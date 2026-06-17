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  4. «Арсенал» договорился с «Атлетико» о трансфере Альвареса за 50 млн евро плюс Дьокереш (Жота Жорди)

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«Арсенал» договорился с «Атлетико» о трансфере Альвареса за 50 млн евро плюс Дьокереш (Жота Жорди)
«Арсенал» договорился с «Атлетико» о покупке Альвареса.

Хулиан Альварес может перейти в «Арсенал». 

Как сообщает испанский журналист и болельщик «Барселоны» Жота Жорди, у «Атлетико» есть соглашение с «Арсеналом» о продаже Альвареса за 50 млн евро с включением Виктора Дьокереша в сделку. 

Интерес к аргентинскому форварду также проявляют «Барселона» и «Реал». 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Solo para cules TV
logoХулиан Альварес
logoВиктор Дьокереш
logoвозможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
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logoАрсенал
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Комментарии

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верю
матрасам с Серлотом на острие как раз не хватает такого игрока, как Дьокереш)
ОтветБорис_1117003684
верю матрасам с Серлотом на острие как раз не хватает такого игрока, как Дьокереш)
Надеюсь сарказм. Серлот и Дьокереш одинаковые
ОтветБорис_1117003684
верю матрасам с Серлотом на острие как раз не хватает такого игрока, как Дьокереш)
Они и Серлота продают если что
Вы сделали новость из подкаста для болельщиков Барселоны? Серьёзно? Ещё бы опубликовали новость от el chironguito tv, что уровня the sun
Источник Поверь мне брат?
На сказки смахивает
Это бинго для Арсенала если правда
Вот это неожиданно))
А с Дьокерешем Арсенал договорился?
Не продать в Реал за 150 млн евро и отдать в Арсенал за условные 100)
Очень интересно
Барсе надо было давать Левандовского и 60... не сообразили =)))
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