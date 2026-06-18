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  4. Жиру о Мбаппе: «У него есть все шансы стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ – Месси не поедет на следующий турнир, думаю. Килиан в любом случае побьет все рекорды»

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Жиру о Мбаппе: «У него есть все шансы стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ – Месси не поедет на следующий турнир, думаю. Килиан в любом случае побьет все рекорды»
Оливье Жиру: Мбаппе в любом случае побьет все рекорды в сборной.

Экс-форвард сборной Франции Оливье Жиру считает, что Килиан Мбаппе побьет многие рекорды в составе национальной команды.

В первом матче ЧМ-2026 против сборной Сенегала (3:1) Мбаппе забил 57-й и 58-й голы за сборную Франции и стал лучшим бомбардиром в ее истории, побив рекорд Жиру.

– Мы наблюдаем прекрасное противостояние, в котором Месси может стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Как вы думаете, Мбаппе побьет этот рекорд?

– Сейчас у него 14 голов – на два меньше, чем у Клозе и Месси, – но ему предстоит сыграть на один чемпионат мира больше, чем Месси, который, как я думаю, не поедет на следующий турнир. Так что у него есть отличные шансы стать лучшим бомбардиром в истории [чемпионатов мира].

Он в любом случае побьет все рекорды, включая рекорд Уго Льориса по количеству матчей за сборную (у Льориса 145 матчей, у Мбаппе – 99 – Спортс’‘) – он следующий в сборной Франции, чей рекорд падет. Для него это фантастика, а для меня большая честь оказаться между двумя гигантами французского футбола – Килианом, который продолжит увеличивать отрыв, и Тьерри Анри, – сказал Жиру.

Месси забил 14-й, 15-й и 16-й голы на ЧМ, повторив рекорд Клозе

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
logoСборная Франции по футболу
рекорды
logoКилиан Мбаппе
logoОливье Жиру
logoСборная Аргентины по футболу
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logoЛа Лига
logoСборная Германии по футболу
logoЛионель Месси
logoМирослав Клозе
logoУго Льорис
logoРеал Мадрид

Комментарии

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Так скоро 60 команд будут играть в финальной части и половина уровня Катар, Кюрасао и тд. и рекорд долго не продержится.
Насчёт Месси и следующего чемпионата Жиру похоже погорячился)))))
Ответviktorpavlov70
Насчёт Месси и следующего чемпионата Жиру похоже погорячился)))))
Давайте оценим ещё игры, все таки ужасно сыгравший в защите Алжир оставляющий Месси одного на пространстве это одно, а какие нибудь интенсивные игры с другими командами другое. Тем более через 4 года.

Хотя если на позиции Месси не будет ничего внятного через 4 года(как сейчас на позиции Рона в Португалии) то почему бы и нет. Но сомнения большие
ОтветBananaMantana
Давайте оценим ещё игры, все таки ужасно сыгравший в защите Алжир оставляющий Месси одного на пространстве это одно, а какие нибудь интенсивные игры с другими командами другое. Тем более через 4 года. Хотя если на позиции Месси не будет ничего внятного через 4 года(как сейчас на позиции Рона в Португалии) то почему бы и нет. Но сомнения большие
Я не про игру с Алжиром. Там всё понятно. Просто он играет роль дойной коровы для ФИФА. Кто же его отпустит?)))))
Да даже не на один, а на два чемпионата больше сыграет, плюс с 2018 года у Франции состав настолько мощный, что хоть можно хоть две отдельные сборные сделать . Так что побить рекорд для Мбаппе, это вопрос времени. Уже на этом ЧМ он это сделает наверняка.
Вопрос в том, сколько они оба забьют на этом мире....
Нисколько не сомневаюсь, что Мбаппе станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ уже на этом ЧМ. У Франции с отрывом сильнейший состав здесь и всё, чтобы зайти далеко.
Ответsashafan2
Нисколько не сомневаюсь, что Мбаппе станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ уже на этом ЧМ. У Франции с отрывом сильнейший состав здесь и всё, чтобы зайти далеко.
Не стоит недооценивать таланты судейских бригад, обслуживающих матчи Аргентины.
Ответsashafan2
Нисколько не сомневаюсь, что Мбаппе станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ уже на этом ЧМ. У Франции с отрывом сильнейший состав здесь и всё, чтобы зайти далеко.
Сильнейший состав - это ещё ни о чём не говорит, мягко говоря, при Дешаме Франция играет ни ахти и условная Германия, Испания или Аргентина будут возить Францию.
Всего 2 гола отставания от Клозе. Думаю в этом розыгрыше он немца перегонит.
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