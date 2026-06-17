«Арсенал» договорился с «Атлетико» о трансфере Альвареса за 50 млн евро плюс Дьокереш (Жота Жорди)

«Арсенал» договорился с «Атлетико» о покупке Альвареса.

Хулиан Альварес может перейти в «Арсенал ».

Как сообщает испанский журналист и болельщик «Барселоны» Жота Жорди, у «Атлетико » есть соглашение с «Арсеналом» о продаже Альвареса за 50 млн евро с включением Виктора Дьокереша в сделку.

Интерес к аргентинскому форварду также проявляют «Барселона » и «Реал ».