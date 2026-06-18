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  4. «Партнеры больше не верят в Роналду, а в Месси – верят. Лео укрепил бы позиции в истории в случае второй победы на ЧМ, стал бы величайшим». Риоло о футболистах

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«Партнеры больше не верят в Роналду, а в Месси – верят. Лео укрепил бы позиции в истории в случае второй победы на ЧМ, стал бы величайшим». Риоло о футболистах
Даниэль Риоло: партнеры больше не верят в Роналду, а в Месси – верят.

Французский журналист Даниэль Риоло поделился мыслями о разнице между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«В отличие от Роналду, партнеры Месси по команде по-прежнему верят в него. Это большая разница по сравнению с португальцами, которые, на мой взгляд, больше не верят в Роналду.

Партнеры Месси по команде приняли тактику, построенную вокруг него. При этом он сам подготовился к тому, чтобы блистать на чемпионате мира, адаптировав игру к своим способностям и возрасту.

Он приехал на турнир в хорошей форме и сделал хет-трик. Я говорю «браво», потому что я удивлен. Не думал, что это произойдет.

Трудно представить, что он выиграет второй чемпионат мира подряд. Но тогда бы он укрепил свои позиции в истории. Он определенно стал бы величайшим игроком в истории футбола.

То, что он сделал, меня поразило», – сказал Даниэль Риоло.

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
Даниэль Риоло
logoЛионель Месси
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд

Комментарии

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Вчера решил посмотреть футбол, потому что по времени было удобно. И как человек который смотрел все 90 минут - игра не шла вообще у всей Португалии, а не у одного Роналду. Ну то есть у португальцев, на бумаге - один из самых сбалансированных составов. Полузащита - укомплектована, защита - имеется, в нападении вроде не слабые игроки. Но каким то образом все играли так будто видели друг друга впервые, и хочу добавить что после гола Невеша мяч в атаку вообще не отправлялся. Наверное минут сорок Сильва пасовался с Бруно, Фернандеш с Витиньей и так почти весь матч. И побуду адвокатом дьявола - Роналду практический весь матч хорошо открывался, давал хорошие пасы на выход игрокам, даже рывками старался двигаться к воротам. Но когда игра не идет у всей сборной, когда тактика такая что полузащита практический минут 60 играет только назад, а между защитниками и атакой нет взаимопонимания - никакой Роналду, никакой Мбаппе здесь не поможет. Да и вообще при Мартинесе что золотая молодежь Бельгии растратила свой потенциал в никуда, и теперь португальцы на очереди.
ОтветYevgeniy Gurtovenko
Вчера решил посмотреть футбол, потому что по времени было удобно. И как человек который смотрел все 90 минут - игра не шла вообще у всей Португалии, а не у одного Роналду. Ну то есть у португальцев, на бумаге - один из самых сбалансированных составов. Полузащита - укомплектована, защита - имеется, в нападении вроде не слабые игроки. Но каким то образом все играли так будто видели друг друга впервые, и хочу добавить что после гола Невеша мяч в атаку вообще не отправлялся. Наверное минут сорок Сильва пасовался с Бруно, Фернандеш с Витиньей и так почти весь матч. И побуду адвокатом дьявола - Роналду практический весь матч хорошо открывался, давал хорошие пасы на выход игрокам, даже рывками старался двигаться к воротам. Но когда игра не идет у всей сборной, когда тактика такая что полузащита практический минут 60 играет только назад, а между защитниками и атакой нет взаимопонимания - никакой Роналду, никакой Мбаппе здесь не поможет. Да и вообще при Мартинесе что золотая молодежь Бельгии растратила свой потенциал в никуда, и теперь португальцы на очереди.
Здесь адекватность не ценят) написал бы пеналду замыкалду, словил плюсов🤣
ОтветYevgeniy Gurtovenko
Вчера решил посмотреть футбол, потому что по времени было удобно. И как человек который смотрел все 90 минут - игра не шла вообще у всей Португалии, а не у одного Роналду. Ну то есть у португальцев, на бумаге - один из самых сбалансированных составов. Полузащита - укомплектована, защита - имеется, в нападении вроде не слабые игроки. Но каким то образом все играли так будто видели друг друга впервые, и хочу добавить что после гола Невеша мяч в атаку вообще не отправлялся. Наверное минут сорок Сильва пасовался с Бруно, Фернандеш с Витиньей и так почти весь матч. И побуду адвокатом дьявола - Роналду практический весь матч хорошо открывался, давал хорошие пасы на выход игрокам, даже рывками старался двигаться к воротам. Но когда игра не идет у всей сборной, когда тактика такая что полузащита практический минут 60 играет только назад, а между защитниками и атакой нет взаимопонимания - никакой Роналду, никакой Мбаппе здесь не поможет. Да и вообще при Мартинесе что золотая молодежь Бельгии растратила свой потенциал в никуда, и теперь португальцы на очереди.
Бельгия бронзу Чм-2018 взяла
На месте португальских звёзд я бы вообще отказался играть за сборную, пока там этот пациент психиатра под седьмым номером. Либо в зубы ему пару раз въехал, за то что на поле не отрабатывает
ОтветАвтомобилист Зажопинск
На месте португальских звёзд я бы вообще отказался играть за сборную, пока там этот пациент психиатра под седьмым номером. Либо в зубы ему пару раз въехал, за то что на поле не отрабатывает
У тебя почти все комменты о Роналду) 🤣
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