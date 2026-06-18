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  4. Семак об отпуске: «Много путешествуем по России на машине, особенно сейчас – Москва, Петербург, Воронеж, Краснодарский край. Благо дорог сейчас строят много, они хорошие»

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Семак об отпуске: «Много путешествуем по России на машине, особенно сейчас – Москва, Петербург, Воронеж, Краснодарский край. Благо дорог сейчас строят много, они хорошие»
Семак об отпуске: много путешествуем по России на машине, особенно сейчас.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как проводит отпуска. 

А в свободную минуту чем занимаетесь?

– У меня большая семья, много обязательств и несемейных, общественных. Как человек православный, я участвую во многих благотворительных организациях, плюс семейные вопросы. Поэтому свободного времени нет абсолютно. 

Есть отпуск два раза в год. Летом бывает от 4 до 2 недель в зависимости от календаря. И зимний месячный отпуск. Путешествуем много по России, особенно сейчас. Люблю ездить на машине – Москва, Петербург, из Петербурга в Воронеж, из Воронежа на юг, Краснодарский край и дальше. 

Благо дорог сейчас строят много, и они хорошие. Особенно платные дороги, на них устаешь значительно меньше. Все время вспоминаешь время, когда дорога между Петербургом и Москвой занимала гораздо больше времени, до сих пор каждый раз езжу и радуюсь, как хорошо ездить по таким дорогам, – сказал Семак. 

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Радио Sputnik
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит

Комментарии

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Этим летом чтобы путешествовать на дальняк на машине нужно быть очень рисковым человеком. Ну или на прицепе небольшую цистерну с собой везти.
Ответsashka.loker
Этим летом чтобы путешествовать на дальняк на машине нужно быть очень рисковым человеком. Ну или на прицепе небольшую цистерну с собой везти.
У них 💯 дов электричка !
Ответsashka.loker
Этим летом чтобы путешествовать на дальняк на машине нужно быть очень рисковым человеком. Ну или на прицепе небольшую цистерну с собой везти.
А в чем проблема?
Через полтора месяца собираюсь на Кавказ и на море, пока никаких трудностей не наблюдаю
Сергей Богданович, го челлендж из Питера до Владивостока на электричках
Ответjuanti
Сергей Богданович, го челлендж из Питера до Владивостока на электричках
Отпуска не хватит
А кто по Германии болтается за шмотками?А нам про Воронеж втирает.
ОтветМатрос Кот
А кто по Германии болтается за шмотками?А нам про Воронеж втирает.
Семак и жена летали в Германию по медицинским причинам, а не для отдыха
в свободное от лечение время прошлись по магазинам, почему бы и нет
На 20 литров в одни руки далеко не уедешь даже по хорошей дороге 😀
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