Александр Мостовой: «Тот, кто считает Роналду лучше Месси – глупец. Лионель – настоящий гений и феномен нашего времени. Ни один игрок не может делать то, что он делает»
Мостовой: тот, кто считает Роналду лучше Месси – глупец.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал глупцами тех, кто считает Криштиану Роналду лучше Лионеля Месси.
«Месси – настоящий гений и феномен нашего времени. Он словно с другой планеты. Ни один футболист в мире не может делать то, что делает Месси на поле. Просто величайший! В 38 лет играть на таком уровне – это безумие.
Понимаю, что есть еще и Роналду, но, к сожалению, он не дотягивает до уровня Лионеля. Они два величайших футболиста, но лично я ставлю аргентинца выше португальца. Тот, кто считает Роналду лучше Месси – глупец», – заявил Мостовой.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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