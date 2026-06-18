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  4. Президент Узбекистана про 1:3 с Колумбией: «Наш первый гол на ЧМ – это тоже победа, исторический день для страны. Мои дети, мои герои показали, что способны на многое»

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Президент Узбекистана про 1:3 с Колумбией: «Наш первый гол на ЧМ – это тоже победа, исторический день для страны. Мои дети, мои герои показали, что способны на многое»
Президент Узбекистана: наш первый гол на чемпионате мира – это тоже победа.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прокомментировал первый матч национальной команды на чемпионате мира.

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Узбекистана уступила Колумбии со счетом 1:3.

В видеообращении, опубликованном пресс-службой президента, Мирзиеев отметил, что гордится патриотичной и самоотверженной молодежью страны и назвал футболистов настоящими героями современного Узбекистана.

«Для Узбекистана это исторический день. В бескомпромиссной, очень напряженной игре наши футболисты впервые на чемпионате мира показали свой сильный характер в матче против очень опытной команды. Это было непросто.

Спустя 34 года произошло событие, которого мы все ждали. Поэтому справедливо будет сказать, что они ярко продемонстрировали сильный характер, физическую подготовку и волю. Наш первый гол на чемпионате мира – это тоже победа.

Вы увидели, что впереди у нас еще очень много возможностей. Мои дети, мои герои также показали, что способны на многое. Поэтому остается только пожелать им удачи. Вперед, Узбекистан!» – сказал глава государства.

***

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Gazeta.uz
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Комментарии

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Верно-верно, глава государства - это отец (царь-батюшка), а все его поданные - его дети.
ОтветArnoNeputevy
Верно-верно, глава государства - это отец (царь-батюшка), а все его поданные - его дети.
Закричал он "Дети, дети! Мяч попал в футбольны сети!"
ОтветArnoNeputevy
Верно-верно, глава государства - это отец (царь-батюшка), а все его поданные - его дети.
Это было бы вовсе неплохо, если бы оно так и было. Вообще если бы руководитель относился к тем, с кем работает, как к собственным детям - это было бы весьма здорово...
Очень рад за Узбекистан, что попали на ЧМ, реально историческое событие для страны и узбекского футбола! Гол забили, теперь бы еще очки зацепить!
Чем не повод - бахнуть плова!
Хорошо отыграли. Колумбия - сильная команда, плюс Диас в лютой форме. Надо спокойно обыгрывать чемодан без ручки в следующем туре, ну а с ДРК вполне можно бороться за выход, причём со 2 места.
ОтветTollie
Хорошо отыграли. Колумбия - сильная команда, плюс Диас в лютой форме. Надо спокойно обыгрывать чемодан без ручки в следующем туре, ну а с ДРК вполне можно бороться за выход, причём со 2 места.
ты сейчас витаешь в облаках - серьезно? Португалия выиграет с запасом +2, а Конго просто задавит узбеков напором и физикой. Там дальше без шансов два поражения
Ответtrav
ты сейчас витаешь в облаках - серьезно? Португалия выиграет с запасом +2, а Конго просто задавит узбеков напором и физикой. Там дальше без шансов два поражения
Ну насчет Конго все очень спорно
какое-то нездоровое отношение к игрокам своей же сборной
Ответсрпска гаража
какое-то нездоровое отношение к игрокам своей же сборной
26 детей и все профессиональные футболисты уровня национальной сборной - это, наоборот, здОрово )))
Друзья сказали,что в Узбекистане большой энтузиазм и радость,ожидания не самые большие,сам выход был воспринят как победа.
P.S."Мои дети,мои герои" как из средневековых эпосов.
Граждане Узбекистана, поздравляю вас с историческим событием вашего футбола!!!💪 Хейтеры пусть идут в поля сено косить 🤣
Начало положено
Повысь ты уровень жизни в Узбекистане, была бы картина иначе.
А так да, довольствуйся одним голом.
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