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  4. Семак о ЧМ-2026: «Не покидает мысль, что это про деньги. Разница в уровне значительная. Водопой – пауза для рекламы, источник пополнения бюджета ФИФА»

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Семак о ЧМ-2026: «Не покидает мысль, что это про деньги. Разница в уровне значительная. Водопой – пауза для рекламы, источник пополнения бюджета ФИФА»
Сергей Семак о ЧМ: не покидает мысль, что это про деньги.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о ЧМ-2026.

«У меня как у специалиста и как у болельщика не покидает мысль, что это немного больше про деньги. Больше матчей, больше денег.

Разница в уровне клубов (вероятно, речь о сборных – Спортс’‘) значительная иногда, и не всегда спортивный интерес тот, который ожидают от такого уровня турнира.

Америка впереди планеты всей – именно по коммерции в спорте. И нас тоже не минует эта участь – все теснее связывается спорт с бизнесом.

Те паузы, которые делаются для того, чтобы попить воды, по сути, это дополнительная пауза для рекламы, которая тоже является источником для пополнения бюджета ФИФА.

Есть команды, которые не совсем довольны качеством газонов, условиями. То же самое касательно журналистов, которые знавали турниры, где организация и повыше.

Думаю, чемпионат мира в России – один из лучших за все время проведения такого уровня турниров», – сказал Сергей Семак.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура4355 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Радио Sputnik
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Комментарии

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На ЧМ люди деньги зарабатывают, а не сосут из Газпрома. Для Семака это странно.
Ответmaks44
На ЧМ люди деньги зарабатывают, а не сосут из Газпрома. Для Семака это странно.
Господи... и это плюсуют?
Скажи это не Семак, все бы в экстазе поддакивали
Ответmaks44
На ЧМ люди деньги зарабатывают, а не сосут из Газпрома. Для Семака это странно.
Комментарий скрыт
Терзаюсь вопросом : что лучше для своей собственной страны ? Ободрать как липку приехавших на ЧМ по футболу , дав заработать местным ? Или ободрать как липку своих граждан ради показушного турнира ( мундиаль, олимпиада ) , сделав для гостей всё почти бесплатным и построив кучу объектов, типа стадиона в Саранске, которые потом просто никому не нужны и тихо разрушаются
ОтветФокс45
Терзаюсь вопросом : что лучше для своей собственной страны ? Ободрать как липку приехавших на ЧМ по футболу , дав заработать местным ? Или ободрать как липку своих граждан ради показушного турнира ( мундиаль, олимпиада ) , сделав для гостей всё почти бесплатным и построив кучу объектов, типа стадиона в Саранске, которые потом просто никому не нужны и тихо разрушаются
Малолетним ( и не только) содержанц(к)ам и просто не очень умным не понять элементарных вещей
ОтветФокс45
Терзаюсь вопросом : что лучше для своей собственной страны ? Ободрать как липку приехавших на ЧМ по футболу , дав заработать местным ? Или ободрать как липку своих граждан ради показушного турнира ( мундиаль, олимпиада ) , сделав для гостей всё почти бесплатным и построив кучу объектов, типа стадиона в Саранске, которые потом просто никому не нужны и тихо разрушаются
А ещё лучше сделать паузу и на туалет,ведь люди попили и теперь надо облегчиться,а то что это они по 20 минут бегают с полным животом воды,тяжело же
Клубы рпл источник пополнения игроков для зенита
Пылесосят всех и на какие?))
Заработок это нормально)) Кабо-Верде, Конго показали что не зря вышли на ЧМ)
а про что газовик, сереженька? про популяризация ЗОЖа что ли?

"И нас тоже не минует эта УЧАСТЬ" ))) еще бы сказал, что эту чашу придется испить до дна ))

так и представил сельдереича с миллионами не-рублей на счетах, горюющим над своей "участью"
Больше всего меня поражает, что матч ТВ не воспользовался этой паузой и не влепил туда слоты рекламные, чтобы ТОЖЕ заработать.Всесто этого комментаторы как один говорят, что " не так уж и жарко", " пиндосы уже совсем охамели", " ЧМ в России был лучший за всю историю". Не удивлюсь, если Тащин(или кто то там сейчас главный) узнал о водопое матче на 5-6
ОтветAnton Sviridkov
Больше всего меня поражает, что матч ТВ не воспользовался этой паузой и не влепил туда слоты рекламные, чтобы ТОЖЕ заработать.Всесто этого комментаторы как один говорят, что " не так уж и жарко", " пиндосы уже совсем охамели", " ЧМ в России был лучший за всю историю". Не удивлюсь, если Тащин(или кто то там сейчас главный) узнал о водопое матче на 5-6
ну ЧМ то лучше, такого треша как и с иранцами не было
ОтветAnton Sviridkov
Больше всего меня поражает, что матч ТВ не воспользовался этой паузой и не влепил туда слоты рекламные, чтобы ТОЖЕ заработать.Всесто этого комментаторы как один говорят, что " не так уж и жарко", " пиндосы уже совсем охамели", " ЧМ в России был лучший за всю историю". Не удивлюсь, если Тащин(или кто то там сейчас главный) узнал о водопое матче на 5-6
а ты когда последний раз ЧМ на матчтв смотрел? давно там уже рекламу крутят в этих паузах...
А какая разница между "клубами" заметна, если Кабо Верде и Конгр играют вничью с Португалией и Испанией?:)
Так лучше чтобы люди деньги заработали, или ради ЧМ и Олимпиады сделать почти все бесплатное для иностранцев
НУ что ты такое говоришь сережа, а как же газпром мечты сбываются и фонбет
Когда тренер зенита, говорит..., про деньги - это оксимирон(с)
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