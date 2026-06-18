Николас Ломбертс: «Петербург действительно футбольная столица России. У «Зенита» лучшая команда уже больше десяти лет»

Ломбертс: Петербург – футбольная столица России.

Бывший защитник «Зенита » и сборной Бельгии Николас Ломбертс назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России.

«Когда я приехал в Санкт-Петербург в прошлом году, то Исторический центр города практически не изменился, а окраины сильно выросли. Появилось много новых зданий, город стал еще больше.

Если говорить о футболе, то сейчас Санкт-Петербург действительно является футбольной столицей России. У «Зенита» лучшая команда уже больше десяти лет. Кроме того, в таком большом городе есть один главный клуб, который поддерживает практически весь город. Это большое преимущество», – сказал Ломбертс.

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