У «Реала» не будет права обратного выкупа Муньоса из «Ливерпуля». Есть право преимущественного выкупа, но решение о переходе останется за игроком (Фабрицио Романо)
У «Реала» нет права обратного выкупа Муньоса из «Ливерпуля».
У «Реала» не будет права обратного выкупа Виктора Муньоса из «Ливерпуля» следующим летом.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» активировал отступные вингера «Осасуны», 50% прав на которого принадлежат «Реалу». Сумма сделки составила 40 млн евро, мадридцы получили 20 млн. Позднее As писал, что «Реал» также сохранил за собой пункт об обратном выкупе испанца из «Ливерпуля» следующим летом.
Инсайдер Фабрицио Романо опровергает эту информацию. У «Реала» есть только право преимущественного выкупа Муньоса в случае поступления предложений по игроку, однако в такой ситуации окончательное решение остается за самим футболистом.
Муньос – игрок «Ливерпуля» на все 100%, подчеркивает Романо.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура5984 голоса
Франция
Англия
Испания
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но в целом нормальная сделка для всех сторон. Мадрид получает деньги и небольшой контроль над ситуацией. Ливерпуль получает игрока и знает, что его будущее полностью зависит от них и никто не может его забрать за копейки. Осасуна получает бабки.
Сам игрок вроде хорош, но смущает, то что у него в 23 года только 1 сезон на взрослом уровне.