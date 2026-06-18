Куарежма обратился к Феликсу, не сыгравшему с ДР Конго: «Скажи тренеру, чтобы чаще выпускал тебя, и посмотрим, выиграет ли Португалия следующий матч. Продолжаю верить в тебя»
Рикарду Куарежма обратился к Жоау Феликсу.
Бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма прокомментировал результат матча первого тура ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1).
«Мы, португальцы, были уверены, что это будет легкий матч, но на чемпионате мира легких игр не бывает. Если команда ДР Конго здесь, значит, у них есть класс», – сказал экс-хавбек.
Куарежма также обратился к форварду команды Жоау Феликсу, который провел весь матч на скамейке запасных.
«Я продолжаю верить в тебя. Скажи тренеру (Роберто Мартинесу – Спортс’‘), чтобы он чаще выпускал тебя на поле, и тогда посмотрим, выиграем ли мы следующую игру», – заявил Рикарду Куарежма.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура3982 голоса
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: A Bola
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