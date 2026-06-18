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  4. Почеттино об амбициях США на ЧМ: «Если я мечтаю дотронуться до Луны, то смогу к ней приблизиться, возможно. Мы должны мечтать без границ – реальность формируется в сознании»

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Почеттино об амбициях США на ЧМ: «Если я мечтаю дотронуться до Луны, то смогу к ней приблизиться, возможно. Мы должны мечтать без границ – реальность формируется в сознании»
Маурисио Почеттино: нужно мечтать без границ.

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что амбиции его команды должны быть максимальными.

«Мы должны мечтать без границ. Не ставить никаких рамок. Если я мечтаю дотронуться до Луны, оказаться на Луне, возможно, я смогу приблизиться к Луне. Если я мечтаю лишь приблизиться к ней, то останусь на Земле.

Это мощно, не так ли? Верить, что ты можешь это сделать. Осознавать, что мысли, которые сначала формируются в вашем сознании, в итоге проявляются в реальности.

Когда мы по-настоящему мечтаем о великом, то вкладываем душу, эмоции и усилия. Это приближает реальность к нашим мечтам. В некотором смысле, реальность в первую очередь формируется в нашем сознании», – сказал Почеттино.

***

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoМаурисио Почеттино
психология
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logoСборная США по футболу

Комментарии

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Хватит ставить вводные слова в конец предложения. Глаза уже не выдерживают. Если в русском языке нет ультражесткого порядка слов, то это не значит, что слова в предложении можно ставить как попало. Хватит!
ОтветSgt.Pepper393
Хватит ставить вводные слова в конец предложения. Глаза уже не выдерживают. Если в русском языке нет ультражесткого порядка слов, то это не значит, что слова в предложении можно ставить как попало. Хватит!
Теперь они обратят на это внимание, возможно
ОтветАлександр Максаков
Теперь они обратят на это внимание, возможно
Шансов на это мало, думаю
Чего уж рукой дотянуться, давай к нам, Роскосмос тебя прямо и сбросит на Луну вместе с аппаратом) Можешь хоть облапать всю Луну)
Ну президент США тоже сегодня одно говорит, на следующей день совсем другое. Так что тренера можно понять)
"Хочешь добиться бОльшего? Целься в невозможное!"
©
То есть, Почеттино никогда не мечтал о трофее с Тоттенхемом?
Красные это вообще не из нашей галактики. Эти опасные. бывает одна голова, а бывает что и две.)))
Почеттино об амбициях США на ЧМ: «Если я мечтаю дотронуться до Луны, то смогу к ней приблизиться, возможно. Мы должны мечтать без границ – реальность, это покупка титула. К примеру титулы шейхов.»
Тренирует сборную США, не удивительно ,что так заговорил
Не лысый шарлатан
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