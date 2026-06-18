«Спартак» отклонил третье предложение «Индепендьенте» по Барко – 2,5 млн долларов за 50% прав

«Спартак» вновь отказал «Индепендьенте» в продаже Эсекиэля Барко.

«Спартак » отклонил третье предложение «Индепендьенте» по трансферу атакующего полузащитника Эсекиэля Барко .

Аргентинский клуб предложил 2,5 миллиона долларов за 50% прав на 27-летнего хавбека, однако красно-белые вновь ответили отказом.

До этого «Индепендьенте » предлагал 1,5 миллиона долларов за 50% прав.

В прошлом сезоне Барко забил 8 голов и сделал 7 передач в 29 матчах Мир РПЛ .