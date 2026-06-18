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  4. Сестра Роналду об 1:1 с ДР Конго: «Португалия сыграла плохо, из игроков никто не выступил хорошо. Волшебным образом они разучились отдавать передачи, выигрывать мячи, проводить контратаки»

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Сестра Роналду об 1:1 с ДР Конго: «Португалия сыграла плохо, из игроков никто не выступил хорошо. Волшебным образом они разучились отдавать передачи, выигрывать мячи, проводить контратаки»
Сестра Роналду после 1:1 с ДР Конго: из игроков никто не выступил хорошо.

Кати Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, раскритиковала игру команды после ничьей с Демократической Республикой Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026

«Каким-то волшебным образом они разучились отдавать передачи, выигрывать мячи, проводить контратаки. Игра словно откатилась назад, к своей половине поля... Странный этот чемпионат мира. Очень странный. Но идем дальше. От неудачного старта – к удачному финалу. До самого конца», – написала Авейру в соцсетях. 

Позже она опубликовала видео, в котором добавила:

«Я тут читала некоторые сообщения... Конечно, как болельщица своей страны, я была разочарована. Мы сыграли плохо, никто [из игроков] не сыграл хорошо. Мы хорошо начали матч, но только начали – и все. Но, как я часто слышала: «Плохое начало – хороший конец». Давайте мыслить позитивно.

Ошибается только тот, кто находится на поле. Они ошибались, не были той командой, которую мы ожидали увидеть. И заметьте: по моему скромному мнению, никто не был хорош.

Но грустно ли мне? Как я могу быть грустной? Мне грустно, когда я вижу то фото матери и отца Диогу Жоты – вот это настоящая печаль. Было бы эгоистично с моей стороны чувствовать себя несчастной из-за разочарования после ничьей в стартовом матче чемпионата мира.

Тем более сегодня я проснулась счастливой, и эта ничья не сможет лишить меня счастья», – сказала Авейру. 

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Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Sapo
logoСборная Португалии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная ДР Конго по футболу
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Катя Авейру

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