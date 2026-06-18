Роналду не остался поблагодарить фанатов и сразу ушел в раздевалку после 1:1 с ДР Конго. Мартинес сказал: «Игроки не всегда понимают, нужно ли им оставаться на поле. Мы это скорректируем»

Роналду первым ушел в раздевалку после 1:1 с ДР Конго.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду одним из первых покинул поле после ничьей с ДР Конго в 1-м туре ЧМ-2026 (1:1).

41-летний форвард не присоединился к партнерам, которые остались, чтобы поблагодарить болельщиков. Роналду, опустив вниз голову, направился в подтрибунное помещение сразу же после матча. Он по пути поприветствовал члена тренерского штаба соперника и поаплодировал фанатам, которые ответили ему взаимностью.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался по этому поводу:

«Это наш первый матч на чемпионате мира, и у нас еще нет отработанных привычек в таких ситуациях. Концовка игры получилась немного сумбурной.

После матча много различных интервью и организационных моментов. Игроки не всегда понимают, нужно ли им оставаться на поле, идти в раздевалку или потом возвращаться обратно... Мы это скорректируем», – сказал Мартинес.