Куарежма обратился к Феликсу, не сыгравшему с ДР Конго: «Скажи тренеру, чтобы чаще выпускал тебя, и посмотрим, выиграет ли Португалия следующий матч. Продолжаю верить в тебя»

Рикарду Куарежма обратился к Жоау Феликсу.

Бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма прокомментировал результат матча первого тура ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1).

«Мы, португальцы, были уверены, что это будет легкий матч, но на чемпионате мира легких игр не бывает. Если команда ДР Конго здесь, значит, у них есть класс», – сказал экс-хавбек.

Куарежма также обратился к форварду команды Жоау Феликсу , который провел весь матч на скамейке запасных.

«Я продолжаю верить в тебя. Скажи тренеру (Роберто Мартинесу – Спортс’‘), чтобы он чаще выпускал тебя на поле, и тогда посмотрим, выиграем ли мы следующую игру», – заявил Рикарду Куарежма.