктором будет рассчитан до лета 2032 года.

В 34 матчах минувшего сезона Ла Лиги на счету Муньоса 7 голов и 2 ассиста. Его подробная статистика – здесь .