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  4. Руни о Роналду против ДР Конго: «Большую часть времени он находится в офсайде – это не лень, а умный ход. Защитники ищут Криштиану, что оставляет пространство для его партнеров»

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Руни о Роналду против ДР Конго: «Большую часть времени он находится в офсайде – это не лень, а умный ход. Защитники ищут Криштиану, что оставляет пространство для его партнеров»
Руни о Роналду против ДР Конго: его расположение на поле – очень умный ход.

Экс-полузащитник «МЮ» и сборной Англии Уэйн Руни отметил тактический ход сборной Португалии, связанный с расположением на поле Криштиану Роналду.

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 Португалия играет с ДР Конго. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Думаю, игра именно такая, какой мы ее себе представляли, с владением мячом и горизонтальными передачами Португалии. У ДР Конго было несколько возможностей, и если они хотят извлечь что-то из этой игры, то они должны ими воспользоваться.

Я был заинтригован, наблюдая за Криштиану Роналду, за его позиционированием. Большую часть времени он находится в офсайде, и это не лень, а сообразительность.

Он вынуждает оборону ДР Конго искать его, и это оставляет пространство для его партнеров по команде, а когда мяч уходит, он может выйти из офсайда. Есть за чем понаблюдать. Это действительно умный ход», – сказал Руни.

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Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoтактика
logoСборная ДР Конго по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЧемпионат мира по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoУэйн Руни

Комментарии

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Перехитрил и уничтожил (но нет)
ОтветЕбздрогыч
Перехитрил и уничтожил (но нет)
в чём просчитался?
у Роналду уже нет той взрывной скорости, поэтому он назад сделать шаг не успевает. А с учётом сегодняшних технологий определить находился ли он в офсайда сейчас просто.
Криш шестым защитником сборной Конго играет
Это как великий геостратег Путин))
Что б там не делал Криштиану, но главная проблема, очевидно, это тренер. Игроки победители ЛЧ растворяются, что хотеть от 41 летнего ветерана
Португалия ещё достойно играет, вдясятером с самого начала
Так и есть, я это и так понимаю.
Но будет программная статья Лукомского огромного объема, где только про это и будет написано, но на 10 страницах, потому что нас за не разбирающихся держат
если бы Роналу остался на скамейке, представляете, насколько умным был бы этот ход??
Ну и как, работает умный ход?
Да Руни прикалывается что ли? Это просто минус один человек на поле.
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