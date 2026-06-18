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  4. Генич об авторитете: «От Евсеева могу в прямом эфире получить сообщение: «Ты #######». От Талалаева – чтобы я сгнил, #####»

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Генич об авторитете: «От Евсеева могу в прямом эфире получить сообщение: «Ты #######». От Талалаева – чтобы я сгнил, #####»
Константин Генич рассказал о нецензурном сообщении от Вадима Евсеева.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мыслями о своем авторитете и рассказал о сообщениях от Андрея Талалаева и Вадима Евсеева.

– У меня уже есть накопленный авторитет, чтобы что-то сказать.

Но при этом я абсолютно спокойно могу получить сообщение от Талалаева, чтобы я там сгнил, #####. От Евсеева в прямом эфире могу получить сообщение: «Ты #######».

– Евсеев тебе написал, что ты #######?

– Да, во время эфира.

– Написал?

– Да. Могу показать

– А что ты позволил себе сказать?

– Ничего.

Видимо, Вадим Валентинович устал вечером... Наверное, нехорошо рассказать о личной переписке. Но это попало в прямой эфир, мы сидели рядом с Лепсая (Теймураз Лепсая – Спортс’‘), приходит сообщение, я ему показываю, он в ахере.

Там касалось как будто бы, что Гаджиев не работает в «Динамо» Махачкала, его чуть-чуть отстранили, он академией занимается.

Видимо, Вадим Валентинович не так расслышал, еще что-то. Так часто бывает. Услышал: «О, Гаджиев, Махачкала». А они еще не в курсе. По старой дружбе он мне написал, – сказал Константин Генич.

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
logoКонстантин Генич
logoДинамо Махачкала
logoВадим Евсеев
logoГаджи Муслимович Гаджиев
logoАндрей Талалаев
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
Теймураз Лепсая
контент
брань

Комментарии

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Идёт атака, а этот ******** вообще не к месту про инстаграм и Возинью завистливо пищит. Ну как тут называть его иначе?
ОтветAlex Slobodskikh
Идёт атака, а этот ******** вообще не к месту про инстаграм и Возинью завистливо пищит. Ну как тут называть его иначе?
Я так понял у них установка такая вместо нормального коментирования обсуждать трусы и сумки жен футболистов , потому что очень много мктчей где данный бред нон стопом
ОтветAlex Slobodskikh
Идёт атака, а этот ******** вообще не к месту про инстаграм и Возинью завистливо пищит. Ну как тут называть его иначе?
Мне всегда интересно, а вы без комментатора не можете атаку посмотреть? Вам что от него нужно во время атаки слышать? Чтоб кричали "ОПАААСНО!!"?)
Обычный день Генича, когда начинают оскорблять с самого утра. А ведь он ещё даже из дома не вышел
И в чем Евсеев не прав?:)
Ответrigobersong
И в чем Евсеев не прав?:)
а Андрюша?
Ответrigobersong
И в чем Евсеев не прав?:)
В том что спрашивал , а не утверждал
Ничего себе, а что слово долпоеп тут не под запретом? А в новости не скрыли
Давно было понятно, что во время матчей Генич залипает в телефоне. Поэтом и не мог в прямом эфире вспомнить, с кем играет Португалия: "Ко..ко..ко.... ко### ты, прислал мне Талалаев..".
Евсеев: «По старой дружбе? ### тебе, а не дружба»😎
Ну Евсеев не в бровь, в глаз . Вадик всегда умел ёмко формулировать точные мысли 😁
Все, что нужно знать о тренерах нынешней рпл, лет десять назад они бы из фнл не вылезали
А потом , после того, как журналюги публикуют личную переписку, они удивляются, что с ними перестают общаться. Что Журавель, что этот.
Авторитет как говорится на лице
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