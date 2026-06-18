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  4. Сергей Семак: «Раньше войны останавливались во время Олимпиад, а сейчас лозунг «Спорт вне политики» канул в Лету. К политическим заявлениям спортсменов отношусь отрицательно»

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Сергей Семак: «Раньше войны останавливались во время Олимпиад, а сейчас лозунг «Спорт вне политики» канул в Лету. К политическим заявлениям спортсменов отношусь отрицательно»
Сергей Семак: раньше войны останавливались на время Олимпиад, сейчас все иначе.

Сергей Семак рассказал о влиянии политики на спорт.

– К сожалению, лозунг «Спорт вне политики» канул в Лету. Раньше все войны останавливались во время проведения Олимпийских игр...

– Я думаю, это только в сказках.

– Нет, было не только в сказках, было и на самом деле, но очень давно, наверное, все-таки. Сейчас, к большому сожалению, мы видим, что ситуация изменилась, политические вопросы имеют важную роль. Момент каких-то санкций, отстранений применяется везде и повсюду, является рычагом для воздействия на ту или иную страну, тех или людей.

Сейчас есть интернет. Раньше было непросто работать с воздействием на общество, потому что были газеты, которые не все читают. Сейчас есть и интернет, и телевидение, и все остальное. И мы видим много информации, и отличить информацию правдивую от неправдивой достаточно сложно. Практически невозможно.

– А как вы относитесь к тому, что сами спортсмены выступают с какими-нибудь политическими заявками?

– Отрицательно отношусь, и примеров много: та же сборная Германии... Есть разные мнения, но все-таки я думаю, что спортсмены должны заниматься своим делом – приезжая на те или иные крупные соревнования особенно.

Конечно, ты можешь высказывать свою личную точку зрения, свою позицию, но не во время проведения крупных турниров, не тогда, когда акцент все-таки должен, на мой взгляд, быть направлен исключительно на спортивную составляющую, – отметил главный тренер «Зенита» в разговоре с блогером Дмитрием Goblin Пучковым.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Радио Sputnik
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Комментарии

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Офигенная традиция, люди на войнах умирают, а ради спорта можно и перерыв сделать, потом снова можно продолжать мясорубку
Пойти на интервью к Гоблину - большая ошибка в исполнении Богданыча, ох аукнется ему то, что он там наговорили.. 😁
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