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  4. Пике о «Реале»: «Я хотел, чтобы Арбелоа остался – он здорово всех повеселил. С Моуринью разговоров о футболе будет еще меньше»

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Пике о «Реале»: «Я хотел, чтобы Арбелоа остался – он здорово всех повеселил. С Моуринью разговоров о футболе будет еще меньше»
Жерар Пике: я хотел, чтобы Арбелоа остался в «Реале».

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике заявил, что хотел, чтобы Альваро Арбелоа остался в «Реале».

Арбелоа возглавил «Реал» в январе после увольнения Хаби Алонсо. По окончании сезона его сменил Жозе Моуринью.

«Думаю, [Моуринью] – хороший кандидат для того, чтобы устраивать шоу, потому что разговоров о футболе будет еще меньше.

По ходу сезона я желал «Реалу» немного большего – не трофеев, чтобы они играли чуть лучше, потому что я хотел, чтобы Альваро Арбелоа остался. Думаю, он здорово всех повеселил. Шкаф с трофеями, дух Хуанито в матче «Реал» – «Леванте»... Мне это нравится», – сказал Пике.

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Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoЖерар Пике
logoАльваро Арбелоа
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига

Комментарии

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Мдааа..И с этим Ибланом Арбелоа бок о бок играл за сборную.
ОтветМансур Абдрахимов
Мдааа..И с этим Ибланом Арбелоа бок о бок играл за сборную.
100%

Но как же его Мадрид унижал, что так припекает у него. Да, были разгромы, но сколько же взяли ЛЧ, в отличие от мчк
Ну и при любых его комментах вспоминается, как его Криш унизил, пяткой перекинув через него и забив гол🤣 не помню такого в топ-футболе
ОтветМансур Абдрахимов
Мдааа..И с этим Ибланом Арбелоа бок о бок играл за сборную.
Арбелоа никто в этой жизни, по сравнению с Пике. 😊😊😊
Что же тогда Хави не оставили, тоже весело было
ОтветAlex Slobodskikh
Что же тогда Хави не оставили, тоже весело было
Хави чемпионат и Суперкубок выиграл, как тренер, Арбелоа выиграл только право на лизинг Винисиусу. Сравнивать их - расписываться в собственной тупости.
ОтветAlex Slobodskikh
Что же тогда Хави не оставили, тоже весело было
Хави, при всех его минусах, чемпионат взял.
А Арбелоа только веселил.
Пике полностью прав на счет временщика
все болельщики Барсы хотели бы что бы Арбелоа остался
Вот болельщики Реала веселились-то, когда вы Месси в ПСЖ отправили
Весело было когда Пике вылетал в Лигу Европы а потом из из нее🤣🤣🤣🤣
Не Пике а падальщик какой то 🤣
Как Шакира жила с таким?
Если в чемпионате Испани Реал Мадрид, Барселона или Атлетико будут играть плохо ,то не видать им трофеев в Лиге чемпионов.
Комментарий удален модератором
ОтветДжордж Махачкалайкл
Комментарий удален модератором
Пике дешёвый тролль, уровня Реал-ТВ. Аналитиком ему не быть, а ведь мог им стать... Детство до сих пор в одном месте играет...
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