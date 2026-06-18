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Тренер ЮАР Брос сравнил удар шипами Месси и красную Зване: «В чем разница? В случае с Лионелем не было даже просмотра ВАР»
Тренер ЮАР Брос сравнил удар шипами Месси и красную Зване.

Главный тренер сборной ЮАР Уго Брос сравнил ситуации с Лионелем Месси и Темба Зване.

Зване был удален в матче открытия ЧМ-2026 против Мексики (0:2) и был дисквалифицирован на три игры.

Месси в матче с Алжиром (3:0) ударил шипами по икре Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Аргентинцу не показали желтую карточку, ВАР не вмешался.

«Я не хотел бы, чтобы Месси получил красную карточку. Такие футболисты должны быть на поле. Мы все видели, насколько великолепный это футболист. Но в чем разница?

Красная карточка Зване – это слишком сурово. Я пересмотрел эпизод. Мне кажется, красной карточки не было.

Поэтому я не согласен, если это сравнить с тем, что произошло с Месси. В случае с Месси даже не было просмотра ВАР. Тогда как эпизод с Зване был рассмотрен. 

Если посмотреть на ситуацию, то игрок сборной Мексики блокирует моего игрока. Он не смотрит на мяч, просто держит Темба.

Темба пытается перелезть через него, перекидывает руку через его плечо, и за это получает красную карточку и трехматчевую дисквалификацию?

Это слишком сурово», – заявил Уго Брос.

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
logoУго Брос
logoТемба Зване
logoСборная Мексики по футболу
logoСборная Алжира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная ЮАР по футболу
logoЛионель Месси

Комментарии

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а почему никто не говорит про вчерашний случай с Силвой во время матча Португалии с Конго?)
точно такой же фол, тоже не получил красную)
где тридцать статей на главной об этом?
где гневные вопли про сына ФИФА и купленный чемпионат с накруткой 5 плюсов в секунду?)
где же это всё?)
неужели это событие не соответствует новостной повесточке редакции в связи с её личными предпочтениями, да?))
А Ромку никто не видел?:)
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