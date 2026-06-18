Тухель после 4:2 с Хорватией: «Во время гимна я стоял перед стеной из 50 фотографов и не мог разглядеть ни одного игрока. Это испортило впечатление от особенного момента»
Томас Тухель: из-за фотографов я не увидел сборную во время гимна.
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель остался недоволен тем, что из-за фотографов не видел игроков во время гимна перед матчем с Хорватией на ЧМ-2026 (4:2).
«Я должен кое-что сказать. Я умоляю ФИФА изменить расположение фотографов во время исполнения гимнов, потому что я не смог увидеть свою команду в этот момент.
Я ждал этого. Это был очень, очень особенный момент, а я стоял перед стеной из 50 фотографов в полуметре от меня и не мог разглядеть ни одного игрока. Это немного испортило мне впечатление.
Это очень эмоциональный момент. Когда я был молод и начинал тренировать, мечтать о подобном событии было слишком грандиозно», – сказал Тухель.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Yahoo! Sports
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Работаю иногда на публичных мероприятиях. Таких наглых харь, как у фотокорреспондентов нет ни у кого. Подсознательно хочется дать в челюсть.
Так их.
СМИ – главное зло человечества. Нарыв на теле.
И состав набрал по своему усмотрению, и тут имеет собственное критическое мнение, и сборная играет прекрасно.
Буду болеть за Англию только из-за него.