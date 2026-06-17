Кейн забил 69 голов в 63 матчах сезона за Англию и «Баварию»

Харри Кейн забил 68-й и 69-й голы в этом сезоне.

Нападающий сборной Англии реализовал пенальти в начале встречи с Хорватией на ЧМ-2026 , а в конце первого тайма – с игры.

Форвард проводит 63-ю игру в этом сезоне. За «Баварию» он забил 61 мяч, за национальную команду – 8.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира Европы можно ознакомиться здесь .