  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Роналду о том, чего Португалии не хватило против ДР Конго: «Хватило всего, но таков футбол. Мы могли выиграть, но могли и проиграть»

0
Роналду о том, чего Португалии не хватило против ДР Конго: «Хватило всего, но таков футбол. Мы могли выиграть, но могли и проиграть»
Роналду о том, чего Португалии не хватило против ДР Конго: ничего не не хватило.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о ничьей с ДР Конго в 1-м туре ЧМ-2026 (1:1). 

«Чего не хватило? Всего хватило, но таков футбол. Португалия могла выиграть, но могла и проиграть. Возможны были оба варианта», – сказал Роналду.

На что способен лично Месси на ЧМ-2026?14849 голосов
Станет лучшим бомбардиром ЧМ – впервыеЛионель Месси
10+ мячей и лучший бомбардирЧемпионат мира по футболу
14 голов – побьет рекорд ФонтенаНью-Йорк Космос
Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: A Bola
logoСборная Португалии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная ДР Конго по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКриштиану Роналду

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Я считаю, что правильно Роналду экономит силы и не включается на полную.
Тратить силы на второсортный турнир из 7 матчей - абсолютно глупая затея.
Лучше поберечь себя, а после ЧМ хорошенько отдохнуть и уже сосредоточиться на саудовской Про Лиге. 🔥
ОтветUkus Suareza
Я считаю, что правильно Роналду экономит силы и не включается на полную. Тратить силы на второсортный турнир из 7 матчей - абсолютно глупая затея. Лучше поберечь себя, а после ЧМ хорошенько отдохнуть и уже сосредоточиться на саудовской Про Лиге. 🔥
Комментарий скрыт
ОтветUkus Suareza
Я считаю, что правильно Роналду экономит силы и не включается на полную. Тратить силы на второсортный турнир из 7 матчей - абсолютно глупая затея. Лучше поберечь себя, а после ЧМ хорошенько отдохнуть и уже сосредоточиться на саудовской Про Лиге. 🔥
Тем более там титул надо защищать, против суровых Аль-Фейхи и Дамака
Каждой команде на ЧМ нужен свой философ. Но нужен ли он на поле все 90 минут?...
ОтветAndrey Kuritcyn
Каждой команде на ЧМ нужен свой философ. Но нужен ли он на поле все 90 минут?...
Причем Криш выбрал очень интересное направление психологии. Явно вдохновлялся глубокими цитатами одного боксёра-киевлянина в середине десятых.
ОтветAndrey Kuritcyn
Каждой команде на ЧМ нужен свой философ. Но нужен ли он на поле все 90 минут?...
На него очень мало играли
Ну как можно быть таким недалеким, чтобы не понимать, что ты уже не вывозишь этот уровень??
Ну реально ты не тянешь уровень сборной на ЧМ.
Ну скажи тренеру, что типа - Давай я со скамейки помогу как смогу.
Ну это реально самовлюбленность махровая.
Ну вот как можно быть таким недалёким при твоих миллиардах?
Ну неужели нельзя найти в мире психолога, который реально тебя морально поставит туда, где ты есть и впихнёт в твою тупую башку - Чел, тормози. У тебя всё есть и тебе больше не нужно париться.
Просто чпокай свою Джорджину (по возможности) и наслаждайся баблом. Забей на футбол.
Нахрена ты на себя муть нагоняешь??
Весь мир же видит, что ты уже давно сдулся.
Судя по твоим статам вы играли вдесятером и отскочили от ДР Конго (!!). Ну ты ваще просто олень, что не шаришь?? Капец, конечно...
НУ НАФИГА ОН ЭТО ДЕЛАЕТ??
Так ещё и партнеров по сборной уничтожает и миллионы болел Португалии подводит под депрессию.
Это печально...
Ладно Криш,из-за авторитета и эгоизма на поле и тренер ничего не может сделать с этим,но выпускать ещё и Леау одновременно с ним-это как застрелиться в голову второй раз,когда первая пуля вынесла все мозги
ОтветBaskerville
Ладно Криш,из-за авторитета и эгоизма на поле и тренер ничего не может сделать с этим,но выпускать ещё и Леау одновременно с ним-это как застрелиться в голову второй раз,когда первая пуля вынесла все мозги
😁👍
Давай роналду, сделай невозможное, проиграй турнир с лучшей сборной мира в которой играют самые гениальные игроки современности:)) Кто если не он может сотворить чудо и дать этой команде отлететь в первых раундах ПО:))
Ответrigobersong
Давай роналду, сделай невозможное, проиграй турнир с лучшей сборной мира в которой играют самые гениальные игроки современности:)) Кто если не он может сотворить чудо и дать этой команде отлететь в первых раундах ПО:))
С такой игрой не факт , что они выйдут в по
Колумбия явно сильнее ДРК да и Узбекистан выйдет умирать
"Мы могли выиграть, но могли и проиграть"
Видимо, Стетхэма прочел)
Ну это уровень, он больше мешает чем пользы, но статус идёт во вред
Ответvadik161
Ну это уровень, он больше мешает чем пользы, но статус идёт во вред
Конкретно в матче против Конго, что он не то сделал? Как мешал?
ОтветCaleb Marvin
Конкретно в матче против Конго, что он не то сделал? Как мешал?
не пропустил мяч на Бруну, находящегося в убойной позиции, и сам из неудобного положения ударил мимо
Если б не сухая трава, квадратный мяч и слепящее в глаза солнце. то всё получилось бы, ага
Роналду философствует а команда страдает, когда до него дойдет уже
Меняют Витинью, Роналду остаётся на поле... этот тренер, вслед за Бельгией, теперь загубит золотое поколение португальцев.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Канселу об 1:1 с ДР Конго: «Ничья ощущается как поражение. Португалия контролировала игру за счет владения, но создала недостаточно моментов»
сегодня, 20:20
У Витиньи 121 пас за 83 минуты с ДР Конго – рекорд чемпионатов мира для игроков, не сыгравших 90 минут с начала сбора статистики в 1966-м
сегодня, 20:07
Роналду 25 раз коснулся мяча в игре с ДР Конго – это его антирекорд в полных матчах на ЧМ/Евро
сегодня, 20:07
Рекомендуем
Главные новости
Англия – Хорватия. 3:2 – у Кейна дубль, Беллингем, Батурина и Муса тоже забили. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Семак про Fan ID: «Не все понимают на 100%, зачем и почему, и я тоже. Мои друзья или кто приезжает из других стран – на хоккей можно сходить, а на футбол нет, нужно что-то регистрировать»
13 минут назад
Хорватия, Марокко или Польша – лишь одна из этих стран входит в топ-10 рейтинга ФИФА. Какая?
32 минуты назадТесты и игры
Роналду про 1:1 с ДР Конго: «Не то начало ЧМ, на которое рассчитывала Португалия, но это далеко не конец»
33 минуты назад
Кейн забил 69 голов в 63 матчах сезона за Англию и «Баварию»
36 минут назад
Кейн забил 80-й и 81-й голы за Англию. Харри – лучший бомбардир в истории страны
37 минут назад
Кейн – рекордсмен ЧМ по забитым пенальти (5), Месси тоже 6 раз бил с точки. Англичанин обошел Роналду по голам на турнире – у него 10 мячей
39 минут назад
Кейн со 2-й попытки забил Хорватии с пенальти за фол Модрича на Мадуэке. Первый удар Ливакович отразил, но слишком рано покинул линию ворот
сегодня, 20:15Фото
Роналду 25 раз коснулся мяча в игре с ДР Конго – это его антирекорд в полных матчах на ЧМ/Евро
сегодня, 20:07
ЧМ-2026. Англия – Хорватия, Португалия сыграла 1:1 с ДР Конго, Гана против Панамы, Колумбия – Узбекистан
сегодня, 20:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер ДР Конго Десабр про 1:1 с Португалией: «Мы играли с одной из лучших сборных мира и довольны результатом»
5 минут назад
Леау об 1:1 с ДР Конго: «Португалия взяла важное очко. В следующем матче мы не можем так ошибаться, сегодня это стоило нам победы»
14 минут назад
Гана – Панама. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
52 минуты назад
Канселу об 1:1 с ДР Конго: «Ничья ощущается как поражение. Португалия контролировала игру за счет владения, но создала недостаточно моментов»
сегодня, 20:20
У Витиньи 121 пас за 83 минуты с ДР Конго – рекорд чемпионатов мира для игроков, не сыгравших 90 минут с начала сбора статистики в 1966-м
сегодня, 20:07
Узбекистан – Колумбия. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
сегодня, 16:51
«Блеклая игра Португалии. Матч прошел мимо Роналду. Мартинес не выглядит человеком, управляющим командой – это проблема. Тренер должен быть смелым». Саттон об 1:1 с ДР Конго
сегодня, 19:50
Результаты группы K на чемпионате мира по футболу 2026
сегодня, 19:11
Кейн, Беллингем, Модрич и Перишич – в стартовых составах на игру Англии и Хорватии на ЧМ-2026
сегодня, 18:44
«МЮ» больше не отдаст Рэшфорда «Барселоне» в аренду
сегодня, 18:28
Рекомендуем