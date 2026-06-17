У отца Месси проблемы со здоровьем, его состояние ухудшилось на этой неделе. Это стало причиной слез Лионеля после первого гола Алжиру на ЧМ (Эдуардо Файнманн)

У отца Месси проблемы со здоровьем.

У отца форварда сборной Аргентины Лионеля Месси проблемы со здоровьем.

Как сообщает Vía País со ссылкой на журналиста Эдуардо Файнманна, Хорхе Месси испытывает серьезные проблемы со здоровьем, его состояние ухудшилось на этой неделе.

Утверждается, что это стало причиной эмоций Месси после первого гола в ворота сборной Алжира в матче ЧМ-2026 (3:0).

Напомним, после первого гола Алжиру на 17-й минуте Месси заплакал и начал вытирать слезы футболкой. После игры аргентинец заявил: «Это не связано с футболом. Я пережил несколько непростых дней ».