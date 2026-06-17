У Роналду ни одного удара или обводки в 1-м тайме игры с ДР Конго, но 100%-я точность пасов – 14 из 14
Роналду не бил по воротам ДР Конго в первом тайме.
Криштиану Роналду не отметился активностью в первом тайме игры с ДР Конго.
Сборная Португалии встречается с африканской командой в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.
До перерыва лучшему бомбардиру в истории сборных ни разу не удалось пробить по воротам соперника. Также он не предпринял ни одной попытки совершить обводку. В то же время все передачи капитана сборной Португалии были точны – 14 из 14.
Месси забил 118-й, 119-й и 120-й голы за сборную. До рекорда Роналду – 23 мяча
На что способен лично Месси на ЧМ-2026?13016 голосов
Станет лучшим бомбардиром ЧМ – впервые
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
Комментарии
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Кришу дальние переводы делать или че, в атаке вся команда и в основном на пару метров даёт пасы.
Так и спортс, когда что-то не так - сразу пишет в заголовок, например, если гол в Аль-Насре с пенальти или с метра
А когда забил через себя - несколько часов не могли это дописать в заголовок🤡
нулевая игра ватокатная с игроками призерами лч и прочими топами
на уровне васи березуцкого в Урале
Почти как Испания
Там Ойрасабль вообще ни разу мяса 6е коснулся в первом тайме
Ну хоть хоть моменты были и гол один есть
Кстати, вспоминаю матч с Уругваем в Сочи на ЧМ18, когда 2-1 проигрывали португальцы и вместо норм начала тупо поперед катали и стояли на прямых ногах))
Вообще португалы еле двигаются. Роналду Роналдой, но остальные то че.