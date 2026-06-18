Ваи отказано во въезде в Канаду. Форвард Кот-д’Ивуара не сыграет с Германией на ЧМ-2026

Форварда Кот-д’Ивуара Ваи не пустили в Канаду на матч ЧМ-2026.

Форварду сборной Кот-д’Ивуара Элье Ваи отказали во въезде в Канаду для участия в матче ЧМ-2026 .

Футболист «Ниццы» не сможет принять участие в матче 2-го тура группового этапа против сборной Германии , который пройдет в Торонто 20 июня.

Ранее сообщалось , что в отношении Ваи ведется расследование во Франции из-за подозрительных ставок – ивуарийца подозревают в намеренном получении желтой карточки в матче Лиги 1. Игрока задержали 29 мая и отпустили после допроса.

«Ивуарийская федерация футбола ознакомилась с различными статьями и информацией, опубликованными в среду, 17 июня 2026 года, касающимися игрока сборной Элье Ваи. На сегодняшний день полиция не возбуждала в отношении него никаких судебных или административных разбирательств. В этот особенно сложный период федерация оказывает полную поддержку игроку и подтверждает свое доверие к нему. Элье Ваи остается важным игроком сборной Кот-д’Ивуара.

FIF также сообщает, что игрок не сможет поехать в составе делегации в Канаду. Административные разрешения, необходимые для его въезда на территорию Канады, на данном этапе получить не удалось.

Таким образом, Элье Ваи останется в Соединенных Штатах в ожидании возвращения команды», – говорится в заявлении федерации.