«Роналду сейчас – помеха для Португалии, это ошибка Мартинеса. Криштиану гонится за Месси, но он не станет Лео, ему следует отойти на второй план». Ботройд о форварде

Бывший английский форвард Джей Ботройд заявил, что присутствие Криштиану Роналду в стартовом составе сборной Португалии стало проблемой для команды.
Португалия сыграла вничью с Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026. 41-летний Роналду не отметился результативными действиями.
«Честно говоря, я думаю, если Роналду – командный игрок, ему следует отойти на второй план и понять, что он должен быть игроком, выходящим на замену и тем самым оказывающим влияние на игру. Сможет ли он когда-нибудь это сделать? Нет, я так не думаю. Такова моя точка зрения.
Я смотрю на Роналду и… Сегодня меня возненавидят преданные болельщики Роналду, но кажется, что все внимание сосредоточено на нем, да? Знаете, он постоянно гонится за Месси. Он никогда не станет Месси, но за свою карьеру он максимально использовал все возможности…
Но сейчас он становится скорее помехой для Португалии, чем помощью, и я думаю, что именно в этом ошибка [Роберто] Мартинеса», – заявил экс-игрок «Вулверхэмптона», «Ковентри» и других клубов.
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