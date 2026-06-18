Кукурелья о переходе в «Реал»: «Я даже не задумывался, играть за «Мадрид» – большая честь, у этого клуба особая магия. Мы много раз видели это в их исторических камбэках»

Марк Кукурелья высказался о переходе из «Челси» в «Реал».
«За полтора-два дня все было решено. Для меня это даже лучше – все произошло быстро, без лишней головной боли.
Были разные варианты, но когда появился «Реал», я даже не задумывался. Считаю, что это уникальная возможность. Играть за «Реал» – большая честь, и не многие футболисты могут этим похвастаться. У этого клуба есть особая магия. Даже не знаю, как это объяснить. Это что-то непредсказуемое. Думаю, мы много раз видели это в их исторических камбэках.
В жизни бывают разные этапы. Мне пришлось принять важное решение, и у меня нет никаких сомнений в его правильности. Любой футболист мечтает выступать на самом высоком уровне и играть за великие клубы. Когда ты ребенок, ты мечтаешь играть в лучших командах мира, и, думаю, «Реал» – одна из таких команд. Это клуб, у которого больше всего титулов Лиги чемпионов», – сказал защитник в интервью El Mundo.
Кукурелья является воспитанником «Барселоны».
Я конечно все понимаю, сам больше симпатизирую Барсе, но откуда вы берете эти теории заговора?
Какие наручники, причем вообще тут Кукурелья?
Судить за то что перешел в стан врага своей команды детства?