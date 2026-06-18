Пике о «Реале»: «Я хотел, чтобы Арбелоа остался – он здорово всех повеселил. С Моуринью разговоров о футболе будет еще меньше»

Жерар Пике: я хотел, чтобы Арбелоа остался в «Реале».

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике заявил, что хотел, чтобы Альваро Арбелоа остался в «Реале».

Арбелоа возглавил «Реал» в январе после увольнения Хаби Алонсо. По окончании сезона его сменил Жозе Моуринью.

«Думаю, [Моуринью] – хороший кандидат для того, чтобы устраивать шоу, потому что разговоров о футболе будет еще меньше.

По ходу сезона я желал «Реалу » немного большего – не трофеев, чтобы они играли чуть лучше, потому что я хотел, чтобы Альваро Арбелоа остался. Думаю, он здорово всех повеселил. Шкаф с трофеями, дух Хуанито в матче «Реал» – «Леванте»... Мне это нравится», – сказал Пике.