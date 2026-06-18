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Ваи отказано во въезде в Канаду. Форвард Кот-д’Ивуара не сыграет с Германией на ЧМ-2026
Форварда Кот-д’Ивуара Ваи не пустили в Канаду на матч ЧМ-2026.

Форварду сборной Кот-д’Ивуара Элье Ваи отказали во въезде в Канаду для участия в матче ЧМ-2026.

Футболист «Ниццы» не сможет принять участие в матче 2-го тура группового этапа против сборной Германии, который пройдет в Торонто 20 июня.

Ранее сообщалось, что в отношении Ваи ведется расследование во Франции из-за подозрительных ставок – ивуарийца подозревают в намеренном получении желтой карточки в матче Лиги 1. Игрока задержали 29 мая и отпустили после допроса.

«Ивуарийская федерация футбола ознакомилась с различными статьями и информацией, опубликованными в среду, 17 июня 2026 года, касающимися игрока сборной Элье Ваи. На сегодняшний день полиция не возбуждала в отношении него никаких судебных или административных разбирательств. В этот особенно сложный период федерация оказывает полную поддержку игроку и подтверждает свое доверие к нему. Элье Ваи остается важным игроком сборной Кот-д’Ивуара.

FIF также сообщает, что игрок не сможет поехать в составе делегации в Канаду. Административные разрешения, необходимые для его въезда на территорию Канады, на данном этапе получить не удалось.
Таким образом, Элье Ваи останется в Соединенных Штатах в ожидании возвращения команды», – говорится в заявлении федерации.

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер сборной Кот-д’Ивуара
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Комментарии

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Не мое конечно дело, но мне кажется, что организаторы этого первенства слишком много на себя берут. Футбольный праздник своими решениями просто обгаживают. Судебное решение о виновности этого папуаса есть? Нет. П - презумпция невиновности где? Уже не рулит?))
ОтветKit244098
Не мое конечно дело, но мне кажется, что организаторы этого первенства слишком много на себя берут. Футбольный праздник своими решениями просто обгаживают. Судебное решение о виновности этого папуаса есть? Нет. П - презумпция невиновности где? Уже не рулит?))
Трюдо заявит: «Скажите спасибо, что не запустили и не подвергли нашей любимой эвтаназии этого чернома…то есть подозрительного элемента»
ОтветХавиГави_Паратрупер
Трюдо заявит: «Скажите спасибо, что не запустили и не подвергли нашей любимой эвтаназии этого чернома…то есть подозрительного элемента»
Там Карни, а не Трюдо
Только представьте, если бы в 2018-м Россия запретила въезд даже не британцу или французу, а кому-нибудь африканцу... Какой бы вой стоял... Сколько бы криков про демократию и диктатуру бы было...
Ответм м
Только представьте, если бы в 2018-м Россия запретила въезд даже не британцу или французу, а кому-нибудь африканцу... Какой бы вой стоял... Сколько бы криков про демократию и диктатуру бы было...
В рф таким квартиры дарят и встречают с хлебом и солью))
Ответм м
Только представьте, если бы в 2018-м Россия запретила въезд даже не британцу или французу, а кому-нибудь африканцу... Какой бы вой стоял... Сколько бы криков про демократию и диктатуру бы было...
Комментарий скрыт
Прочитал "Вам", расстроился
Ответpq
Прочитал "Вам", расстроился
Тоже на ставках мутишь?)
Ответegorov.bsp
Тоже на ставках мутишь?)
не понял, при чем тут ставки. и я ничего не "мучу", в том числе на ставках, я профессионал своего дела
Пусть скажет, что папа - украинский беженец с 43 года, должно прокатить
беспредел продолжается
Лучшим ЧМ в истории они это..... называли)))
Обычно после определения страны-хозяйки чемпионата между ней и ФИФА заключается договор, в котором прописываются все нюансы проведения турнира, его организации, безопасности проведения и т.д.. И в том числе должен быть прописан порядок допуска официальных лиц и членов команд-участниц. Какие там расследования в других странах? Эти же игроки не на ПМЖ в страну приезжают и не просят там политического убежища. И во время пребывания в стране они не представляют какой-либо вероятной угрозы окружающим, поскольку команды находятся под постоянным контролем и охраной. Приехали - отыграли, уехали. Не нравится такой порядок - не беритесь за проведение таких турниров. А так получается полная фигня. Любого игрока могут забанить даже без решения суда.
Ответviktorpavlov70
Обычно после определения страны-хозяйки чемпионата между ней и ФИФА заключается договор, в котором прописываются все нюансы проведения турнира, его организации, безопасности проведения и т.д.. И в том числе должен быть прописан порядок допуска официальных лиц и членов команд-участниц. Какие там расследования в других странах? Эти же игроки не на ПМЖ в страну приезжают и не просят там политического убежища. И во время пребывания в стране они не представляют какой-либо вероятной угрозы окружающим, поскольку команды находятся под постоянным контролем и охраной. Приехали - отыграли, уехали. Не нравится такой порядок - не беритесь за проведение таких турниров. А так получается полная фигня. Любого игрока могут забанить даже без решения суда.
А сша никто не выбирал. Это они сами выбрали провести чм и для начала зачистили руководство фифа, которое пыталось проводить турниры по всеми свету, а не только на западе. Уровень покорности нынешнего руководство даже и объяснять никому не надо.

Вопрос как всегда в альтернативе, конкуренции.
Я правильно понимаю что канадцы нарушают своё же законодательство, ведь по Парти и Ваи нет решения суда?
ОтветЕвгений Сидоров
Я правильно понимаю что канадцы нарушают своё же законодательство, ведь по Парти и Ваи нет решения суда?
По Парти, он соврал при подаче документов на визу, ну или неправильно их заполнил, в любой другой стране его бы так же отфутболили. По Ваи подозреваю похожая история будет.
В нормальном мире должен быть скандал . Очень хорошая демонстрация нынешнего абсурда во всем
Гнали на США, а в итоге засранцами оказались канадцы
ОтветNarrator19
Гнали на США, а в итоге засранцами оказались канадцы
Аксиома Эскобара
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