Сестра Роналду об 1:1 с ДР Конго: «Португалия сыграла плохо, из игроков никто не выступил хорошо. Волшебным образом они разучились отдавать передачи, выигрывать мячи, проводить контратаки»

Сестра Роналду после 1:1 с ДР Конго: из игроков никто не выступил хорошо.

Кати Авейру , сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, раскритиковала игру команды после ничьей с Демократической Республикой Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026 .

«Каким-то волшебным образом они разучились отдавать передачи, выигрывать мячи, проводить контратаки. Игра словно откатилась назад, к своей половине поля... Странный этот чемпионат мира. Очень странный. Но идем дальше. От неудачного старта – к удачному финалу. До самого конца», – написала Авейру в соцсетях.

Позже она опубликовала видео, в котором добавила:

«Я тут читала некоторые сообщения... Конечно, как болельщица своей страны, я была разочарована. Мы сыграли плохо, никто [из игроков] не сыграл хорошо. Мы хорошо начали матч, но только начали – и все. Но, как я часто слышала: «Плохое начало – хороший конец». Давайте мыслить позитивно.

Ошибается только тот, кто находится на поле. Они ошибались, не были той командой, которую мы ожидали увидеть. И заметьте: по моему скромному мнению, никто не был хорош.

Но грустно ли мне? Как я могу быть грустной? Мне грустно, когда я вижу то фото матери и отца Диогу Жоты – вот это настоящая печаль. Было бы эгоистично с моей стороны чувствовать себя несчастной из-за разочарования после ничьей в стартовом матче чемпионата мира.

Тем более сегодня я проснулась счастливой, и эта ничья не сможет лишить меня счастья», – сказала Авейру.