«Ливерпуль» перехватил Муньоса у «Ньюкасла». Мерсисайдцы выплатят отступные в 40 млн евро за вингера «Осасуны», «Реал» получит 20 млн (Фабрицио Романо)

«Ливерпуль» увел Муньоса у «Ньюкасла».

«Ливерпуль» близок к подписанию Виктора Муньоса из «Осасуны», сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Мерсисайдцы перехватили игрока у «Ньюкасла », которой до этого вел продвинутые переговоры. «Ливерпуль » вмешался в сделку и устно согласовал условия контракта с Муньосом до лета 2032 года.

«Красные» активируют пункт о выкупе испанского футболиста в размере 40 миллионов евро. Половина прав на 22-летнего Муньоса принадлежит «Реалу», то есть «Мадрид » получит 20 млн за своего воспитанника.

В 34 матчах минувшего сезона Ла Лиги на счету Муньоса 7 голов и 2 ассиста. Его подробная статистика – здесь .