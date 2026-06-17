Португалия выиграла первый матч лишь на 1 из 5 последних ЧМ
Португалия начала свой путь на ЧМ-2026 с потери очков в игре с африканской сборной.
Команда Роберто Мартинеса сегодня сыграла вничью с ДР Конго – 1:1.
Начиная с 2010 года португальцы одержали в стартовых матчах всего одну победу – на ЧМ-2022 над Ганой (3:2).
В 2018-м они разделили очки с Испанией (3:3), в 2010-м – с Кот-д`Ивуаром (0:0). В 2014-м Португалию разгромила Германия – 0:4.
На что способен лично Месси на ЧМ-2026?13734 голоса
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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потел, дышал, существовал
ну выпустили этого вашего Рамуша на 83 минуте, и что?
за целых 12 минут игры ни одного гола не забил
у Роналды всего лишь 98 минут было, а результат такой же, и смысл что-то менять?
вот увидите, против могучего Узбекистана Кристи нырнет на пенальти и сделает игру!
а если эти цыгане не уберут из старта саудовского туриста, то и у прекрасной сборной из Узбекистана есть все шансы побороться за прямой выход из группы