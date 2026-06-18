Сборная Узбекистана забила первый гол в истории на чемпионатах мира.

Сборная Узбекистана забила первый гол в истории на чемпионатах мира.

Полузащитник Аббосбек Файзуллаев отличился на 61-й минуте матча первого тура ЧМ-2026 против сборной Колумбии (1:2, второй тайм).

Файзуллаев, ранее выступавший за ЦСКА , добил мяч в пустые ворота после того, как голкипер колумбийской команды Камило Варгас не смог зафиксировать мяч в результате удара форварда Эльдора Шомуродова, игравшего прежде за «Ростов ».

Файзуллаев сравнял счет, но спустя четыре минуты Луис Диас вновь вывел Колумбию вперед.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Узбекистан – Колумбия.