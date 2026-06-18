Тренер ЮАР Брос сравнил удар шипами Месси и красную Зване: «В чем разница? В случае с Лионелем не было даже просмотра ВАР»

Тренер ЮАР Брос сравнил удар шипами Месси и красную Зване.

Главный тренер сборной ЮАР Уго Брос сравнил ситуации с Лионелем Месси и Темба Зване .

Зване был удален в матче открытия ЧМ-2026 против Мексики (0:2) и был дисквалифицирован на три игры.

Месси в матче с Алжиром (3:0) ударил шипами по икре Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Аргентинцу не показали желтую карточку, ВАР не вмешался.

«Я не хотел бы, чтобы Месси получил красную карточку. Такие футболисты должны быть на поле. Мы все видели, насколько великолепный это футболист. Но в чем разница?

Красная карточка Зване – это слишком сурово. Я пересмотрел эпизод. Мне кажется, красной карточки не было.

Поэтому я не согласен, если это сравнить с тем, что произошло с Месси. В случае с Месси даже не было просмотра ВАР. Тогда как эпизод с Зване был рассмотрен.

Если посмотреть на ситуацию, то игрок сборной Мексики блокирует моего игрока. Он не смотрит на мяч, просто держит Темба.

Темба пытается перелезть через него, перекидывает руку через его плечо, и за это получает красную карточку и трехматчевую дисквалификацию?

Это слишком сурово», – заявил Уго Брос.