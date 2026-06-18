Жиру о Мбаппе: «У него есть все шансы стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ – Месси не поедет на следующий турнир, думаю. Килиан в любом случае побьет все рекорды»

Оливье Жиру: Мбаппе в любом случае побьет все рекорды в сборной.

Экс-форвард сборной Франции Оливье Жиру считает, что Килиан Мбаппе побьет многие рекорды в составе национальной команды.

В первом матче ЧМ-2026 против сборной Сенегала (3:1) Мбаппе забил 57-й и 58-й голы за сборную Франции и стал лучшим бомбардиром в ее истории, побив рекорд Жиру.

– Мы наблюдаем прекрасное противостояние, в котором Месси может стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Как вы думаете, Мбаппе побьет этот рекорд?

– Сейчас у него 14 голов – на два меньше, чем у Клозе и Месси, – но ему предстоит сыграть на один чемпионат мира больше, чем Месси, который, как я думаю, не поедет на следующий турнир. Так что у него есть отличные шансы стать лучшим бомбардиром в истории [чемпионатов мира].

Он в любом случае побьет все рекорды, включая рекорд Уго Льориса по количеству матчей за сборную (у Льориса 145 матчей, у Мбаппе – 99 – Спортс’‘) – он следующий в сборной Франции, чей рекорд падет. Для него это фантастика, а для меня большая честь оказаться между двумя гигантами французского футбола – Килианом, который продолжит увеличивать отрыв, и Тьерри Анри , – сказал Жиру.

Месси забил 14-й, 15-й и 16-й голы на ЧМ, повторив рекорд Клозе