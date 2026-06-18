Александр Мостовой: «Тот, кто считает Роналду лучше Месси – глупец. Лионель – настоящий гений и феномен нашего времени. Ни один игрок не может делать то, что он делает»

Мостовой: тот, кто считает Роналду лучше Месси – глупец.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал глупцами тех, кто считает Криштиану Роналду лучше Лионеля Месси .

«Месси – настоящий гений и феномен нашего времени. Он словно с другой планеты. Ни один футболист в мире не может делать то, что делает Месси на поле. Просто величайший! В 38 лет играть на таком уровне – это безумие.

Понимаю, что есть еще и Роналду, но, к сожалению, он не дотягивает до уровня Лионеля. Они два величайших футболиста, но лично я ставлю аргентинца выше португальца. Тот, кто считает Роналду лучше Месси – глупец», – заявил Мостовой.