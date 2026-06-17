  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. У отца Месси проблемы со здоровьем, его состояние ухудшилось на этой неделе. Это стало причиной слез Лионеля после первого гола Алжиру на ЧМ (Эдуардо Файнманн)

0
У отца Месси проблемы со здоровьем, его состояние ухудшилось на этой неделе. Это стало причиной слез Лионеля после первого гола Алжиру на ЧМ (Эдуардо Файнманн)
У отца Месси проблемы со здоровьем.

У отца форварда сборной Аргентины  Лионеля Месси проблемы со здоровьем.

Как сообщает Vía País со ссылкой на журналиста Эдуардо Файнманна, Хорхе Месси испытывает серьезные проблемы со здоровьем, его состояние ухудшилось на этой неделе.

Утверждается, что это стало причиной эмоций Месси после первого гола в ворота сборной Алжира в матче ЧМ-2026 (3:0).

Напомним, после первого гола Алжиру на 17-й минуте Месси заплакал и начал вытирать слезы футболкой. После игры аргентинец заявил: «Это не связано с футболом. Я пережил несколько непростых дней».

На что способен лично Месси на ЧМ-2026?13140 голосов
Станет лучшим бомбардиром ЧМ – впервыеЛионель Месси
10+ мячей и лучший бомбардирЧемпионат мира по футболу
14 голов – побьет рекорд ФонтенаНью-Йорк Космос
Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Vía País
logoСборная Аргентины по футболу
logoИнтер Майами
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Алжира по футболу
logoЛионель Месси
logoпроисшествия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Месси, конечно, футбольный бог, но не всесильный. Здоровья бате!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кейн, Беллингем, Модрич и Перишич – в стартовых составах на игру Англии и Хорватии на ЧМ-2026
7 минут назад
Португалия – ДР Конго. 1:1 – Висса сравнял на 5-й добавленной к первому тайму. Онлайн-трансляция
39 минут назадLive
Шварц о возвращении в «Динамо»: «Эти четыре года дали мне и моей семье новый опыт. Мы пересмотрели свою позицию – сейчас я чувствую, что настал момент вернуться»
19 минут назад
Руни о Роналду против ДР Конго: «Большую часть времени он находится в офсайде – это не лень, а умный ход. Защитники ищут Криштиану, что оставляет пространство для его партнеров»
26 минут назад
У Португалии втрое меньше ударов и угловых в 1-м тайме, чем у ДР Конго
43 минуты назад
Ролан Гусев о «Динамо»: «50 лет без чемпионства – многовато для такого клуба. Нынешняя команда способна бороться за высокие места»
54 минуты назад
У Роналду ни одного удара или обводки в 1-м тайме игры с ДР Конго, но 100%-я точность пасов – 14 из 14
57 минут назад
Фото Жоты показали во время гимна Португалии перед игрой с ДР Конго на ЧМ. Родители Диогу присутствуют на матче
сегодня, 17:47Фото
Семак в интервью Пучкову: «Лозунг «Спорт вне политики» отошел на второй план, политические решения напрямую влияют на участие в турнирах. И в футболе проблесков для России мало»
сегодня, 17:46
В 58 лет умер тренер «Бреста» Руа – он 3,5 года боролся с раком поджелудочной железы. При нем клуб впервые вышел в ЛЧ
сегодня, 17:35
Ко всем новостям
Последние новости
Англия – Хорватия. Кейн и Модрич в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
21 минуту назад
«МЮ» больше не отдаст Рэшфорда «Барселоне» в аренду
23 минуты назад
Панталони возглавил «Ниццу». Оливье был номинирован на приз тренеру года за работу в «Лорьяне» в этом сезоне
33 минуты назадФото
Висса забил первый гол ДР Конго в истории ЧМ – в матче с Португалией. В 1974-м у команды были три поражения с общим счетом 0:14
38 минут назад
Агент Ткаченко про Урунова: «Это одна из самых сильных трансформаций. Он один из лучших в сильной лиге Ирана, выглядит мощно. В «Спартак» попал не очень готовым, возможно»
сегодня, 17:33
УЕФА оштрафовал «Марсель» на 10 млн евро за превышение лимита убытков за последние 3 сезона. Клуб отстранят от еврокубков, если ситуация не улучшится в ближайший год
сегодня, 16:56
Узбекистан – Колумбия. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
сегодня, 16:51
Гана – Панама. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
сегодня, 16:00
Ван Бронкхорст возглавил «Фейеноорд» после увольнения ван Перси. Джованни тренировал клуб 7 лет назад
сегодня, 15:43
«Интер» покупает Проведеля у «Лацио» за 3 млн евро. Вратарь подпишет 3-летний контракт
сегодня, 15:36
Рекомендуем