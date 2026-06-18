«Реал» может предложить «Баварии» за Олисе до 220 млн евро максимум (Marca)

«Реал» может предложить 200-220 млн евро за Олисе.

Стала известная сумма, которую «Реал» согласен потратить на подписание вингера «Баварии» Майкла Олисе .

Ранее сообщалось , что мадридский клуб готов предложить 150 млн евро за 24-летнего игрока.

По данным Marca, трансфер француза обойдется дороже. Фактически, «Реал » может поднять свое предложение выше 200 млн евро, с пределом около 220 миллионов.

Сделка по Олисе называется «большой мечтой» президента «сливочных» Флорентино Переса . Возможному подписанию Энцо Фернандеса из «Челси » на данный момент в клубе уделяется меньше внимания.

Действующий контракт Олисе с мюнхенцами действует до 2029 года.

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