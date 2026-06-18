Мбаппе объяснил, почему смотрел тренировку Франции с вышки: «Отсюда лучше видно». В соцсетях снова шутят, что Килиан наблюдает «как диктатор»

Мбаппе объяснил, почему смотрел тренировку Франции с вышки: «Отсюда лучше видно».

Килиан Мбаппе присоединился к видеоаналитикам сборной Франции и смотрел тренировку команды вместе с ними.

Тренерский штаб организовал для футболистов, которые не сыграли против Сенегала в стартовом матче ЧМ-2026 (3:1), товарищескую игру с молодежкой клуба «Нью-Инглэнд Революшн ».

Мбаппе не участвовал в этом матче и поднялся на специальную вышку к видеоаналитикам.

Видео и фото этого момента появились в социальных сетях, и болельщики вновь стали шутить, что Килиан наблюдает за происходящим «как диктатор».

«Ты уже четвертый видеоаналитик команды?» – обратился в ролике к капитану сборной Франции представитель медиаслужбы команды.

«Да, отсюда лучше видно. Сверху можно наблюдать за всей игрой.

Составы немного перемешали, и так даже лучше, более сбалансированно.

Играют два тайма по 30 минут. Надеюсь, ты не собираешься снимать меня все это время», – отреагировал Килиан.

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