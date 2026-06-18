«Ливерпуль» перехватил Муньоса у «Ньюкасла». Мерсисайдцы выплатят отступные в 40 млн евро за вингера «Осасуны», «Реал» получит 20 млн (Фабрицио Романо)
«Ливерпуль» увел Муньоса у «Ньюкасла».
«Ливерпуль» близок к подписанию Виктора Муньоса из «Осасуны», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Мерсисайдцы перехватили игрока у «Ньюкасла», которой до этого вел продвинутые переговоры. «Ливерпуль» вмешался в сделку и устно согласовал условия контракта с Муньосом до лета 2032 года.
«Красные» активируют пункт о выкупе испанского футболиста в размере 40 миллионов евро. Половина прав на 22-летнего Муньоса принадлежит «Реалу», то есть «Мадрид» получит 20 млн за своего воспитанника.
В 34 матчах минувшего сезона Ла Лиги на счету Муньоса 7 голов и 2 ассиста. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
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