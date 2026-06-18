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  4. Куарежма обратился к Феликсу, не сыгравшему с ДР Конго: «Скажи тренеру, чтобы чаще выпускал тебя, и посмотрим, выиграет ли Португалия следующий матч. Продолжаю верить в тебя»

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Куарежма обратился к Феликсу, не сыгравшему с ДР Конго: «Скажи тренеру, чтобы чаще выпускал тебя, и посмотрим, выиграет ли Португалия следующий матч. Продолжаю верить в тебя»
Рикарду Куарежма обратился к Жоау Феликсу.

Бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма прокомментировал результат матча первого тура ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1).

«Мы, португальцы, были уверены, что это будет легкий матч, но на чемпионате мира легких игр не бывает. Если команда ДР Конго здесь, значит, у них есть класс», – сказал экс-хавбек.

Куарежма также обратился к форварду команды Жоау Феликсу, который провел весь матч на скамейке запасных.

«Я продолжаю верить в тебя. Скажи тренеру (Роберто Мартинесу – Спортс’‘), чтобы он чаще выпускал тебя на поле, и тогда посмотрим, выиграем ли мы следующую игру», – заявил Рикарду Куарежма.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура3982 голоса
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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: A Bola
logoСборная ДР Конго по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoЖоау Феликс
logoЧемпионат мира по футболу
logoРоберто Мартинес
logoРикарду Куарежма
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия

Комментарии

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Ну все. Куарежма теперь персона нон-грата в Португалии и очень некрасивый.
ОтветChuha-Motibg
Ну все. Куарежма теперь персона нон-грата в Португалии и очень некрасивый.
это очень страааашный человек....всмысле очень некрасивый
Вместо того, кого называть нельзя 🤫
ОтветПолучил - отдал - открылся
Вместо того, кого называть нельзя 🤫
Черный властелин?🤣
ОтветFikret Belozoglu
Черный властелин?🤣
Нулевой пластилин
Тонкий намёк на толстые обстоятельства
Кажись бывшие игроки сб.Португалии,начали что то подозревать.
а про дерево в атаке что скажет ?)
Ответcektor
а про дерево в атаке что скажет ?)
Нельзя же
тренер Португалии трус
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