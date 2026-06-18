Жоау Невеш: «Роналду очень хорошо сыграл с ДР Конго, вся команда провела отличный матч. Ничья нас не сломает, а наоборот – сделает сильнее»
Жоау Невеш: Роналду хорошо сыграл с ДР Конго.
Жоау Невеш считает, что Криштиану Роналду провел хороший матч против ДР Конго (1:1) на ЧМ-2026.
«Самое важное – это то, как мы играли. Именно это в долгосрочной перспективе и сыграет решающую роль. Я по-настоящему уверен в том, что мы показали. Мы будем становиться лучше и продолжать делать те хорошие вещи, которые делали сегодня.
Мы знаем, что Криштиану сделал для нашей сборной и для футбола в целом. Я чувствую, что он один из тех, кто нам поможет, в этом плане он ничем не отличается. Он сыграл очень хорошо, вся команда провела отличный матч.
Эта ничья нас не сломает. Наоборот – она сделает нас сильнее. Мы будем создавать больше моментов и забивать больше голов», – сказал полузащитник «ПСЖ» и сборной Португалии.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: A Bola
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