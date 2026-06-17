Роналду о том, чего Португалии не хватило против ДР Конго: «Хватило всего, но таков футбол. Мы могли выиграть, но могли и проиграть»
Роналду о том, чего Португалии не хватило против ДР Конго: ничего не не хватило.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о ничьей с ДР Конго в 1-м туре ЧМ-2026 (1:1).
«Чего не хватило? Всего хватило, но таков футбол. Португалия могла выиграть, но могла и проиграть. Возможны были оба варианта», – сказал Роналду.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: A Bola
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Тратить силы на второсортный турнир из 7 матчей - абсолютно глупая затея.
Лучше поберечь себя, а после ЧМ хорошенько отдохнуть и уже сосредоточиться на саудовской Про Лиге. 🔥
Ну реально ты не тянешь уровень сборной на ЧМ.
Ну скажи тренеру, что типа - Давай я со скамейки помогу как смогу.
Ну это реально самовлюбленность махровая.
Ну вот как можно быть таким недалёким при твоих миллиардах?
Ну неужели нельзя найти в мире психолога, который реально тебя морально поставит туда, где ты есть и впихнёт в твою тупую башку - Чел, тормози. У тебя всё есть и тебе больше не нужно париться.
Просто чпокай свою Джорджину (по возможности) и наслаждайся баблом. Забей на футбол.
Нахрена ты на себя муть нагоняешь??
Весь мир же видит, что ты уже давно сдулся.
Судя по твоим статам вы играли вдесятером и отскочили от ДР Конго (!!). Ну ты ваще просто олень, что не шаришь?? Капец, конечно...
НУ НАФИГА ОН ЭТО ДЕЛАЕТ??
Так ещё и партнеров по сборной уничтожает и миллионы болел Португалии подводит под депрессию.
Это печально...
Колумбия явно сильнее ДРК да и Узбекистан выйдет умирать
Видимо, Стетхэма прочел)