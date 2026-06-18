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  4. Николас Ломбертс: «Петербург действительно футбольная столица России. У «Зенита» лучшая команда уже больше десяти лет»

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Николас Ломбертс: «Петербург действительно футбольная столица России. У «Зенита» лучшая команда уже больше десяти лет»
Ломбертс: Петербург – футбольная столица России.

Бывший защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России. 

«Когда я приехал в Санкт-Петербург в прошлом году, то Исторический центр города практически не изменился, а окраины сильно выросли. Появилось много новых зданий, город стал еще больше.

Если говорить о футболе, то сейчас Санкт-Петербург действительно является футбольной столицей России. У «Зенита» лучшая команда уже больше десяти лет. Кроме того, в таком большом городе есть один главный клуб, который поддерживает практически весь город. Это большое преимущество», – сказал Ломбертс.

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoЗенит
logoНиколас Ломбертс
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

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С какими же интересными вопросами звонят корреспонденты Sport24 бывшим тренерам и футболистам.
Петербург - город русских бед
Прям представил, как Ломбертс приезжает в Россию побродить по окраинам Питера.
Что этот румын себе позволяет
Правильно. Кто чемпион там и футбольная столица.
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