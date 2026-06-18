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  4. Тухель после 4:2 с Хорватией: «Во время гимна я стоял перед стеной из 50 фотографов и не мог разглядеть ни одного игрока. Это испортило впечатление от особенного момента»

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Тухель после 4:2 с Хорватией: «Во время гимна я стоял перед стеной из 50 фотографов и не мог разглядеть ни одного игрока. Это испортило впечатление от особенного момента»
Томас Тухель: из-за фотографов я не увидел сборную во время гимна.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель остался недоволен тем, что из-за фотографов не видел игроков во время гимна перед матчем с Хорватией на ЧМ-2026 (4:2).

«Я должен кое-что сказать. Я умоляю ФИФА изменить расположение фотографов во время исполнения гимнов, потому что я не смог увидеть свою команду в этот момент.

Я ждал этого. Это был очень, очень особенный момент, а я стоял перед стеной из 50 фотографов в полуметре от меня и не мог разглядеть ни одного игрока. Это немного испортило мне впечатление.

Это очень эмоциональный момент. Когда я был молод и начинал тренировать, мечтать о подобном событии было слишком грандиозно», – сказал Тухель.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Yahoo! Sports
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Комментарии

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Ну вообще Тухель правильно говорит. Если прикинуть тренерский момент. Представьте вы в своей профессии достигаете такого пика, и выводите одну из самых сильных сборных, и хотите проникнуться этим духом и что-то поразмыслить о своем, личном, взлеты и падения, доказать себе или вспомнить противников и т.п, а тут тебе тыкают камерами в морду десятки наглых фотографов, которым лишь бы свои гроши заработать.
ОтветМитрандир цвета хаки
Ну вообще Тухель правильно говорит. Если прикинуть тренерский момент. Представьте вы в своей профессии достигаете такого пика, и выводите одну из самых сильных сборных, и хотите проникнуться этим духом и что-то поразмыслить о своем, личном, взлеты и падения, доказать себе или вспомнить противников и т.п, а тут тебе тыкают камерами в морду десятки наглых фотографов, которым лишь бы свои гроши заработать.
Комментарий скрыт
ОтветМитрандир цвета хаки
Ну вообще Тухель правильно говорит. Если прикинуть тренерский момент. Представьте вы в своей профессии достигаете такого пика, и выводите одну из самых сильных сборных, и хотите проникнуться этим духом и что-то поразмыслить о своем, личном, взлеты и падения, доказать себе или вспомнить противников и т.п, а тут тебе тыкают камерами в морду десятки наглых фотографов, которым лишь бы свои гроши заработать.
Надо, как в "Крёстном отце", когда старший сын ломал и разбивал камеру журналюги прямо в эфире.
Работаю иногда на публичных мероприятиях. Таких наглых харь, как у фотокорреспондентов нет ни у кого. Подсознательно хочется дать в челюсть.
50 фотографов: во время гимна Тухель все время куда то смотрел, вместо камеры.
А каково судьям?) У них на лбу камера. То что футболистам в задницы ещё не воткнули датчики, очень странно.
Ответuralets46
А каково судьям?) У них на лбу камера. То что футболистам в задницы ещё не воткнули датчики, очень странно.
у них датчики на спине, зачем им в задницы еще датчиков пихать?
Ответvitalis
у них датчики на спине, зачем им в задницы еще датчиков пихать?
Я не знаю, спроси у Тухеля
Тузель зарабатывает 10 млн денег в т.ч. благодаря этим 50 фотографам. А хочется тишины и покоя во время гимна, тогда можно тренировать сборную Мальту за 500 тыс денег.
Этот парень везде найдет минусы. Характер твердый
Комментарий удален пользователем
Ответdenbodrov
Комментарий удален пользователем
Ахахаха!
Так их.
СМИ – главное зло человечества. Нарыв на теле.
ОтветАкакий Акакиевич
Ахахаха! Так их. СМИ – главное зло человечества. Нарыв на теле.
СМИ - достаточно просто честно показывать ситуации, а то они уже превращаются в некое подобие религий... И проповедники там "за деньги - да"
Хорошо что во время гимна не стали рекламу крутить, скоро возможно и до этого дойдет
Уважаю Тухеля, очень классный тренер. Вот никогда не болел за Англию, а сейчас притоплю.
Тухель – красава! Гнёт свою линию, не смотря на недовольство журналюг.
И состав набрал по своему усмотрению, и тут имеет собственное критическое мнение, и сборная играет прекрасно.
Буду болеть за Англию только из-за него.
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