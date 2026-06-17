Кейн забил 69 голов в 63 матчах сезона за Англию и «Баварию»
Харри Кейн забил 68-й и 69-й голы в этом сезоне.
Нападающий сборной Англии реализовал пенальти в начале встречи с Хорватией на ЧМ-2026, а в конце первого тайма – с игры.
Форвард проводит 63-ю игру в этом сезоне. За «Баварию» он забил 61 мяч, за национальную команду – 8.
Подробно со статистикой лучшего бомбардира Европы можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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А вот топ 10 лучших бомбардиров за сезон в 21 веке (за клуб + сборную):
1) Месси (2011/12) - 82 гола в 69 матчах (в среднем за игру 1,19)
2) Месси (2012/13) - 69 голов в 62 матчах (1,11)
🆕 3) Кейн (2025/26) - 69 голов в 63 матчах (1,10)
4) Роналду (2011/12) - 69 голов в 69 матчах (1,00)
5) Роналду (2014/15) - 66 голов в 60 матчах (1,10)
6) Роналду (2013/14) - 62 гола в 57 матчах ( 1,09)
7) Месси (2014/15) - 62 гола в 67 матчах (0,93)
8) Суарес (2015/16) - 60 голов в 55 матчах (1,09)
9) Левандовски (2019/20) - 59 голов в 53 матчах (1,11)
10) Роналду (2012/13) - 59 голов в 64 матчах (0,92)