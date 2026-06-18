«Мартинес погубил золотое поколение Бельгии, с Португалией происходит то же самое. Один из сильнейших составов на ЧМ и близко не показывает свой потенциал». Шмейхель об 1:1 с ДР Конго

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель раскритиковал главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса.
В первом матче группового этапа ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1).
«Роберто Мартинес, пожалуй, один из самых разочаровывающих тренеров на этом чемпионате мира. Он погубил золотое поколение Бельгии, и, похоже, то же самое происходит сейчас с Португалией.
Как можно оставлять в запасе таких игроков, как Жоау Феликс и Рафаэл Леау, сохраняя систему, которая явно не работает? Португалия слишком талантлива в атаке, чтобы казаться такой предсказуемой и осторожной. Его тактика слишком консервативна. Атаке не хватает креативности, полузащита часто кажется несыгранной, а замены обычно происходят слишком поздно, чтобы изменить ход игры.
У Португалии один из сильнейших составов на турнире, но они и близко не демонстрируют свой потенциал. Если ситуация не изменится быстро, Португалия может упустить еще одну прекрасную возможность выиграть чемпионат мира», – сказал Шмейхель.
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поржаюсь как Фелкса еще покупают и куда то берут