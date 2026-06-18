  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Семак про Fan ID: «Не все понимают на 100%, зачем и почему, и я тоже. Мои друзья или кто приезжает из других стран – на хоккей можно сходить, а на футбол нет, нужно что-то регистрировать»

0
Семак про Fan ID: «Не все понимают на 100%, зачем и почему, и я тоже. Мои друзья или кто приезжает из других стран – на хоккей можно сходить, а на футбол нет, нужно что-то регистрировать»
Сергей Семак: не все понимают, зачем и почему введен Fan ID.

Сергей Семак порассуждал о последствиях введения Fan ID.

– Оно пользу-то какую-то принесло или это как с Telegram?

– Если вводят, то, значит, нужно для каких-то целей. И я думаю, что до конца, наверное, не все понимают – и я тоже не понимаю полностью тот спектр на 100%, зачем и почему.

Но я думаю, что движение идет в сторону порядка. В той же Турции тоже есть Fan ID – не знаю, как отношение болельщиков, насколько это удобно.

Мнения разные. Мои друзья или кто приезжает из других стран – на хоккей можно сходить, а на футбол нет, нужно что-то регистрировать, и не всегда это удобно, особенно для иностранных граждан.

Есть определенные моменты, которые нужно пройти при оформлении, хотя это тоже сделано максимально удобно, наверное, сейчас, но тем не менее ощущения полной свободы, что ты можешь купить [билет] и пойти, наверное, нет, – сказал главный тренер «Зенита» в разговоре с Дмитрием Goblin Пучковым.

На что способен лично Месси на ЧМ-2026?15000 голосов
Станет лучшим бомбардиром ЧМ – впервыеЛионель Месси
10+ мячей и лучший бомбардирЧемпионат мира по футболу
14 голов – побьет рекорд ФонтенаНью-Йорк Космос
Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Радио Sputnik
logoболельщики
logoСергей Семак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Fan ID
logoКХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Верх абсурда в том, что на матчи кубка никакого fan id нет. А всё потому, что матчи кубка России террористические угрозы безопасности принципиально обходят стороной)
Ответluthien
Верх абсурда в том, что на матчи кубка никакого fan id нет. А всё потому, что матчи кубка России террористические угрозы безопасности принципиально обходят стороной)
Вас услышали. Со следующего сезона введут
Ответluthien
Верх абсурда в том, что на матчи кубка никакого fan id нет. А всё потому, что матчи кубка России террористические угрозы безопасности принципиально обходят стороной)
Это не абсурд - «лягушку варят на медленном огне, чтоб она не догадалась, что ее варят». Лягушка это болельщики. Отсутствие фан id в кубке - просто очередь во внедрении..
Сельдереич храброй воды тяпнул 🤣
Ответ[Not found]
Сельдереич храброй воды тяпнул 🤣
Богданыч всегда говорил то, что думал. Просто в одном случае вы говорите что он "прогнулся", а в другом про "храбрую воду"
Не понимают только дурачки «за стабильность», «я политикой не интересуюсь» и «там тоже не дураки сидят».
fanid- убийца футбола
В смысле зачем и почему? А как без справки на футбол ходить? Это что за безобразие? На футбол только со справкой можно. Вот в торговый центр пока можно без справки. Но это пока.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Fan ID может появиться на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке в следующем сезоне («РБ Спорт»)
вчера, 13:14
Семак о «Зените»: «Это чемпионство кажется больше командным, у нас наименьшая зависимость от отдельных игроков. Где-то Соболев проявил себя ярко, где-то – Глушенков, Мостовой, наши иностранцы»
21 мая, 09:45
Семак о чемпионствах «Зенита»: «Болельщикам других клубов они приедаются, но нам нет. Многие относятся с нелюбовью – как говорят, не пытайтесь понять, почему вас не любят»
17 мая, 22:05
Рекомендуем
Главные новости
Жоау Невеш: «Роналду очень хорошо сыграл с ДР Конго, вся команда провела отличный матч. Ничья нас не сломает, а наоборот – сделает сильнее»
9 минут назад
Англия – Хорватия. 3:2 – у Кейна дубль, Беллингем, Батурина и Муса тоже забили. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Mundo Deportivo приписала Роналдо слова «Месси – лучший игрок всех времен». Позже статью удалили
15 минут назад
Руни о Португалии: «Слабый матч, не хватало движения. Статистика Роналду не будет идеальной без моментов. Когда у него есть моменты, он будет забивать»
26 минут назад
Роналду о том, чего Португалии не хватило против ДР Конго: «Хватило всего, но таков футбол. Мы могли выиграть, но могли и проиграть»
40 минут назад
ЧМ-2026. Англия – Хорватия, Португалия сыграла 1:1 с ДР Конго, Гана против Панамы, Колумбия – Узбекистан
1 минуту назадLive
Хорватия, Марокко или Польша – лишь одна из этих стран входит в топ-10 рейтинга ФИФА. Какая?
59 минут назадТесты и игры
Роналду про 1:1 с ДР Конго: «Не то начало ЧМ, на которое рассчитывала Португалия, но это далеко не конец»
сегодня, 20:49
Кейн забил 69 голов в 63 матчах сезона за Англию и «Баварию»
сегодня, 20:46
Кейн забил 80-й и 81-й голы за Англию. Харри – лучший бомбардир в истории страны
сегодня, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
Перишич повторил рекорд Месси, сделав ассисты на четырех ЧМ
9 минут назад
Гана – Панама. Семеньо и Айю – в старте. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
19 минут назад
Тренер ДР Конго Десабр про 1:1 с Португалией: «Мы играли с одной из лучших сборных мира и довольны результатом»
32 минуты назад
Леау об 1:1 с ДР Конго: «Португалия взяла важное очко. В следующем матче мы не можем так ошибаться, сегодня это стоило нам победы»
41 минуту назад
Узбекистан – Колумбия. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
10 минут назад
Канселу об 1:1 с ДР Конго: «Ничья ощущается как поражение. Португалия контролировала игру за счет владения, но создала недостаточно моментов»
сегодня, 20:20
У Витиньи 121 пас за 83 минуты с ДР Конго – рекорд чемпионатов мира для игроков, не сыгравших 90 минут с начала сбора статистики в 1966-м
сегодня, 20:07
«Блеклая игра Португалии. Матч прошел мимо Роналду. Мартинес не выглядит человеком, управляющим командой – это проблема. Тренер должен быть смелым». Саттон об 1:1 с ДР Конго
сегодня, 19:50
Результаты группы K на чемпионате мира по футболу 2026
сегодня, 19:11
Кейн, Беллингем, Модрич и Перишич – в стартовых составах на игру Англии и Хорватии на ЧМ-2026
сегодня, 18:44
Рекомендуем