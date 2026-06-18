Кафу: «Месси, Пеле, Марадона и Роналдиньо – величайшие игроки в истории, два бразильца и два аргентинца. Они никогда не дрались на поле, их били по ногам, но они улыбались и продолжали играть»

Кафу: Месси, Пеле, Марадона и Роналдиньо – четыре величайших игрока в истории.

Двукратный чемпион мира Кафу назвал четверку лучших футболистов в истории.

– Месси, Марадона, Пеле. Что вы можете сказать об этом трио?

– Это игроки, которые вошли в историю, оставили после себя огромный след и стали чемпионами мира. При этом они играли с невероятной легкостью. Они словно играли с мячом, не прикладывая усилий: не напрягались, чтобы обыгрывать соперников, бить по воротам, забивать голы. За ними было так красиво наблюдать.

Мне очень нравится искусство футбола. И Марадона – это искусство футбола. Месси – это искусство футбола. Пеле – это искусство футбола. Роналдиньо Гаушо – это искусство футбола.

Поэтому, когда я вижу игроков, которые делают что-то особенное, что заставляет наши глаза загораться, мне это очень нравится.

– Вы ставите Роналдиньо на один уровень с Марадоной, Пеле и Месси?

– Да, ставлю.

– Тогда их уже не трое, а четверо?

– Да, четверо. Я ставлю этих четырех игроков на один уровень. Это четыре величайших футболиста в истории. Два бразильца и два аргентинца.

Для меня именно они лучшие. Из той эпохи, которую я видел собственными глазами, именно эти четыре игрока были и остаются теми, кто действительно меняет футбол.

– Люди постарше могут назвать Ди Стефано.

– Да, но мне не довелось увидеть достаточно матчей Ди Стефано. Вы можете сказать: «Но ведь Пеле ты тоже не видел вживую». Но это Пеле.

Были Кройфф, Ди Стефано, Платини , Беккенбауэр . Были великие футболисты. Но сейчас я говорю о периоде начиная с моего поколения. В моем поколении – Месси и Роналдиньо. В предыдущем поколении я выбираю Марадону и Пеле. В этом рейтинге у меня будут Пеле, Марадона, Роналдиньо и Месси.

– Что объединяет этих особенных игроков?

– Личность. Не только футбол, но и характер, манера игры, то, как они выходят на поле. Мы никогда не видели, чтобы Месси, Роналдиньо, Пеле или Марадона с кем-то дрались на поле. Мы видели, как они играют в футбол. Их били по ногам, но они поднимались, улыбались и продолжали играть. Они всегда шли вперед.

А знаете, как они унижали соперников? Дриблингом и голами. Вот что нам нравится делать, – сказал Кафу .

***

Легендарная связка – Роналдо и Роналдиньо встретились на ЧМ