Семак про отстранение России: «У нас интересный чемпионат, есть Кубок, а европейские турниры – это приятный бонус, проверить себя. Можем жить без этого, но хотелось бы участвовать»

Сергей Семак: можем жить без международных турниров.

Сергей Семак высказался о влиянии отстранения России на футболистов.

– Игры с командами мирового класса положительно влияют на личный состав, а отсутствие оных влияет отрицательно?

– Я думаю, что у нас очень интересный чемпионат, чемпионат России по футболу. Есть и Кубок России, а европейские турниры, если мы берем клубный уровень, то это такой приятный бонус – проверить себя, посмотреть, как развивается наш футбол клубный.

На уровне сборных, конечно же, это сравнение уровня, состояния нашей команды в отношении других самых сильных сборных в мире. Конечно, это всегда интересно, это ажиотаж, это внимание со стороны большей части населения планеты. Я думаю, что можем жить без этого, но хотелось бы, чтобы рано или поздно мы все-таки были ближе и смогли принимать в такого рода турнирах.

– А нет планов, что если Европа отвалилась, то, может, переориентироваться на Азию?

– Такие слухи и разговоры ходили и ходят, но все-таки на сегодняшний момент наши футбольные власти интегрированы больше [в европейский футбол], и часовые пояса, и расстояния все-таки в большей степени позволяют нам рассчитывать в обозримом будущем на то, что нас вернут в европейские соревнования.

Но и в Азии нас не ждут с распростертыми объятиями. Есть там и Япония, та же Австралия – страны, которые, может быть, имеют свой взгляд на ситуацию и на привлечение нашей сборной и клубов на турниры с их участием, – сказал главный тренер «Зенита » в разговоре с блогером Дмитрием Goblin Пучковым.