Аргентина – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Goal после 1-го тура, Франция 2-я, Англия – 3-я, Испания – 4-я, Германия – 5-я, Португалия – 6-я, Бразилия – 7-я
Аргентина – фаворит ЧМ по версии Goal после 1-го тура.
Goal составил рейтинг фаворитов ЧМ-2026 после первого тура группового этапа.
Лидером списка стала Аргентина, разгромившая Алжир в первом матче (3:0).
Первая десятка выглядит так:
1. Аргентина;
2. Франция;
3. Англия;
4. Испания;
5. Германия;
6. Португалия;
7. Бразилия;
8. Марокко;
9. Норвегия;
10. Нидерланды.
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Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура7655 голосов
Франция
Англия
Испания
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Goal
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При определённых раскладах Южную Корею можно выше бразильцев поставить. А, вообще-то, сетка ещё не сформирована, как можно какие-то прогнозы делать?
Эти качели будут каждые пару дней, лишь бы ставочники теряли деньги.
Имхо, только в плей-офф что-то будет относительно понятно. Что не повод делать ставки...
Имхо.