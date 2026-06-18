Семак о ЧМ-2026: «Не покидает мысль, что это про деньги. Разница в уровне значительная. Водопой – пауза для рекламы, источник пополнения бюджета ФИФА»

Сергей Семак о ЧМ: не покидает мысль, что это про деньги.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак поделился мыслями о ЧМ-2026 .

«У меня как у специалиста и как у болельщика не покидает мысль, что это немного больше про деньги. Больше матчей, больше денег.

Разница в уровне клубов (вероятно, речь о сборных – Спортс’‘) значительная иногда, и не всегда спортивный интерес тот, который ожидают от такого уровня турнира.

Америка впереди планеты всей – именно по коммерции в спорте. И нас тоже не минует эта участь – все теснее связывается спорт с бизнесом.

Те паузы, которые делаются для того, чтобы попить воды, по сути, это дополнительная пауза для рекламы, которая тоже является источником для пополнения бюджета ФИФА .

Есть команды, которые не совсем довольны качеством газонов, условиями. То же самое касательно журналистов, которые знавали турниры, где организация и повыше.

Думаю, чемпионат мира в России – один из лучших за все время проведения такого уровня турниров», – сказал Сергей Семак .