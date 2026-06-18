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  4. «Реал» объявил о трансфере Конате. Контракт – до 2030-го

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«Реал» объявил о трансфере Конате. Контракт – до 2030-го
Конате перешел в «Реал».

Ибраима Конате стал игроком «Реала».

Мадридский клуб объявил о подписании 27-летнего защитника, ранее покинувшего «Ливерпуль» свободным агентом. Контракт с французом рассчитан до 2030 года.

В минувшем сезоне Конате провел 36 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ и забил один гол. Его подробная статистика – здесь.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
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Комментарии

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Третьего сборника за время ЧМ уже подписали. Новый президент клуба жжёт
Оперативно Реал этим летом работает.
ОтветИгорь Новиков
Оперативно Реал этим летом работает.
Главное что-бы было продуктивно
Ответyumurta
Главное что-бы было продуктивно
Даже если не станет основным, для ротации топ в любом случае
надеюсь заиграет 💪
Тяжёлое лето у кадровика в Реале – столько народу оформлять)
А ещё кто-то помнит про тот обещанный трансфер за 150 млн? ))
Ответusen
А ещё кто-то помнит про тот обещанный трансфер за 150 млн? ))
Альвареса ведут)
Конате, Думфрис, Кукурелья.....
А созидать кто будет? В центр проя игрок необходим
Моуриньо всегда умел из игрока-середняка сделать звезду на несколько сезонов. Есть надежда, что и сейчас кто-нибудь такой выстрелит, тем более в обороне были большие проблемы
Неплохо так Маур размялся.
Как им удаётся за бесплатно брать таких игроков? Ну а ливеру без контракта держать игрока?
Он пожарник нереальный и косяпор, я бы на месте глоров Реала молился чтоб он вечно в лазарете был
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