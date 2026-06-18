Тухель после 4:2 с Хорватией: «Во время гимна я стоял перед стеной из 50 фотографов и не мог разглядеть ни одного игрока. Это испортило впечатление от особенного момента»

Томас Тухель: из-за фотографов я не увидел сборную во время гимна.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель остался недоволен тем, что из-за фотографов не видел игроков во время гимна перед матчем с Хорватией на ЧМ-2026 (4:2).

«Я должен кое-что сказать. Я умоляю ФИФА изменить расположение фотографов во время исполнения гимнов, потому что я не смог увидеть свою команду в этот момент.

Я ждал этого. Это был очень, очень особенный момент, а я стоял перед стеной из 50 фотографов в полуметре от меня и не мог разглядеть ни одного игрока. Это немного испортило мне впечатление.

Это очень эмоциональный момент. Когда я был молод и начинал тренировать, мечтать о подобном событии было слишком грандиозно», – сказал Тухель.

***

Хорватка Ивана Кнолль – снова в центре внимания на чемпионате мира 📹