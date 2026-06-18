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  4. «Роналду сейчас – помеха для Португалии, это ошибка Мартинеса. Криштиану гонится за Месси, но он не станет Лео, ему следует отойти на второй план». Ботройд о форварде

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«Роналду сейчас – помеха для Португалии, это ошибка Мартинеса. Криштиану гонится за Месси, но он не станет Лео, ему следует отойти на второй план». Ботройд о форварде
Ботройд о Роналду: он становится скорее помехой для Португалии, чем помощью.

Бывший английский форвард Джей Ботройд заявил, что присутствие Криштиану Роналду в стартовом составе сборной Португалии стало проблемой для команды.

Португалия сыграла вничью с Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026. 41-летний Роналду не отметился результативными действиями.

«Честно говоря, я думаю, если Роналду – командный игрок, ему следует отойти на второй план и понять, что он должен быть игроком, выходящим на замену и тем самым оказывающим влияние на игру. Сможет ли он когда-нибудь это сделать? Нет, я так не думаю. Такова моя точка зрения.

Я смотрю на Роналду и… Сегодня меня возненавидят преданные болельщики Роналду, но кажется, что все внимание сосредоточено на нем, да? Знаете, он постоянно гонится за Месси. Он никогда не станет Месси, но за свою карьеру он максимально использовал все возможности…

Но сейчас он становится скорее помехой для Португалии, чем помощью, и я думаю, что именно в этом ошибка [Роберто] Мартинеса», – заявил экс-игрок «Вулверхэмптона», «Ковентри» и других клубов.

***

Колумбийская журналистка плачет от счастья – ей помахал Роналду 📹

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Sky Sports
logoСборная Португалии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoКриштиану Роналду
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Комментарии

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Роналду очень командный игрок. Проблема в том, что его команда - это он сам, его личный бренд, его некое наследие. Результаты сборной - это уже второй вопрос
ОтветЕбздрогыч
Роналду очень командный игрок. Проблема в том, что его команда - это он сам, его личный бренд, его некое наследие. Результаты сборной - это уже второй вопрос
Все свои титулы Португалия брала с Роналду.
Роналду – НЕ командный игрок. Всё остальное – производные этого факта.
Да, пусть страдает, если хочет. Это жизнь)
Чет мало обсуждают игру Рональду последнее время. Хорошо что хоть этот известный форвард на тему Рональду выступил - появилась возможность обсудить вчерашнии маневры португальца.
Роналду помеха для сборной уже лет 6-7
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