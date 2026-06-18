«Роналду сейчас – помеха для Португалии, это ошибка Мартинеса. Криштиану гонится за Месси, но он не станет Лео, ему следует отойти на второй план». Ботройд о форварде

Ботройд о Роналду: он становится скорее помехой для Португалии, чем помощью.

Бывший английский форвард Джей Ботройд заявил, что присутствие Криштиану Роналду в стартовом составе сборной Португалии стало проблемой для команды.

Португалия сыграла вничью с Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026. 41-летний Роналду не отметился результативными действиями.

«Честно говоря, я думаю, если Роналду – командный игрок, ему следует отойти на второй план и понять, что он должен быть игроком, выходящим на замену и тем самым оказывающим влияние на игру. Сможет ли он когда-нибудь это сделать? Нет, я так не думаю. Такова моя точка зрения.

Я смотрю на Роналду и… Сегодня меня возненавидят преданные болельщики Роналду, но кажется, что все внимание сосредоточено на нем, да? Знаете, он постоянно гонится за Месси. Он никогда не станет Месси , но за свою карьеру он максимально использовал все возможности…

Но сейчас он становится скорее помехой для Португалии, чем помощью, и я думаю, что именно в этом ошибка [Роберто] Мартинеса », – заявил экс-игрок «Вулверхэмптона», «Ковентри» и других клубов.

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