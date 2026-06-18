«Реалу» интересен Диаш из «Сити». Моуринью хочет подписать еще одного защитника после трансфера Конате (ESPN)
«Реал» заинтересован в Рубене Диаше.
«Реал» рассматривает подписание защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша.
Сегодня мадридский клуб объявил о трансфере Ибраима Конате, летом покинувшего «Ливерпуль» свободным агентом.
По данным ESPN, после подписания француза Жозе Моуринью хочет приобрести еще одного центрального защитника. 29-летний Диаш входит в число потенциальных кандидатов.
Отмечается, что также не исключаются усиления атаки «сливочных».
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
Комментарии
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Поэтому ему и карт-бланш, пускай строит свою команду.
Все возмущались, когда выкинули в Порту Касилльяса, ан вот как оно вышло, без него Реал стал только сильнее.
Как будто Моуриньо посмотрел, что из себя представляет Конате и пошел к Пересу типа, после этого трансфера нам нужен еще +1 защитник, потому что с этим поленом мы не вывезем)