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  4. «Реалу» интересен Диаш из «Сити». Моуринью хочет подписать еще одного защитника после трансфера Конате (ESPN)

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«Реалу» интересен Диаш из «Сити». Моуринью хочет подписать еще одного защитника после трансфера Конате (ESPN)
«Реал» заинтересован в Рубене Диаше.

«Реал» рассматривает подписание защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша.

Сегодня мадридский клуб объявил о трансфере Ибраима Конате, летом покинувшего «Ливерпуль» свободным агентом.

По данным ESPN, после подписания француза Жозе Моуринью хочет приобрести еще одного центрального защитника. 29-летний Диаш входит в число потенциальных кандидатов.

Отмечается, что также не исключаются усиления атаки «сливочных». 

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoРубен Диаш
logoпремьер-лига Англия
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Комментарии

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Пол состава Сити хотят скупить? С Гвардиолом не прокатило. Хотя Диаша можно и продать, он в последнее время постоянно травмирован.
Если брать ЦЗ, то лучше уж Шлотербека
Лучше бы Перес дал все эти усиления Анчи, может и не просрал бы 2 года просто так
Ответernar11
Лучше бы Перес дал все эти усиления Анчи, может и не просрал бы 2 года просто так
Фундамент Реала, с которым Зидан 3 ЛЧ подряд, построил Моуринью.
Поэтому ему и карт-бланш, пускай строит свою команду.
Все возмущались, когда выкинули в Порту Касилльяса, ан вот как оно вышло, без него Реал стал только сильнее.
ОтветArdaTuran
Фундамент Реала, с которым Зидан 3 ЛЧ подряд, построил Моуринью. Поэтому ему и карт-бланш, пускай строит свою команду. Все возмущались, когда выкинули в Порту Касилльяса, ан вот как оно вышло, без него Реал стал только сильнее.
Фундамент этот дело рук Анчелотти, ты вообще о чем, какой нах Жозе?😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Покупать кучу игроков под Моура - это стрелять себе в ногу, он оставляет выжженную землю после себя
Мендеш уже должен скидку делать за опт
Какая то очень защитная схема у него намечается)
Всех портков соберёт? Ему надо было в сборную идти тогда
ОтветEvgen_Hazard
Всех портков соберёт? Ему надо было в сборную идти тогда
Думаю в ближайшие 6 лет до 70-летия возглавит сборную Португалии. ЧМ и ЧЕ поработает и уйдет на пенсию.
😂😂😂будет реал играть теперь в 11 защитников, и один фиг им это не поможет, теперь в 5 бы им оказаться
Новость смешно сформулирована)
Как будто Моуриньо посмотрел, что из себя представляет Конате и пошел к Пересу типа, после этого трансфера нам нужен еще +1 защитник, потому что с этим поленом мы не вывезем)
Ну тут миллиард, это не Гвардиол
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