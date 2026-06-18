Пике о «Реале»: «Я хотел, чтобы Арбелоа остался – он здорово всех повеселил. С Моуринью разговоров о футболе будет еще меньше»
Жерар Пике: я хотел, чтобы Арбелоа остался в «Реале».
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике заявил, что хотел, чтобы Альваро Арбелоа остался в «Реале».
Арбелоа возглавил «Реал» в январе после увольнения Хаби Алонсо. По окончании сезона его сменил Жозе Моуринью.
«Думаю, [Моуринью] – хороший кандидат для того, чтобы устраивать шоу, потому что разговоров о футболе будет еще меньше.
По ходу сезона я желал «Реалу» немного большего – не трофеев, чтобы они играли чуть лучше, потому что я хотел, чтобы Альваро Арбелоа остался. Думаю, он здорово всех повеселил. Шкаф с трофеями, дух Хуанито в матче «Реал» – «Леванте»... Мне это нравится», – сказал Пике.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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Но как же его Мадрид унижал, что так припекает у него. Да, были разгромы, но сколько же взяли ЛЧ, в отличие от мчк
Ну и при любых его комментах вспоминается, как его Криш унизил, пяткой перекинув через него и забив гол🤣 не помню такого в топ-футболе
А Арбелоа только веселил.
Пике полностью прав на счет временщика