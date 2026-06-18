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  4. Семья Месси подтвердила проблемы со здоровьем у отца Лео: «Хорхе под наблюдением врачей, его состояние улучшается. Хотим выразить недовольство отсутствием уважения к частному делу»

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Семья Месси подтвердила проблемы со здоровьем у отца Лео: «Хорхе под наблюдением врачей, его состояние улучшается. Выражаем недовольство отсутствием уважения к частному делу»
Семья Месси подтвердила проблемы со здоровьем у его отца.

Семья Лионеля Месси выступила с заявлением по поводу состояния здоровья отца 38-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что Хорхе Месси испытывает серьезные проблемы со здоровьем, его состояние ухудшилось на этой неделе. Утверждалось, что это стало причиной эмоций Месси после первого гола в ворота сборной Алжира в матче ЧМ-2026 (3:0).

«Семья Месси сообщает, что в настоящее время Хорхе Месси переживает проблемы со здоровьем. В настоящее время он находится под наблюдением врачей, восстанавливается, его состояние улучшается.

В свете спекуляций, распространившихся в последние часы, семья хотела бы выразить глубокое недовольство отсутствием чуткости, уважения и осмотрительности, с которыми некоторые люди отнеслись к этому сугубо частному семейному делу.

Семья также хотела бы уточнить, что только ближайшие родственники располагают достоверной и точной информацией о состоянии здоровья Хорхе. Поэтому любая версия, заявление или информация, не поступающая непосредственно от семьи и ее официальных каналов, не должна считаться достоверной или правдивой.

В такие моменты мы просим об ответственности, осмотрительности и гуманности. Здоровье человека и душевное спокойствие окружающих не должны быть предметом спекуляций или безответственного интереса со стороны СМИ.

Мы искренне ценим выражения любви, уважения и заботы, которые получили, и просим уважать частную жизнь, конфиденциальность и личную жизнь Хорхе, а также всей его семьи, на протяжении всего этого процесса.

Любая важная информация будет предоставлена ​​семьей в установленном порядке по соответствующим каналам. Благодарим вас за понимание», – говорится в заявлении.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: аккаунт Гильема Балаге в X
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