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  4. Роналду не остался поблагодарить фанатов и сразу ушел в раздевалку после 1:1 с ДР Конго. Мартинес сказал: «Игроки не всегда понимают, нужно ли им оставаться на поле. Мы это скорректируем»

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Роналду не остался поблагодарить фанатов и сразу ушел в раздевалку после 1:1 с ДР Конго. Мартинес сказал: «Игроки не всегда понимают, нужно ли им оставаться на поле. Мы это скорректируем»
Роналду первым ушел в раздевалку после 1:1 с ДР Конго.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду одним из первых покинул поле после ничьей с ДР Конго в 1-м туре ЧМ-2026 (1:1).

41-летний форвард не присоединился к партнерам, которые остались, чтобы поблагодарить болельщиков. Роналду, опустив вниз голову, направился в подтрибунное помещение сразу же после матча. Он по пути поприветствовал члена тренерского штаба соперника и поаплодировал фанатам, которые ответили ему взаимностью.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался по этому поводу:

«Это наш первый матч на чемпионате мира, и у нас еще нет отработанных привычек в таких ситуациях. Концовка игры получилась немного сумбурной.

После матча много различных интервью и организационных моментов. Игроки не всегда понимают, нужно ли им оставаться на поле, идти в раздевалку или потом возвращаться обратно... Мы это скорректируем», – сказал Мартинес. 

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Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: A Bola
logoКриштиану Роналду
logoболельщики
logoРоберто Мартинес
logoСборная ДР Конго по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная Португалии по футболу

Комментарии

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ещё бы он кого-то благодарил. пенку не нарисовали, на пустые не выкатили, гол Невеша не переписали
Ну ничего, 41 год человеку, подрастет - поймет, не будем уж критиковать сильно.
Ответkepov
Ну ничего, 41 год человеку, подрастет - поймет, не будем уж критиковать сильно.
Это всего лишь 6й , его, ЧМ
ОтветDenis Rogatin_1116714355
Это всего лишь 6й , его, ЧМ
Да и в целом карьера недавно началась, 24 года всего лишь.
Ничего, старички и опытные товарищи по команде подскажут, что капитану нужно после плохих игр к болельщикам выходить.
Он только в начале своего пути во взрослом футболе, не знает всех этих нюансов. Визги хейтеров неуместны!
У него походу ментальные проблемы. Не в смысле что он с ума сошел, а, он как-будто на надрыве каком-то. Типа сейчас или все, надо доказать себе, всем и пр. Я могу, я ещё молод и пр.пр. Это походу его выхолоаживает не слабо
Ответ_FoX-
У него походу ментальные проблемы. Не в смысле что он с ума сошел, а, он как-будто на надрыве каком-то. Типа сейчас или все, надо доказать себе, всем и пр. Я могу, я ещё молод и пр.пр. Это походу его выхолоаживает не слабо
В него эти ментальные проблемы всю жизнь.
В мю у мальчика телефон разбивал, в реале бывало после мячей Мораты оффсайд показывал и соперников пинал, если мячи отбирали.

Просто он такой. Мелкий недалёкий ребенок с чсв в теле взрослого человека. И это нифига не круто)))
Ответ_FoX-
У него походу ментальные проблемы. Не в смысле что он с ума сошел, а, он как-будто на надрыве каком-то. Типа сейчас или все, надо доказать себе, всем и пр. Я могу, я ещё молод и пр.пр. Это походу его выхолоаживает не слабо
Он точно такой был на ЧМ-2014 в Бразилии. Та же кислая физиономия. Всем видом показывал: ну сыграйте на меня, ну дайте мне забить, мне ведь уже 29, это, наверное, мой последний ЧМ, ну дайте же набить стату!
Ну короче Роналду повел себя как типичный Роналду.
10 лет назад ещё это было классно списывать на спортивную злость, на то, что не умеет проигрывать и все такое.
Но это просто тупость вперемешку с любым чсв))
Человеку на всех и все пофиг, главное забить побольше, забить!
Ну правильно. Отобрал почти стопроцентный гол у Фернандеша, запорол своим эгоизмом и эгоцентризмом радость болельщиков, вот и свалил пораньше чтоб на хейт не нарваться. Нарцисс, одним словом, и редиска.
Видимо ушёл плакать в дУше
ОтветDark.Babysitter
Видимо ушёл плакать в дУше
ох, Черчесова там не хватало. А он занят к тому же, Ахмат надо готовить...)
Какое позорище:)) А потом кто-то верит что встреча с внезапными инфлюенсирами у которых по 50 млн подписчиков это не постанова, и криштик думает что это обычный рандомный нпс, к которому надо подойти:))
Его лечить надо. У него реально деградация в развитии.
ОтветGreatest Of All Time
Его лечить надо. У него реально деградация в развитии.
Меня больше забавляет, что даже в таких новостях его поклонники каждый раз оправдывают:))
Ничего вы не понимаете. Человек в криокамеру побежал.
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