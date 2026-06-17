Роналду о том, чего Португалии не хватило против ДР Конго: «Хватило всего, но таков футбол. Мы могли выиграть, но могли и проиграть»

Роналду о том, чего Португалии не хватило против ДР Конго: ничего не не хватило.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о ничьей с ДР Конго в 1-м туре ЧМ-2026 (1:1). «Чего не хватило? Всего хватило, но таков футбол. Португалия могла выиграть, но могла и проиграть. Возможны были оба варианта», – сказал Роналду.