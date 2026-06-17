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  4. Кейн забил 69 голов в 63 матчах сезона за Англию и «Баварию»

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Кейн забил 69 голов в 63 матчах сезона за Англию и «Баварию»

Харри Кейн забил 68-й и 69-й голы в этом сезоне.

Нападающий сборной Англии реализовал пенальти в начале встречи с Хорватией на ЧМ-2026, а в конце первого тайма – с игры.

Форвард проводит 63-ю игру в этом сезоне. За «Баварию» он забил 61 мяч, за национальную команду – 8.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира Европы можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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Кейн после сегодняшнего дубля вошёл в топ 3 лучших бомбардиров за сезон в 21 веке!

А вот топ 10 лучших бомбардиров за сезон в 21 веке (за клуб + сборную):

1) Месси (2011/12) - 82 гола в 69 матчах (в среднем за игру 1,19)
2) Месси (2012/13) - 69 голов в 62 матчах (1,11)
🆕 3) Кейн (2025/26) - 69 голов в 63 матчах (1,10)
4) Роналду (2011/12) - 69 голов в 69 матчах (1,00)
5) Роналду (2014/15) - 66 голов в 60 матчах (1,10)
6) Роналду (2013/14) - 62 гола в 57 матчах ( 1,09)
7) Месси (2014/15) - 62 гола в 67 матчах (0,93)
8) Суарес (2015/16) - 60 голов в 55 матчах (1,09)
9) Левандовски (2019/20) - 59 голов в 53 матчах (1,11)
10) Роналду (2012/13) - 59 голов в 64 матчах (0,92)
ОтветОтец Абду
Кейн после сегодняшнего дубля вошёл в топ 3 лучших бомбардиров за сезон в 21 веке! А вот топ 10 лучших бомбардиров за сезон в 21 веке (за клуб + сборную): 1) Месси (2011/12) - 82 гола в 69 матчах (в среднем за игру 1,19) 2) Месси (2012/13) - 69 голов в 62 матчах (1,11) 🆕 3) Кейн (2025/26) - 69 голов в 63 матчах (1,10) 4) Роналду (2011/12) - 69 голов в 69 матчах (1,00) 5) Роналду (2014/15) - 66 голов в 60 матчах (1,10) 6) Роналду (2013/14) - 62 гола в 57 матчах ( 1,09) 7) Месси (2014/15) - 62 гола в 67 матчах (0,93) 8) Суарес (2015/16) - 60 голов в 55 матчах (1,09) 9) Левандовски (2019/20) - 59 голов в 53 матчах (1,11) 10) Роналду (2012/13) - 59 голов в 64 матчах (0,92)
чёт не пойму, чего тебя минусуют
ОтветPuablo_Muchacho
чёт не пойму, чего тебя минусуют
А за что любить Равенну? За то, что имеет сто аккаунтов и удаляет всегда заминусованные комментарии?
А мог бы с родным Тоттенхэмом героически биться за сохранение прописки в АПЛ
ОтветЕбздрогыч
А мог бы с родным Тоттенхэмом героически биться за сохранение прописки в АПЛ
Мог бы рекорд Ширера побить на долгие годы вперед, стоят ли дороже пару салатниц с Баварией и стата в чемпионате где и Вернер 30-ку забивал, это вопрос...
ОтветПокерный Футбол
Мог бы рекорд Ширера побить на долгие годы вперед, стоят ли дороже пару салатниц с Баварией и стата в чемпионате где и Вернер 30-ку забивал, это вопрос...
Ну если он возьмет ЗМ, то это будет круче рекорда.
А ведь если Англия сможет дойти до финала, то Кейн вполне возможно будет где-то около лидеров-рекордсменов по забитым голам. При условии, если Аргентина и Франция вылетят рано.
ОтветОттоДракула
А ведь если Англия сможет дойти до финала, то Кейн вполне возможно будет где-то около лидеров-рекордсменов по забитым голам. При условии, если Аргентина и Франция вылетят рано.
Как она дойдет до финала с таким составом и игрой, это большой вопрос
Головой лучше чем ногами заносит. И точность дикая 👏
С огромным отрывом лучший игрок мира этого сезона. Но недостаточно медийный, чтобы получить заслуженное признание.
Ответsintenced
С огромным отрывом лучший игрок мира этого сезона. Но недостаточно медийный, чтобы получить заслуженное признание.
Кейн в этом сезоне на много лучше Мбаппе. Но кое кто уже сделал хет-трик Алжиру, так что судьба золотого мяча решена)))
Хорватия против Кейна, остальная Англия не приехала
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