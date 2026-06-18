«Реал» объявил о трансфере Конате. Контракт – до 2030-го
Конате перешел в «Реал».
Ибраима Конате стал игроком «Реала».
Мадридский клуб объявил о подписании 27-летнего защитника, ранее покинувшего «Ливерпуль» свободным агентом. Контракт с французом рассчитан до 2030 года.
В минувшем сезоне Конате провел 36 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ и забил один гол. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
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