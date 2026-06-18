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  4. Жоау Невеш: «Роналду очень хорошо сыграл с ДР Конго, вся команда провела отличный матч. Ничья нас не сломает, а наоборот – сделает сильнее»

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Жоау Невеш: «Роналду очень хорошо сыграл с ДР Конго, вся команда провела отличный матч. Ничья нас не сломает, а наоборот – сделает сильнее»
Жоау Невеш: Роналду хорошо сыграл с ДР Конго.

Жоау Невеш считает, что Криштиану Роналду провел хороший матч против ДР Конго (1:1) на ЧМ-2026.

«Самое важное – это то, как мы играли. Именно это в долгосрочной перспективе и сыграет решающую роль. Я по-настоящему уверен в том, что мы показали. Мы будем становиться лучше и продолжать делать те хорошие вещи, которые делали сегодня.

Мы знаем, что Криштиану сделал для нашей сборной и для футбола в целом. Я чувствую, что он один из тех, кто нам поможет, в этом плане он ничем не отличается. Он сыграл очень хорошо, вся команда провела отличный матч.

Эта ничья нас не сломает. Наоборот – она сделает нас сильнее. Мы будем создавать больше моментов и забивать больше голов», – сказал полузащитник «ПСЖ» и сборной Португалии.

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Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: A Bola
logoКриштиану Роналду
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная ДР Конго по футболу
logoЖоау Невеш
logoСборная Португалии по футболу
logoлига 1 Франция
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Комментарии

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Да круто сыграли. Давайте еще два таких матча и домой
Жоау, моргни дважды, если тебя заставили это сказать
ОтветWitcher777
Жоау, моргни дважды, если тебя заставили это сказать
Ага, как будто слова успокоить чью-то истерику в раздевалке
Да что там, CR7 просто лучшим был!
ОтветН.Ф.
Да что там, CR7 просто лучшим был!
Лучшее дно
Такие комментарии пугают еще больше чем игра Португалии. Что они делать планируют со сборными чуть сильнее чем Конго? ))
ОтветБлуждающий странник
Такие комментарии пугают еще больше чем игра Португалии. Что они делать планируют со сборными чуть сильнее чем Конго? ))
вешать на кринжа и выпрашивать пенки. Эта сборная существует только ради его статы
Во оно как! А мужики то и не знали...))
Он вообще не играл, чел 10 матч не забивает за сборную на че и чм, накой он нужен?
Рукопожатие крепкое. Работает с документами. - добавил Невеш
ОтветNickN
Рукопожатие крепкое. Работает с документами. - добавил Невеш
В Барвихе?
Так хорошо, что аж не вспотел. Легенда ёпт.
Португальцам надо прибавлять от матча к матчу
Похоже на Стокгольмский синдром.
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