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  4. Данило о том, зачем Бразилии Неймар: «Соперники начинают нервничать и просят подстраховку, чтобы его закрыть. В итоге кто-то из нашей команды остается свободным»

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Данило о том, зачем Бразилии Неймар: «Соперники начинают нервничать и просят подстраховку, чтобы его закрыть. В итоге кто-то из нашей команды остается свободным»
Данило высказался о пользе Неймара для сборной Бразилии.

Защитник сборной Бразилии Данило рассказал, чем Неймар может помочь национальной команде. 

«Если у тебя есть такой игрок, как Неймар, соперники начинают нервничать и просят подстраховку, чтобы его закрыть. В итоге, когда его опекают два игрока, кто-то из нашей команды остается свободным. Это может очень сильно помочь.

Уже просто находясь на поле, он способен разбалансировать соперника. Конечно, нужно учитывать реальность. Мы надеемся, что он в порядке и сможет помочь нам. Он уже давно доказал свой уровень», – сказал Данило. 

34-летний Неймар из-за травмы пропустил первый матч ЧМ-2026 против Марокко (1:1). Его участие в игре с Гаити маловероятно. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Goal
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Комментарии

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Соперники въются вокруг кушетки, где Неймар лежит?
соперники начинают нервничать, что Неймару доедет на ривере.
В этом есть логика, соперники начинают искать Неймара на триубне, а найти его сложно, отвлекаются, и это реально дает пространство для игроков Бразилии на поле
Раньше Неймар нужен был чтоб обыграть одного двоих и создать опасность, а теперь отвлекать на себя внимание. Печально.
"Уже просто находясь на поле"

Просчитался, но где?
что? когда такие события вообще были в последний раз? про какого Неймара речь? может они кому-то из молодых дали прозвище Неймар, а мы по наивности думаем за старого и считаем ,что бразильцы посходили с ума?
Они его у лазарета опекают?🤔
Он уже давно не тот игрок, что был раньше. Соперники, когда видят его на поле облегчённо выдыхают
Данило о том, зачем в сборной Неймар; чтобы соперники поржали.
Пока Неймар может отвлекать на себя внимание только у желающих взять автограф и сфотографироваться
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