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  4. У «Реала» не будет права обратного выкупа Муньоса из «Ливерпуля». Есть право преимущественного выкупа, но решение о переходе останется за игроком (Фабрицио Романо)

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У «Реала» не будет права обратного выкупа Муньоса из «Ливерпуля». Есть право преимущественного выкупа, но решение о переходе останется за игроком (Фабрицио Романо)
У «Реала» нет права обратного выкупа Муньоса из «Ливерпуля».

У «Реала» не будет права обратного выкупа Виктора Муньоса из «Ливерпуля» следующим летом. 

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» активировал отступные вингера «Осасуны», 50% прав на которого принадлежат «Реалу». Сумма сделки составила 40 млн евро, мадридцы получили 20 млн. Позднее As писал, что «Реал» также сохранил за собой пункт об обратном выкупе испанца из «Ливерпуля» следующим летом. 

Инсайдер Фабрицио Романо опровергает эту информацию. У «Реала» есть только право преимущественного выкупа Муньоса в случае поступления предложений по игроку, однако в такой ситуации окончательное решение остается за самим футболистом.

Муньос – игрок «Ливерпуля» на все 100%, подчеркивает Романо. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
Фабрицио Романо
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Комментарии

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Изначально звучало как бред. Зачем Ливерпулю его было бы покупать, если бы у Реала была возможность в одностороннем порядке забрать его следующим летом?
Окончательное решение всегда за футболистом. Даже если есть право выкупа и прописанные отступные. Игроки все же имеют право голоса при определении своего будущего))

Но в целом нормальная сделка для всех сторон. Мадрид получает деньги и небольшой контроль над ситуацией. Ливерпуль получает игрока и знает, что его будущее полностью зависит от них и никто не может его забрать за копейки. Осасуна получает бабки.
ОтветEmilKB24
Окончательное решение всегда за футболистом. Даже если есть право выкупа и прописанные отступные. Игроки все же имеют право голоса при определении своего будущего)) Но в целом нормальная сделка для всех сторон. Мадрид получает деньги и небольшой контроль над ситуацией. Ливерпуль получает игрока и знает, что его будущее полностью зависит от них и никто не может его забрать за копейки. Осасуна получает бабки.
Скажи это Халку, который очень сильно хотел поиграть за Зенит
ОтветLIONHEART.
Скажи это Халку, который очень сильно хотел поиграть за Зенит
халк за многие команды хотел поиграть, особенно за те, где в контракте было больше нулей ))
Какое право обратного выкупа для Реала? Оно было утрачено после того, как Муньос перешёл из Осасуны в Ливерпуль, а Реал получил свою долю в 50% за его трансфер. Всё - трансферные права на него Ливерпулем окончательно выкуплены. Право приоритетного выкупа - это уже другое, то есть если у Ливерпуля будут предложения от других клубов по Муньосу, то они уведомляют о таких предложениях Реал. Если Реал хочет купить Муньоса, то он должен будет повторить лучшее предложение от другого клуба, которое поступит Ливерпулю. Вот и всё. В остальном все права на игрока теперь принадлежат только Ливерпулю.
Так и думал, полный бред, что Ливерпуль пошел бы на такой пункт.
Сам игрок вроде хорош, но смущает, то что у него в 23 года только 1 сезон на взрослом уровне.
Не читайте до обеда испанских гASет
Неожиданный трансфер, к которому никто не был готов
Ответkacnep
Неожиданный трансфер, к которому никто не был готов
Ньюкасл долго готовился к этому трансферу 😁
Ливерпуль бы не купил его с таким пунктом в контракте.
а в чем преимущество, если решение за футболистом? почему это так называается?
К чему вообще пункт, что окончательное решение за футболистом)) так вроде всегда было.
Паса бы ещё забрать)
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