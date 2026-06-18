«Реалу» интересен Диаш из «Сити». Моуринью хочет подписать еще одного защитника после трансфера Конате (ESPN)

«Реал» заинтересован в Рубене Диаше.

«Реал » рассматривает подписание защитника «Манчестер Сити » Рубена Диаша .

Сегодня мадридский клуб объявил о трансфере Ибраима Конате , летом покинувшего «Ливерпуль» свободным агентом.

По данным ESPN, после подписания француза Жозе Моуринью хочет приобрести еще одного центрального защитника. 29-летний Диаш входит в число потенциальных кандидатов.

Отмечается, что также не исключаются усиления атаки «сливочных».