  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Кукурелья о переходе в «Реал»: «Я даже не задумывался, играть за «Мадрид» – большая честь, у этого клуба особая магия. Мы много раз видели это в их исторических камбэках»

0
Кукурелья о переходе в «Реал»: «Я даже не задумывался, играть за «Мадрид» – большая честь, у этого клуба особая магия. Мы много раз видели это в их исторических камбэках»
Кукурелья о переходе в «Реал»: играть за этот клуб – большая честь.

Марк Кукурелья высказался о переходе из «Челси» в «Реал». 

«За полтора-два дня все было решено. Для меня это даже лучше – все произошло быстро, без лишней головной боли. 

Были разные варианты, но когда появился «Реал», я даже не задумывался. Считаю, что это уникальная возможность. Играть за «Реал» – большая честь, и не многие футболисты могут этим похвастаться. У этого клуба есть особая магия. Даже не знаю, как это объяснить. Это что-то непредсказуемое. Думаю, мы много раз видели это в их исторических камбэках. 

В жизни бывают разные этапы. Мне пришлось принять важное решение, и у меня нет никаких сомнений в его правильности. Любой футболист мечтает выступать на самом высоком уровне и играть за великие клубы. Когда ты ребенок, ты мечтаешь играть в лучших командах мира, и, думаю, «Реал» – одна из таких команд. Это клуб, у которого больше всего титулов Лиги чемпионов», – сказал защитник в интервью El Mundo. 

Кукурелья является воспитанником «Барселоны». 

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура7129 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoМарк Кукурелья
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Знатный он флюгер всё-таки))
Ответololoshkin
Знатный он флюгер всё-таки))
В чем? В том что Барселона его продала в Хетафе?
Ответololoshkin
Знатный он флюгер всё-таки))
Ничего нового он не сказал. В современном мире наивно ждать какой-то преданности от футболистов, ведь все они в большинстве своём обычные наёмники. Сегодня он считает лучшим клубом Челси, завтра - Реал
О, ещё один за трофеями перешёл
За трофеями перешел в клуб, который второй год зеротитуле. Умно, не поспоришь 🤣
Я прям удивлён, Кукурелья, Конате, Моуриньо, что-то Реал решил всяких неликвид у себя собрать будто специально, Перес видимо решил напоследок повергнуть Реал в середняки, это вроде и хорошо, что им наконец-то покажут их уровень на дне, но в то же время это конечно ущерб для футбола, когда клубы с историей канут в лету, а всякие без истории вроде ПСЖ, Сито и т.п. за счёт случайных бабок и махинаций что-то там выигрывать начинают
Отлично умеет руками играть в своей штрафной, в мчк таких волейболистов любят 👍
ОтветRaindrop Drop Top
Отлично умеет руками играть в своей штрафной, в мчк таких волейболистов любят 👍
И это пишет глор главного волейболиста в ЛаЛиге - Пике xD
В конце марта 2026 года, отвечая на вопрос о потенциальном переходе, воспитанник «Барселоны» Марк Кукурелья заявил: «Я лучше постригусь [налысо], чем перейду в "Реал"».
Магия бабла которое король испании тянет с простых баских и каталонских работяг но скоро это гнетение закончится кукурелья ответит за свое лицемерие перед барселонским судом куда его приведут в наручниках вместе с пересом.
Ответ Barsenoga
Магия бабла которое король испании тянет с простых баских и каталонских работяг но скоро это гнетение закончится кукурелья ответит за свое лицемерие перед барселонским судом куда его приведут в наручниках вместе с пересом.
У тебя шиза конкретно прогрессирует. Ты бы лучше проверился у нормального врача, а не каталонского.
Ответ Barsenoga
Магия бабла которое король испании тянет с простых баских и каталонских работяг но скоро это гнетение закончится кукурелья ответит за свое лицемерие перед барселонским судом куда его приведут в наручниках вместе с пересом.
Что с тобой не так?
Я конечно все понимаю, сам больше симпатизирую Барсе, но откуда вы берете эти теории заговора?
Какие наручники, причем вообще тут Кукурелья?
Судить за то что перешел в стан врага своей команды детства?
Шевелюрой похож на клоуна 🤡, только накрасить осталось.. 😁
Нам то не гони!
Думаю ему понравятся гостевые эль класико. Его будут встречать там особенно тепло как воспитанника.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Челси» может подписать Каррераса на замену Кукурелье, уехавшему в «Реал»
16 июня, 18:38
Дини о Кукурелье и его критике решений «Челси» до ухода в «Реал»: «Он сам был частью проблемы, ему стоило заткнуться. Таково новое поколение игроков – в неудачах всегда виноваты не они»
16 июня, 05:30
«Барса» получит не менее 1,35 млн евро за трансфер Кукурельи в «Реал» из «Челси» (Mundo Deportivo)
15 июня, 21:21
Рекомендуем
Главные новости
Мбаппе вручили памятную футболку в честь рекорда по голам за сборную Франции. Тренеры и игроки поздравили его на командном ужине
17 минут назадВидео
Тухель после 4:2 с Хорватией: «Во время гимна я стоял перед стеной из 50 фотографов и не мог разглядеть ни одного игрока. Это испортило впечатление от особенного момента»
19 минут назад
Президент Узбекистана про 1:3 с Колумбией: «Наш первый гол на ЧМ – это тоже победа, исторический день для страны. Мои дети, мои герои показали, что способны на многое»
31 минуту назад
Оператор травмировал ногу после столкновения со сбившим Диаса Хусановым на бровке. Он не смог самостоятельно покинуть поле, ему помогли добраться до машины скорой помощи
41 минуту назад
Кто одевает сборные на ЧМ: лидирует adidas, вернулись Umbro и Reebok, появляются местные бренды
45 минут назадСпецпроект
Конате – еще один топ-трансфер «Реала». Как у них это получается?
сегодня, 09:39ВидеоСпортс"
Александр Мостовой: «Кто считает, что Роналду лучше Месси, – глупец. Лионель – настоящий гений и феномен нашего времени. Ни один игрок не может делать то, что он»
сегодня, 09:39
Жиру о Мбаппе: «У него есть все шансы стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ – Месси не поедет на следующий турнир, думаю. Килиан в любом случае побьет все рекорды»
сегодня, 09:22
«Реал» объявил о трансфере Конате. Контракт – до 2030-го
сегодня, 09:08
ЧМ-2026. Чехия сыграет с ЮАР, Швейцария против Боснии и Герцеговины, Канада встретится с Катаром, Мексика – с Южной Кореей
сегодня, 09:05
Ко всем новостям
Последние новости
Лунев продлил контракт с «Динамо» («СЭ»)
7 минут назад
«Локомотив» объявил об уходе Сарвели. Форвард провел три сезона в клубе
10 минут назад
Форварда Кот-д’Ивуара Ваи задержали во Франции перед ЧМ – его подозревают в намеренном получении карточки в матче за «Ниццу». Игрока отпустили после допроса, расследование продолжается
45 минут назад
Колосков о Fan ID на матчах Кубка России: «Не уверен, что это правильное решение – думал, его отменят. Но если введут, придется подчиниться»
сегодня, 09:39
Файзуллаев – самый низкорослый автор гола головой на ЧМ в XXI веке. Рост вингера Узбекистана – 167 см
сегодня, 09:25
Мэддисон о сравнении Роналду со «старым гомосеком»: «Я не хотел оскорбить ни гомосексуалистов, ни Роналду, ни его поклонников. Это просто вскрик болельщика»
сегодня, 09:07
Галактионов о целях «Локомотива»: «Конечно, хочется выиграть золото. Но желание не должно быть голословным – его надо подкреплять правильными шагами»
сегодня, 08:52
Кулибали про запрет на въезд в США фанатам из Сенегала: «Не понимаю, почему африканцы не могут поддерживать свои команды. Футбол предназначен для всех, надеюсь, ситуация разрешится»
сегодня, 08:20
Возинья, Месси, Кейн, Холанд, Джаст, Педри – в символической сборной 1-го тура ЧМ по версии ГОЛа
сегодня, 07:15
Матери вратаря Кабо-Верде Возиньи дали визу для поездки в США. Об этом заявил лидер демократов в Конгрессе
сегодня, 06:45
Рекомендуем