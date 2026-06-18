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  4. Александр Мостовой: «Тот, кто считает Роналду лучше Месси – глупец. Лионель – настоящий гений и феномен нашего времени. Ни один игрок не может делать то, что он делает»

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Александр Мостовой: «Тот, кто считает Роналду лучше Месси – глупец. Лионель – настоящий гений и феномен нашего времени. Ни один игрок не может делать то, что он делает»
Мостовой: тот, кто считает Роналду лучше Месси – глупец.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал глупцами тех, кто считает Криштиану Роналду лучше Лионеля Месси

«Месси – настоящий гений и феномен нашего времени. Он словно с другой планеты. Ни один футболист в мире не может делать то, что делает Месси на поле. Просто величайший! В 38 лет играть на таком уровне – это безумие.

Понимаю, что есть еще и Роналду, но, к сожалению, он не дотягивает до уровня Лионеля. Они два величайших футболиста, но лично я ставлю аргентинца выше португальца. Тот, кто считает Роналду лучше Месси – глупец», – заявил Мостовой.

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БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoЛионель Месси
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАлександр Мостовой
logoСборная Португалии по футболу
logoМЛС
logoСборная Аргентины по футболу
logoИнтер Майами

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Мостовой вот такими фразами, поддерживает к себе интерес. Сейчас хейтеры наберут, а ему это и надо.
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