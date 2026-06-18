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  4. «Реал» может предложить «Баварии» за Олисе до 220 млн евро максимум (Marca)

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«Реал» может предложить «Баварии» за Олисе до 220 млн евро максимум (Marca)
«Реал» может предложить 200-220 млн евро за Олисе.

Стала известная сумма, которую «Реал» согласен потратить на подписание вингера «Баварии» Майкла Олисе.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов предложить 150 млн евро за 24-летнего игрока.

По данным Marca, трансфер француза обойдется дороже. Фактически, «Реал» может поднять свое предложение выше 200 млн евро, с пределом около 220 миллионов.

Сделка по Олисе называется «большой мечтой» президента «сливочных» Флорентино Переса. Возможному подписанию Энцо Фернандеса из «Челси» на данный момент в клубе уделяется меньше внимания.

Действующий контракт Олисе с мюнхенцами действует до 2029 года.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
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Комментарии

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Дадут 220 за Олисе продадут Вини за 180))
ОтветНеби Бабаханов
Дадут 220 за Олисе продадут Вини за 180))
Какой дурак купит веника за 180 ?
Как могли гранды АПЛ профукать такой кадр? За всяких Антони и Нуньесов по сотке выбрасывали
Кажется у деда начинает "течь крыша" )
Сливочные умасливают Баварию с продажей Олисе. И так уже прилично укрепились, но всё мало, аппетит завидный.
зачем это Олисе? он в Баварии один из лидеров в Реале он будет средняком
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