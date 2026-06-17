Руни о Роналду против ДР Конго: «Большую часть времени он находится в офсайде – это не лень, а умный ход. Защитники ищут Криштиану, что оставляет пространство для его партнеров»

Руни о Роналду против ДР Конго: его расположение на поле – очень умный ход.

Экс-полузащитник «МЮ» и сборной Англии Уэйн Руни отметил тактический ход сборной Португалии, связанный с расположением на поле Криштиану Роналду.

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 Португалия играет с ДР Конго. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Думаю, игра именно такая, какой мы ее себе представляли, с владением мячом и горизонтальными передачами Португалии. У ДР Конго было несколько возможностей, и если они хотят извлечь что-то из этой игры, то они должны ими воспользоваться.

Я был заинтригован, наблюдая за Криштиану Роналду , за его позиционированием. Большую часть времени он находится в офсайде, и это не лень, а сообразительность.

Он вынуждает оборону ДР Конго искать его, и это оставляет пространство для его партнеров по команде, а когда мяч уходит, он может выйти из офсайда. Есть за чем понаблюдать. Это действительно умный ход», – сказал Руни.