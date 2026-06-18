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  4. Аргентина – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Goal после 1-го тура, Франция 2-я, Англия – 3-я, Испания – 4-я, Германия – 5-я, Португалия – 6-я, Бразилия – 7-я

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Аргентина – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Goal после 1-го тура, Франция 2-я, Англия – 3-я, Испания – 4-я, Германия – 5-я, Португалия – 6-я, Бразилия – 7-я
Аргентина – фаворит ЧМ по версии Goal после 1-го тура.

Goal составил рейтинг фаворитов ЧМ-2026 после первого тура группового этапа. 

Лидером списка стала Аргентина, разгромившая Алжир в первом матче (3:0). 

Первая десятка выглядит так:

1. Аргентина;

2. Франция;

3. Англия;

4. Испания;

5. Германия;

6. Португалия;

7. Бразилия;

8. Марокко;

9. Норвегия;

10. Нидерланды.

***

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Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура7655 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Goal
logoСборная Испании по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Алжира по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
рейтинги
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Марокко по футболу

Комментарии

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Крутейшая игра от Англий!)
В полуфинале минимум 2 команды будут не из этого рейтинга. Если еще Норвегию посчитать как полуфиналиста, то чемпионат будет максимально сюрпризным. Португалия выше Марокко и Норвегии, лол - вот вся цена этого рейтинга. Если Бруну и Витинья хотят выиграть чемпионат мира, им нужно было за Кабо-Верде заявляться, точно шансов больше было бы. Мартинес+Рон это железобетонно мимо любой кассы, никто не не поможет
Помню ЧМ 2010, когда после группового этапа все дружно отправляли в финал Аргентину и Бразилию, которые тогда и по сетке удачно были разведены до финала. В итоге одни 4-0 отлетели, вторых голландцы накрыли на стадии четвертьфинала. Так что все эти рейтинги фаворитов филькина грамота.
ОтветProkuror Prokurorov
Помню ЧМ 2010, когда после группового этапа все дружно отправляли в финал Аргентину и Бразилию, которые тогда и по сетке удачно были разведены до финала. В итоге одни 4-0 отлетели, вторых голландцы накрыли на стадии четвертьфинала. Так что все эти рейтинги фаворитов филькина грамота.
Иии? Что ты тут забыл? Рейтинги создаются для обсуждения и кликбейта. Ты зашёл и отписался, а значит всё сработало.
ОтветProkuror Prokurorov
Помню ЧМ 2010, когда после группового этапа все дружно отправляли в финал Аргентину и Бразилию, которые тогда и по сетке удачно были разведены до финала. В итоге одни 4-0 отлетели, вторых голландцы накрыли на стадии четвертьфинала. Так что все эти рейтинги фаворитов филькина грамота.
А чемпионов Европы и фаворитов испанцев куда дели?
Францию на первое, Норвегию выше Марокко
США в топ 5 должны быть
Однозначно что главные фавориты это Франция Аргентина, Германия Англия, и где то позади Испания, Япония
После первого матча Испанию вообще нет желания рассматривать, пока не докажут обратное. По одной игре не судят, но шок от бездарной атаки совсем уж шоковый. Такого тупого перекатывания мяча даже в худших версиях не предполагалось. Что у людей в головах...
Бразилия 7-я? Я бы Марокко на 6-е поставил бы.
При определённых раскладах Южную Корею можно выше бразильцев поставить. А, вообще-то, сетка ещё не сформирована, как можно какие-то прогнозы делать?
Рейтинги после первого тура бывают весьма обманчивыми. Та же Англия, пусть и показала яркий атакующий футбол, далеко не факт, что справится с давлением в решающих стадиях. Да и в защите родоначальники совсем не идеальны. По Аргентине тоже рано делать выводы.
Это игры букмекеров для больных лудоманов - всего лишь первый тур, неполный.
Эти качели будут каждые пару дней, лишь бы ставочники теряли деньги.
Имхо, только в плей-офф что-то будет относительно понятно. Что не повод делать ставки...
Имхо.
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