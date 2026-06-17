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  4. Семак про отстранение России: «У нас интересный чемпионат, есть Кубок, а европейские турниры – это приятный бонус, проверить себя. Можем жить без этого, но хотелось бы участвовать»

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Семак про отстранение России: «У нас интересный чемпионат, есть Кубок, а европейские турниры – это приятный бонус, проверить себя. Можем жить без этого, но хотелось бы участвовать»
Сергей Семак: можем жить без международных турниров.

Сергей Семак высказался о влиянии отстранения России на футболистов.

– Игры с командами мирового класса положительно влияют на личный состав, а отсутствие оных влияет отрицательно?

– Я думаю, что у нас очень интересный чемпионат, чемпионат России по футболу. Есть и Кубок России, а европейские турниры, если мы берем клубный уровень, то это такой приятный бонус – проверить себя, посмотреть, как развивается наш футбол клубный.

На уровне сборных, конечно же, это сравнение уровня, состояния нашей команды в отношении других самых сильных сборных в мире. Конечно, это всегда интересно, это ажиотаж, это внимание со стороны большей части населения планеты. Я думаю, что можем жить без этого, но хотелось бы, чтобы рано или поздно мы все-таки были ближе и смогли принимать в такого рода турнирах.

– А нет планов, что если Европа отвалилась, то, может, переориентироваться на Азию?

– Такие слухи и разговоры ходили и ходят, но все-таки на сегодняшний момент наши футбольные власти интегрированы больше [в европейский футбол], и часовые пояса, и расстояния все-таки в большей степени позволяют нам рассчитывать в обозримом будущем на то, что нас вернут в европейские соревнования.

Но и в Азии нас не ждут с распростертыми объятиями. Есть там и Япония, та же Австралия – страны, которые, может быть, имеют свой взгляд на ситуацию и на привлечение нашей сборной и клубов на турниры с их участием, – сказал главный тренер «Зенита» в разговоре с блогером Дмитрием Goblin Пучковым.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Радио Sputnik
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logoСергей Семак

Комментарии

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От создателей санкции нам только на пользу
Мнение человека приближенного к властям, не вызывает интереса
Семак один из немногих, кому отстранение только в плюс. С безграничным газпромовским бюджетом, прикормленным судейством и зенитовским руководством в РФС клепает каждый год никому не нужные чемпионства. А в Европе его мордой об газон всякие середняки возили, а теперь это геморроя нет. Ну праздник же!
Неинтересно, потому что есть админ ресурс, а вот Европе зенит из группы выйти не может, потому что все нейтрально и никто не поможет и гол не отменит
ОтветavcgloronalduMU
Неинтересно, потому что есть админ ресурс, а вот Европе зенит из группы выйти не может, потому что все нейтрально и никто не поможет и гол не отменит
Как будто другие наши клубы прям каждый год из группы выходили. У Зенита стоимость состава на уровне середняка Шипа или второй половины Серии А, но в головах кузьмичей наши клубы прям всегда должны были всех нагибать, а если проигрывали Брюгге то это позор, хотя у Брюгге состав в половину дороже зенитовского🤷 надо адекватно оценивать действительность...
ОтветПокерный Футбол
Как будто другие наши клубы прям каждый год из группы выходили. У Зенита стоимость состава на уровне середняка Шипа или второй половины Серии А, но в головах кузьмичей наши клубы прям всегда должны были всех нагибать, а если проигрывали Брюгге то это позор, хотя у Брюгге состав в половину дороже зенитовского🤷 надо адекватно оценивать действительность...
>а если проигрывали Брюгге то это позор, хотя у Брюгге состав в половину дороже зенитовского

А теперь сравни затраты на трансферы+зп, и будет тебе нюанс
Не работает ваша оправдалка про трансферную стоимость
Ну, конечно можем, Сережа!
Мясо тоже приятный бонус, можем жить без этого!
Да и остальные интересные радости жизни тоже не так уж и нужны, если подумать!

Тактику придумывать? Да не, можем жить без этого. Просто купите ещё 75 бразилов, я ещё пару медалей принесу.
Источник посмотрите - там они готовы жить без всего, а их дети там в США и Европе будут жить со всем вредным и запрещенным…
ОтветT622222
Источник посмотрите - там они готовы жить без всего, а их дети там в США и Европе будут жить со всем вредным и запрещенным…
В тылу врага искушаемые сатаной ☝️☝️😁
ОтветT622222
Источник посмотрите - там они готовы жить без всего, а их дети там в США и Европе будут жить со всем вредным и запрещенным…
-в Европе живут одни п.. расы и лес.. янки
-я знаю, ведь там живут ваши дети!
Играй Зенит в ЛЧ Семака давно убрали бы, а так сидит себе в тепличных условиях, в конкурентах Краснодар да Локомотив, самый большой бюджет, на фоне РПЛ кажется Гвардиолой
У физрука нет цели, могут быть только приятные бонусы!
Прав Богданыч. Евротурниры не доросли до наших команд!
Зачем нам Еврокубки если можно и дальше катать товарняки с Батэ и Кайратом, да, Богданыч?
Ответсрпска гаража
Зачем нам Еврокубки если можно и дальше катать товарняки с Батэ и Кайратом, да, Богданыч?
Так а как играли в еврокубках до 22 в последние лет 5?
Ответсрпска гаража
Зачем нам Еврокубки если можно и дальше катать товарняки с Батэ и Кайратом, да, Богданыч?
Там ещё Црвена Звезда в очереди стоит.
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