Узбекистан забил первый гол в истории на ЧМ. Экс-хавбек ЦСКА Файзуллаев добил мяч в пустые ворота Колумбии после удара Шомуродова
Сборная Узбекистана забила первый гол в истории на чемпионатах мира.
Сборная Узбекистана забила первый гол в истории на чемпионатах мира.
Полузащитник Аббосбек Файзуллаев отличился на 61-й минуте матча первого тура ЧМ-2026 против сборной Колумбии (1:2, второй тайм).
Файзуллаев, ранее выступавший за ЦСКА, добил мяч в пустые ворота после того, как голкипер колумбийской команды Камило Варгас не смог зафиксировать мяч в результате удара форварда Эльдора Шомуродова, игравшего прежде за «Ростов».
Файзуллаев сравнял счет, но спустя четыре минуты Луис Диас вновь вывел Колумбию вперед.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Узбекистан – Колумбия.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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