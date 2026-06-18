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  4. Глава «Динамо» о Тюкавине: «Зенит» проявлял заинтересованность. Если поступит серьезное предложение от ведущего европейского клуба – рассмотрим возможность перехода»

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Глава «Динамо» о Тюкавине: «Зенит» проявлял заинтересованность. Если поступит серьезное предложение от ведущего европейского клуба – рассмотрим возможность перехода»
Александр Ивлев подтвердил интерес «Зенита» к Тюкавину.

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев заявил, что «Зенит» проявлял интерес к Константину Тюкавину.

– Появилась информация, что «Зенит» хочет приобрести Тюкавина и даже направлял запрос на 25 миллионов евро. Можете предположить, что «Динамо» согласится на трансфер главного форварда?

Константин Тюкавин имеет контракт с клубом еще на несколько лет.

Мы разговаривали с ним, его планы – играть в московском «Динамо». Я уверен, что многие команды, в том числе европейские, хотели бы видеть Костю в своем составе.

Если поступит серьезное предложение от ведущего европейского клуба, мы рассмотрим возможность перехода.

У Тюкавина есть шансы стать футболистом мирового класса. Пока общения с клубами по его трансферу в Европу нет.

А «Зенит» действительно проявлял заинтересованность. Это так, – сказал Александр Ивлев.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Александр Ивлев
logoКонстантин Тюкавин
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСпорт-Экспресс

Комментарии

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Ведущего европейского клуба... Это типа ПСЖ на место Дембеле захочет взять Тюкавина или там Сити на место Холланда? Реал вместо Мбаппе, Бавария вместо Кейна? В какой реальности живут эти господа...
Интересно, что может заинтересовать ведущий европейский клуб в игроке после “крестов” с 9 мячами за сезон в далеко не ведущем европейском чемпионате?
Получается Тюкавин остаëтся в Динамо)
ОтветКот_Вопрос
Получается Тюкавин остаëтся в Динамо)
И будет за 5-е место бороться )
Ещё пару лет в Динамо, и про переезд в европу можно забыть. Уже не будет молодым и перспективным.
ОтветToliatti
Ещё пару лет в Динамо, и про переезд в европу можно забыть. Уже не будет молодым и перспективным.
Он и сейчас никому, кроме динамы, не нужен.
ОтветВиктор
Он и сейчас никому, кроме динамы, не нужен.
То есть зенит это никто? 😂
Если Зенит правда давал 25 лямов за Тюкавина, то надо было продавать. Ну никто не даст больше за форварда, который забивает на уровне Воробьева
ОтветRoman
Если Зенит правда давал 25 лямов за Тюкавина, то надо было продавать. Ну никто не даст больше за форварда, который забивает на уровне Воробьева
Ну так пусть тогда Зенит Воробьева берет, на него у них денег хватит(наверно)
В ведущий европейский клуб его прямо сейчас вряд ли пригласят.
- Уйти сейчас в Зенит за "дорого".
- Уйти потом в Спартак или Краснодар, но дешевле.
- Кузяевскими тропами уйти в евроотстойник под ободряющие "Респект", "Вышел из зоны комфорта", "Выбрал карьеру, а не деньги" после чего о нём все забудут на несколько лет.
- Остаться в Динамо до конца карьеры и потом рассказывать в интервью как Динамо его в Реал не продало и сколько предложений Зенита, Спартака и Краснодара он отверг.
ОтветOwen_the_Simple
В ведущий европейский клуб его прямо сейчас вряд ли пригласят. - Уйти сейчас в Зенит за "дорого". - Уйти потом в Спартак или Краснодар, но дешевле. - Кузяевскими тропами уйти в евроотстойник под ободряющие "Респект", "Вышел из зоны комфорта", "Выбрал карьеру, а не деньги" после чего о нём все забудут на несколько лет. - Остаться в Динамо до конца карьеры и потом рассказывать в интервью как Динамо его в Реал не продало и сколько предложений Зенита, Спартака и Краснодара он отверг.
Кузяевские тропы огонь. Ещё оздоевские туда же и дзюбиньо немножко травку примял.)
От ведущего европейского клуба...., что они там пьют, курят, едят...?
Выглядит, как будто они очень хотят продать.
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