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  4. «Спартак» отклонил третье предложение «Индепендьенте» по Барко – 2,5 млн долларов за 50% прав

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«Спартак» отклонил третье предложение «Индепендьенте» по Барко – 2,5 млн долларов за 50% прав
«Спартак» вновь отказал «Индепендьенте» в продаже Эсекиэля Барко.

«Спартак» отклонил третье предложение «Индепендьенте» по трансферу атакующего полузащитника Эсекиэля Барко.

Аргентинский клуб предложил 2,5 миллиона долларов за 50% прав на 27-летнего хавбека, однако красно-белые вновь ответили отказом.

До этого «Индепендьенте» предлагал 1,5 миллиона долларов за 50% прав.

В прошлом сезоне Барко забил 8 голов и сделал 7 передач в 29 матчах Мир РПЛ.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Ole
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Комментарии

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Даже в ФИФЕ после такого предложения отказались бы вести дальше переговоры
Гастроном "У Семёныча" отклонил моё третье предложение продать полторашку Охоты за 12р. 50 коп. "Пошел на х... отсюда!" - добавили в гастрономе.
ОтветBeaver
Гастроном "У Семёныча" отклонил моё третье предложение продать полторашку Охоты за 12р. 50 коп. "Пошел на х... отсюда!" - добавили в гастрономе.
Проси полбутылки за 7 рублей
Один вопрос, почему не за стакан семечек, учитывая семейные обстоятельства)
Ответsergey2022
Один вопрос, почему не за стакан семечек, учитывая семейные обстоятельства)
- Три корочки хлеба!
- Хи-Хи! Буратино шутит.
А "Индепенденте", оказывается, не шутит. 😐
Непонятно, на что они рассчитывают... что за 50% прав к ним перейдёт один из лучших игроков Спартака? Денег у нас нет, в аренду они не отпустили, так давайте половину прав купим. Нет денег - играйте свободными агентами. Или идите на трассу
Самый прикол, индепендьенте продал его в 2018 в Атланту юнайтед за 12 млн) а сейчас когда он состоялся как футболист, хотят по сути за 5 млн)
У него зарплата за год сейчас такая же😂
Добавьте вы этих недалёких в черный список))
Следующее предложение Индепендьенте: 2,5 млн и 1 долларов за 49,99 процентов прав на Барко
Текущая ситуация - упущение менеджмента Спартака. Нужно было загодя разговаривать с игроком, предвидя такое развитие, что никакие шантажи не будут действовать, а то сейчас там сидят размышляют, как бы обрить. Зенит же умудряется не лохануться со столькими латиносами.
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