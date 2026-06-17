«Арсенал» договорился с «Атлетико» о трансфере Альвареса за 50 млн евро плюс Дьокереш (Жота Жорди)
«Арсенал» договорился с «Атлетико» о покупке Альвареса.
Хулиан Альварес может перейти в «Арсенал».
Как сообщает испанский журналист и болельщик «Барселоны» Жота Жорди, у «Атлетико» есть соглашение с «Арсеналом» о продаже Альвареса за 50 млн евро с включением Виктора Дьокереша в сделку.
Интерес к аргентинскому форварду также проявляют «Барселона» и «Реал».
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Solo para cules TV
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матрасам с Серлотом на острие как раз не хватает такого игрока, как Дьокереш)
Очень интересно