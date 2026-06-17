Португалия выиграла первый матч лишь на 1 из 5 последних ЧМ

Португалия начала свой путь на ЧМ-2026 с потери очков в игре с африканской сборной.

Команда Роберто Мартинеса сегодня сыграла вничью с ДР Конго – 1:1.

Начиная с 2010 года португальцы одержали в стартовых матчах всего одну победу – на ЧМ-2022 над Ганой (3:2).

В 2018-м они разделили очки с Испанией (3:3), в 2010-м – с Кот-д`Ивуаром (0:0). В 2014-м Португалию разгромила Германия – 0:4.