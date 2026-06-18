«Реал» объявил о трансфере Конате. Контракт – до 2030-го

Конате перешел в «Реал».

Ибраима Конате стал игроком «Реала ».

Мадридский клуб объявил о подписании 27-летнего защитника, ранее покинувшего «Ливерпуль » свободным агентом. Контракт с французом рассчитан до 2030 года.

В минувшем сезоне Конате провел 36 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ и забил один гол. Его подробная статистика – здесь .