Глава «Динамо» о Тюкавине: «Зенит» проявлял заинтересованность. Если поступит серьезное предложение от ведущего европейского клуба – рассмотрим возможность перехода»

Александр Ивлев подтвердил интерес «Зенита» к Тюкавину.

Председатель совета директоров «Динамо » Александр Ивлев заявил, что «Зенит» проявлял интерес к Константину Тюкавину.

– Появилась информация, что «Зенит» хочет приобрести Тюкавина и даже направлял запрос на 25 миллионов евро. Можете предположить, что «Динамо» согласится на трансфер главного форварда?

– Константин Тюкавин имеет контракт с клубом еще на несколько лет.

Мы разговаривали с ним, его планы – играть в московском «Динамо». Я уверен, что многие команды, в том числе европейские, хотели бы видеть Костю в своем составе.

Если поступит серьезное предложение от ведущего европейского клуба, мы рассмотрим возможность перехода.

У Тюкавина есть шансы стать футболистом мирового класса. Пока общения с клубами по его трансферу в Европу нет.

А «Зенит » действительно проявлял заинтересованность. Это так, – сказал Александр Ивлев.