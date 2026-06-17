  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Португалия выиграла первый матч лишь на 1 из 5 последних ЧМ

0
Португалия выиграла первый матч лишь на 1 из 5 последних ЧМ

Португалия начала свой путь на ЧМ-2026 с потери очков в игре с африканской сборной.

Команда Роберто Мартинеса сегодня сыграла вничью с ДР Конго – 1:1.

Начиная с 2010 года португальцы одержали в стартовых матчах всего одну победу – на ЧМ-2022 над Ганой (3:2).

В 2018-м они разделили очки с Испанией (3:3), в 2010-м – с Кот-д`Ивуаром (0:0). В 2014-м Португалию разгромила Германия – 0:4.

На что способен лично Месси на ЧМ-2026?13734 голоса
Станет лучшим бомбардиром ЧМ – впервыеЛионель Месси
10+ мячей и лучший бомбардирЧемпионат мира по футболу
14 голов – побьет рекорд ФонтенаНью-Йорк Космос
Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСборная Португалии по футболу
logoРоберто Мартинес
logoСборная ДР Конго по футболу
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Учитывая что весь матч играли в меньшинстве достойный результат для португальцев
Ответ2vdhrvmmzf
Учитывая что весь матч играли в меньшинстве достойный результат для португальцев
И без тренера.
Ответ2vdhrvmmzf
Учитывая что весь матч играли в меньшинстве достойный результат для португальцев
У него 100%-ная точность пасов. То есть мяч отлетал от воздуха?
Португалия чудом вырвала очко у африканского гегемона
ОтветTristan...
Португалия чудом вырвала очко у африканского гегемона
Это ещё кто кому вырвал😼
ОтветTristan...
Португалия чудом вырвала очко у африканского гегемона
увезла очко
Может дело в Роналду? Конечно он великий футболист и много значит для сборной но он не Месси. 90 минут стоять в последней трети и ждать пока на него выкатят или уповать на пенальти его удел?
ОтветДжон Люлькович
Может дело в Роналду? Конечно он великий футболист и много значит для сборной но он не Месси. 90 минут стоять в последней трети и ждать пока на него выкатят или уповать на пенальти его удел?
Комментарий скрыт
объективно к Роналде сегодня никаких претензий
потел, дышал, существовал
ну выпустили этого вашего Рамуша на 83 минуте, и что?
за целых 12 минут игры ни одного гола не забил
у Роналды всего лишь 98 минут было, а результат такой же, и смысл что-то менять?
вот увидите, против могучего Узбекистана Кристи нырнет на пенальти и сделает игру!
легчайшая группа для латиносов
а если эти цыгане не уберут из старта саудовского туриста, то и у прекрасной сборной из Узбекистана есть все шансы побороться за прямой выход из группы
Все идёт по плану , цели будут достигнуты !
Мартинес: «Главное - не победа, а голы Роналду»
Что ж, достойно смотрелись андердоги против несокрушимых конголезцев.
Ответphotoeffect
Что ж, достойно смотрелись андердоги против несокрушимых конголезцев.
а ты попробуй как они
Как Фигу закончил, так всë у португальцев и разладилось
Ответeugenetelichko
Как Фигу закончил, так всë у португальцев и разладилось
При Фигу португальцы завоевали бронзу на Евро-2000 и серебро Евро-2004. После него Португалия завоевывала бронзу на Евро-2012 и золото Евро-2016
Ответq4v24z74n5
При Фигу португальцы завоевали бронзу на Евро-2000 и серебро Евро-2004. После него Португалия завоевывала бронзу на Евро-2012 и золото Евро-2016
Здорово. Пост посвящён Чемпионатам мира
Да у них вообще нет командной игры, в этом проблема.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Португалия не выиграла у ДР Конго – 1:1! Невеш открыл счет в матче, Висса сравнял на 5-й добавленной к первому тайму
32 минуты назад
Руни о Роналду против ДР Конго: «Большую часть времени он находится в офсайде – это не лень, а умный ход. Защитники ищут Криштиану, что оставляет пространство для его партнеров»
сегодня, 18:25
У Португалии втрое меньше ударов и угловых в 1-м тайме, чем у ДР Конго
сегодня, 18:08
Рекомендуем
Главные новости
Франция проиграла в финале ЧМ-2022, несмотря на топовый состав. Помните всех игроков?
1 минуту назадТесты и игры
Стример Мэддисон о Роналду: «##### португальцы ставят этого старого гомосека? Он буквально мертвый»
4 минуты назад
Роналду в матче с ДР Конго: 3 удара мимо ворот, 2 выигранные верховые дуэли, 19 точных пасов
9 минут назад
«Арсенал» договорился с «Атлетико» о трансфере Альвареса за 50 млн евро плюс Дьокереш (Жота Жорди)
12 минут назад
Ледяхов о Месси: «Называть его лучшим в истории футбола некорректно, слишком категорично. Он лучший в свое время, как Пеле и Марадона. Сейчас есть Мбаппе, Олисе и компания»
27 минут назад
Семак про отстранение России: «У нас интересный чемпионат, есть Кубок, а европейские турниры – это приятный бонус, проверить себя. Можем жить без этого, но хотелось бы участвовать»
32 минуты назад
Португалия не выиграла у ДР Конго – 1:1! Невеш открыл счет в матче, Висса сравнял на 5-й добавленной к первому тайму
32 минуты назад
ЧМ-2026. Англия – Хорватия, Португалия сыграла 1:1 с ДР Конго, Гана против Панамы, Колумбия – Узбекистан
33 минуты назад
68 777 зрителей посетили матч Португалия – ДР Конго на ЧМ. На арене в Хьюстоне зафиксирован аншлаг
35 минут назад
У отца Месси проблемы со здоровьем, его состояние ухудшилось на этой неделе. Это стало причиной слез Лионеля после первого гола Алжиру на ЧМ (Эдуардо Файнманн)
45 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Невеш с 98%-й точностью пасов признан лучшим игроком матча Португалия – ДР Конго
16 минут назад
Кейн, Беллингем, Модрич и Перишич – в стартовых составах на игру Англии и Хорватии на ЧМ-2026
47 минут назад
Англия – Хорватия. Кейн и Модрич в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 18:30
«МЮ» больше не отдаст Рэшфорда «Барселоне» в аренду
сегодня, 18:28
Панталони возглавил «Ниццу». Оливье был номинирован на приз тренеру года за работу в «Лорьяне» в этом сезоне
сегодня, 18:18Фото
Висса забил первый гол ДР Конго в истории ЧМ – в матче с Португалией. В 1974-м у команды были три поражения с общим счетом 0:14
сегодня, 18:13
Агент Ткаченко про Урунова: «Это одна из самых сильных трансформаций. Он один из лучших в сильной лиге Ирана, выглядит мощно. В «Спартак» попал не очень готовым, возможно»
сегодня, 17:33
УЕФА оштрафовал «Марсель» на 10 млн евро за превышение лимита убытков за последние 3 сезона. Клуб отстранят от еврокубков, если ситуация не улучшится в ближайший год
сегодня, 16:56
Узбекистан – Колумбия. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
сегодня, 16:51
Гана – Панама. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
сегодня, 16:00
Рекомендуем