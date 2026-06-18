  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Кафу: «Месси, Пеле, Марадона и Роналдиньо – величайшие игроки в истории, два бразильца и два аргентинца. Они никогда не дрались на поле, их били по ногам, но они улыбались и продолжали играть»

0
Кафу: «Месси, Пеле, Марадона и Роналдиньо – величайшие игроки в истории, два бразильца и два аргентинца. Они никогда не дрались на поле, их били по ногам, но они улыбались и продолжали играть»
Кафу: Месси, Пеле, Марадона и Роналдиньо – четыре величайших игрока в истории.

Двукратный чемпион мира Кафу назвал четверку лучших футболистов в истории. 

Месси, Марадона, Пеле. Что вы можете сказать об этом трио?

– Это игроки, которые вошли в историю, оставили после себя огромный след и стали чемпионами мира. При этом они играли с невероятной легкостью. Они словно играли с мячом, не прикладывая усилий: не напрягались, чтобы обыгрывать соперников, бить по воротам, забивать голы. За ними было так красиво наблюдать.

Мне очень нравится искусство футбола. И Марадона – это искусство футбола. Месси – это искусство футбола. Пеле – это искусство футбола. Роналдиньо Гаушо – это искусство футбола.

Поэтому, когда я вижу игроков, которые делают что-то особенное, что заставляет наши глаза загораться, мне это очень нравится.

Вы ставите Роналдиньо на один уровень с Марадоной, Пеле и Месси?

– Да, ставлю.

Тогда их уже не трое, а четверо?

– Да, четверо. Я ставлю этих четырех игроков на один уровень. Это четыре величайших футболиста в истории. Два бразильца и два аргентинца.

Для меня именно они лучшие. Из той эпохи, которую я видел собственными глазами, именно эти четыре игрока были и остаются теми, кто действительно меняет футбол.

Люди постарше могут назвать Ди Стефано.

– Да, но мне не довелось увидеть достаточно матчей Ди Стефано. Вы можете сказать: «Но ведь Пеле ты тоже не видел вживую». Но это Пеле.

Были Кройфф, Ди Стефано, Платини, Беккенбауэр. Были великие футболисты. Но сейчас я говорю о периоде начиная с моего поколения. В моем поколении – Месси и Роналдиньо. В предыдущем поколении я выбираю Марадону и Пеле. В этом рейтинге у меня будут Пеле, Марадона, Роналдиньо и Месси.

Что объединяет этих особенных игроков?

– Личность. Не только футбол, но и характер, манера игры, то, как они выходят на поле. Мы никогда не видели, чтобы Месси, Роналдиньо, Пеле или Марадона с кем-то дрались на поле. Мы видели, как они играют в футбол. Их били по ногам, но они поднимались, улыбались и продолжали играть. Они всегда шли вперед.

А знаете, как они унижали соперников? Дриблингом и голами. Вот что нам нравится делать, – сказал Кафу.

***

Легендарная связка – Роналдо и Роналдиньо встретились на ЧМ

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура7983 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: El Mundo
logoДиего Марадона
logoЛионель Месси
logoПеле
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
logoРоналдиньо
logoСборная Нидерландов по футболу
logoБарселона
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoФранц Беккенбауэр
logoКафу
logoСборная Германии по футболу
logoАльфредо Ди Стефано
logoМишель Платини
logoСборная Испании по футболу
logoсерия А Италия
logoБавария
logoМЛС
logoЙохан Кройфф
logoЮвентус

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну Марадона на поле пиз....ся будь здоров. Недавно видел фрагмент, он по моему в футболке Барсы (если не ошибаюсь). Там такой махач был, что матч ЦСКА Сатурн это детский сад.😁
ОтветMen77
Ну Марадона на поле пиз....ся будь здоров. Недавно видел фрагмент, он по моему в футболке Барсы (если не ошибаюсь). Там такой махач был, что матч ЦСКА Сатурн это детский сад.😁
с Атлетико Мадрид.В той игре они как всегда играли грязно, все игру били по ногам, уроды. Ну и после очередного фола -понеслась
ОтветМиpотвopeц
с Атлетико Мадрид.В той игре они как всегда играли грязно, все игру били по ногам, уроды. Ну и после очередного фола -понеслась
Только это было с Атлетиком Бильбао
Ну, Марадона иногда всё-таки дрался)
Когда с Бильбао сцепились, по-моему, он там хорошо так в прыжке с двух ног влетал😁
А как же месиво, в котором Диего участвовал?в матче между Барселоной и Атлетиком?
"Месси, Пеле, Марадона, Мостовой и Роналдиньо – пять величайших игроков в истории" - А. Мостовой
ОтветAleksey Yashin
"Месси, Пеле, Марадона, Мостовой и Роналдиньо – пять величайших игроков в истории" - А. Мостовой
Почему Мостовой только на четвертом, а не на первом месте в перечислении? Царь негодует.
Диньо на своём пике провел фактически 3-4 года, слишком мало чтобы ставить в один ряд с другими тремя. Перед и Марадона 10+ лет, Месси уже 20. Но так, да, конечно же, мог встать с ними в ряд.
ОтветElnur Aliyev
Диньо на своём пике провел фактически 3-4 года, слишком мало чтобы ставить в один ряд с другими тремя. Перед и Марадона 10+ лет, Месси уже 20. Но так, да, конечно же, мог встать с ними в ряд.
А Марадона сколько провел таких лет? Не больше как мне известно. Хотя конечно он на голову сильнее Диньо был.
ОтветElnur Aliyev
Диньо на своём пике провел фактически 3-4 года, слишком мало чтобы ставить в один ряд с другими тремя. Перед и Марадона 10+ лет, Месси уже 20. Но так, да, конечно же, мог встать с ними в ряд.
Дело в том что Кафу имеет ввиду то влияние которое оказали эти четверо
Пусть Рональдиньо и был в прайме не так много,но он запустил эпоху хайлайтов,футтрюков и в целом поднял планку обращения с мячом до стратосферы,о чем не раз уже упоминали в новостях про него
Рон в прайме только Лео уступал и то не факт
ОтветIsa Babaev_1116975023
Рон в прайме только Лео уступал и то не факт
Факт
ОтветIsa Babaev_1116975023
Рон в прайме только Лео уступал и то не факт
Роналдиньо? Его прайм возможно был лучшим в мире
Роналдиньо в 30 лет ушёл в Фламенго заканчивать с Милана, как он может стоять в одном ряду с Месси, Марадоной и Пеле?
ОтветFree Walker
Роналдиньо в 30 лет ушёл в Фламенго заканчивать с Милана, как он может стоять в одном ряду с Месси, Марадоной и Пеле?
я бы не назвал это "заканчивать", он еще либертадорес в составе минейро выиграл
Но только незабвенный Диего Армандо - стал фигурой, которая приобрела общечеловеческое, международное значение. Какая разница, как ловко ты пинаешь мяч, если ты не используешь свое влияние и возможности для чего-то большего и важного, чем просто игра. Двое из этого списка подпевали правым политикам и фашистам, и только один ездил к прогрессивным лидерам и учавствовал в борьбе за права угнетенных.
Марадона не дрался на поле))) включите ему архив Ла Лиги. Там такие бойни были, что Сатурн ЦСКА или Зенит Спартак на их фоне обнимашки
При всей любви и уважении Рональдиньо тут лишний. Да, он кудесник, влюбивший в футбол многих людей. Но с исторической точки зрения первым трем проигрывает, те трое были лучшими с отрывом очень много лет. А Рональдиньо сверкнул и довольно быстро забил на футбол
ОтветЕбздрогыч
При всей любви и уважении Рональдиньо тут лишний. Да, он кудесник, влюбивший в футбол многих людей. Но с исторической точки зрения первым трем проигрывает, те трое были лучшими с отрывом очень много лет. А Рональдиньо сверкнул и довольно быстро забил на футбол
Комментарий скрыт
ОтветЕбздрогыч
При всей любви и уважении Рональдиньо тут лишний. Да, он кудесник, влюбивший в футбол многих людей. Но с исторической точки зрения первым трем проигрывает, те трое были лучшими с отрывом очень много лет. А Рональдиньо сверкнул и довольно быстро забил на футбол
Никто и никогда не играл и близко к технике Роналдиньо на своем пике, никто и никогда. При всем уважении, ты тут лишний.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ледяхов о Месси: «Называть его лучшим в истории футбола некорректно, слишком категорично. Он лучший в свое время, как Пеле и Марадона. Сейчас есть Мбаппе, Олисе и компания»
вчера, 19:04
Грэм Сунесс: «Роналду – лучший из лучших, настоящая голевая машина. Нет топ-футболистов без эго или высокомерия. Португалия – вероятный победитель ЧМ-2026»
16 июня, 11:22
Креспо о Месси и Марадоне: «Не надо их сравнивать – надо наслаждаться. Диего – это чистая страсть, Лео – стабильность и техническое совершенство. Месси уже не нужно ничего доказывать»
14 июня, 13:44
Рекомендуем
Главные новости
Почеттино об амбициях США на ЧМ: «Если я мечтаю дотронуться до Луны, то смогу к ней приблизиться, возможно. Мы должны мечтать без границ – реальность формируется в сознании»
16 минут назад
Николас Ломбертс: «Петербург действительно футбольная столица России. У «Зенита» лучшая команда уже больше десяти лет»
27 минут назад
Аргентина – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Goal после 1-го тура, Франция 2-я, Англия – 3-я, Испания – 4-я, Германия – 5-я, Португалия – 6-я, Бразилия – 7-я
55 минут назад
Александр Мостовой: «Не согласен с критикой Роналду, вокруг него было семь игроков ДР Конго. Почему вы не смотрите статистику других? Все сыграли не лучший матч»
сегодня, 10:46
«Локомотив» объявил об уходе Сарвели. Форвард провел три сезона в клубе
сегодня, 10:35
Мбаппе вручили памятную футболку в честь рекорда по голам за сборную Франции. Тренеры и игроки поздравили его на командном ужине
сегодня, 10:28Видео
Тухель после 4:2 с Хорватией: «Во время гимна я стоял перед стеной из 50 фотографов и не мог разглядеть ни одного игрока. Это испортило впечатление от особенного момента»
сегодня, 10:26
Кукурелья о переходе в «Реал»: «Я даже не задумывался, играть за «Мадрид» – большая честь, у этого клуба особая магия. Мы много раз видели это в их исторических камбэках»
сегодня, 10:25
Президент Узбекистана про 1:3 с Колумбией: «Наш первый гол на ЧМ – это тоже победа, исторический день для страны. Мои дети, мои герои показали, что способны на многое»
сегодня, 10:14
ЧМ-2026. Чехия сыграет с ЮАР, Швейцария против Боснии и Герцеговины, Канада встретится с Катаром, Мексика – с Южной Кореей
сегодня, 10:10
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер ЮАР Брос о критике: «Не слушаю бред из соцсетей и тех, кто считает себя важными – им лучше заткнуться. Я тренирую почти 40 лет и делаю все по-своему»
1 минуту назад
Мбаппе о рекорде по голам за Францию: «Быть частью истории сборной всегда приятно. Но поговорим об этом позже – все мы знаем, зачем мы здесь»
31 минуту назад
Шварц о возвращении в «Динамо»: «Обычно я плачу в последний день, но теперь слезы потекли в первый. Так много людей пришло в аэропорт – я благодарен, невероятно быть здесь снова»
54 минуты назад
«Севилья» не интересуется Угальде: «В наших списках на усиление Манфреда нет»
сегодня, 10:52
Лунев продлил контракт с «Динамо» («СЭ»)
сегодня, 10:38
Форварда Кот-д’Ивуара Ваи задержали во Франции перед ЧМ – его подозревают в намеренном получении карточки в матче за «Ниццу». Игрока отпустили после допроса, расследование продолжается
сегодня, 10:00
Колосков о Fan ID на матчах Кубка России: «Не уверен, что это правильное решение – думал, его отменят. Но если введут, придется подчиниться»
сегодня, 09:39
Файзуллаев – самый низкорослый автор гола головой на ЧМ в XXI веке. Рост вингера Узбекистана – 167 см
сегодня, 09:25
Мэддисон о сравнении Роналду со «старым гомосеком»: «Я не хотел оскорбить ни гомосексуалистов, ни Роналду, ни его поклонников. Это просто вскрик болельщика»
сегодня, 09:07
Галактионов о целях «Локомотива»: «Конечно, хочется выиграть золото. Но желание не должно быть голословным – его надо подкреплять правильными шагами»
сегодня, 08:52
Рекомендуем