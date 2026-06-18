Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев заявил, что «Зенит» проявлял интерес к Константину Тюкавину.
– Появилась информация, что «Зенит» хочет приобрести Тюкавина и даже направлял запрос на 25 миллионов евро. Можете предположить, что «Динамо» согласится на трансфер главного форварда?
– Константин Тюкавин имеет контракт с клубом еще на несколько лет.
Мы разговаривали с ним, его планы – играть в московском «Динамо». Я уверен, что многие команды, в том числе европейские, хотели бы видеть Костю в своем составе.
Если поступит серьезное предложение от ведущего европейского клуба, мы рассмотрим возможность перехода.
У Тюкавина есть шансы стать футболистом мирового класса. Пока общения с клубами по его трансферу в Европу нет.
А «Зенит» действительно проявлял заинтересованность. Это так, – сказал Александр Ивлев.
- Уйти сейчас в Зенит за "дорого".
- Уйти потом в Спартак или Краснодар, но дешевле.
- Кузяевскими тропами уйти в евроотстойник под ободряющие "Респект", "Вышел из зоны комфорта", "Выбрал карьеру, а не деньги" после чего о нём все забудут на несколько лет.
- Остаться в Динамо до конца карьеры и потом рассказывать в интервью как Динамо его в Реал не продало и сколько предложений Зенита, Спартака и Краснодара он отверг.