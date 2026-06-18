«Спартак» отклонил третье предложение «Индепендьенте» по Барко – 2,5 млн долларов за 50% прав
«Спартак» вновь отказал «Индепендьенте» в продаже Эсекиэля Барко.
«Спартак» отклонил третье предложение «Индепендьенте» по трансферу атакующего полузащитника Эсекиэля Барко.
Аргентинский клуб предложил 2,5 миллиона долларов за 50% прав на 27-летнего хавбека, однако красно-белые вновь ответили отказом.
До этого «Индепендьенте» предлагал 1,5 миллиона долларов за 50% прав.
В прошлом сезоне Барко забил 8 голов и сделал 7 передач в 29 матчах Мир РПЛ.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Ole
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- Хи-Хи! Буратино шутит.
А "Индепенденте", оказывается, не шутит. 😐