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  4. «Мартинес погубил золотое поколение Бельгии, с Португалией происходит то же самое. Один из сильнейших составов на ЧМ и близко не показывает свой потенциал». Шмейхель об 1:1 с ДР Конго

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«Мартинес погубил золотое поколение Бельгии, с Португалией происходит то же самое. Один из сильнейших составов на ЧМ и близко не показывает свой потенциал». Шмейхель об 1:1 с ДР Конго
Шмейхель: Мартинес погубил золотое поколение Бельгии, а теперь и Португалии.

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель раскритиковал главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса.

В первом матче группового этапа ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1).

«Роберто Мартинес, пожалуй, один из самых разочаровывающих тренеров на этом чемпионате мира. Он погубил золотое поколение Бельгии, и, похоже, то же самое происходит сейчас с Португалией.

Как можно оставлять в запасе таких игроков, как Жоау Феликс и Рафаэл Леау, сохраняя систему, которая явно не работает? Португалия слишком талантлива в атаке, чтобы казаться такой предсказуемой и осторожной. Его тактика слишком консервативна. Атаке не хватает креативности, полузащита часто кажется несыгранной, а замены обычно происходят слишком поздно, чтобы изменить ход игры.

У Португалии один из сильнейших составов на турнире, но они и близко не демонстрируют свой потенциал. Если ситуация не изменится быстро, Португалия может упустить еще одну прекрасную возможность выиграть чемпионат мира», – сказал Шмейхель.

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoРоберто Мартинес
logoСборная ДР Конго по футболу
logoРафаэл Леау
logoСборная Бельгии по футболу
logoсерия А Италия
logoСборная Португалии по футболу
logoПетер Шмейхель
logoМилан
logoЖоау Феликс
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд

Комментарии

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Как можно оставлять в запасе таких игроков, как Жоау Феликс и Рафаэл Леау, сохраняя систему, которая явно не работает?
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2 Самых переоценных разгельдяя в футболе и оба игроки настроения
поржаюсь как Фелкса еще покупают и куда то берут
Главное чтобы Рони был в составе, а остальное мелочи🤷
После первого сезона в Эвертоне кончился как тренер, это больше десяти лет назад, а он до сих пор в приличных местах отсвечивает. Агент у него хороший.
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