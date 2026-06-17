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  4. У Роналду ни одного удара или обводки в 1-м тайме игры с ДР Конго, но 100%-я точность пасов – 14 из 14

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У Роналду ни одного удара или обводки в 1-м тайме игры с ДР Конго, но 100%-я точность пасов – 14 из 14
Роналду не бил по воротам ДР Конго в первом тайме.

Криштиану Роналду не отметился активностью в первом тайме игры с ДР Конго.

Сборная Португалии встречается с африканской командой в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.

До перерыва лучшему бомбардиру в истории сборных ни разу не удалось пробить по воротам соперника. Также он не предпринял ни одной попытки совершить обводку. В то же время все передачи капитана сборной Португалии были точны – 14 из 14.

Месси забил 118-й, 119-й и 120-й голы за сборную. До рекорда Роналду – 23 мяча

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Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная ДР Конго по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду

Комментарии

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Так там все пасы на полтора метра ближнему!
ОтветЕбздрогыч
Так там все пасы на полтора метра ближнему!
Треугольник называется тактика Бруно Витьня Невеш 😂
ОтветЕбздрогыч
Так там все пасы на полтора метра ближнему!
Да хороши накидывать, как спортс
Кришу дальние переводы делать или че, в атаке вся команда и в основном на пару метров даёт пасы.
Так и спортс, когда что-то не так - сразу пишет в заголовок, например, если гол в Аль-Насре с пенальти или с метра
А когда забил через себя - несколько часов не могли это дописать в заголовок🤡
Месси весь матч ходил по полю, и Роналду весь матч ходит по полю. Но какая же, блин, разница!
ОтветЕбздрогыч
Месси весь матч ходил по полю, и Роналду весь матч ходит по полю. Но какая же, блин, разница!
Разница в том, что аргентинцы играют ради Месси. А португальцы играют не совсем понятное ради чего. Криштиану просто игнорируют. Игроки команды напоминают обиженных девочек, которых оскорбили и всё, они больше не дружат. Иного объяснения у меня нет.
ОтветЕбздрогыч
Месси весь матч ходил по полю, и Роналду весь матч ходит по полю. Но какая же, блин, разница!
Как говорится, есть нюанс)
Отвратительно, вообще вперед не хотят играть, забили гол и дрочат в центре этот мяч.
Ответ5t1ck
Отвратительно, вообще вперед не хотят играть, забили гол и дрочат в центре этот мяч.
Так это Роберто Мартинес
Идиоты стоят на месте и пасуют друг другу, катая вату. Хоть 10 Роналду поставь на острие, они мяч вперед не отдадут. Надеюсь, хваленная полузащита проснется после пропущенного и поймет, что главное в футболе - это голы…
ОтветадекватныйОо
Идиоты стоят на месте и пасуют друг другу, катая вату. Хоть 10 Роналду поставь на острие, они мяч вперед не отдадут. Надеюсь, хваленная полузащита проснется после пропущенного и поймет, что главное в футболе - это голы…
глянул минут 20

нулевая игра ватокатная с игроками призерами лч и прочими топами

на уровне васи березуцкого в Урале
ОтветадекватныйОо
Идиоты стоят на месте и пасуют друг другу, катая вату. Хоть 10 Роналду поставь на острие, они мяч вперед не отдадут. Надеюсь, хваленная полузащита проснется после пропущенного и поймет, что главное в футболе - это голы…
+++
Почти как Испания
Там Ойрасабль вообще ни разу мяса 6е коснулся в первом тайме
Ну хоть хоть моменты были и гол один есть

Кстати, вспоминаю матч с Уругваем в Сочи на ЧМ18, когда 2-1 проигрывали португальцы и вместо норм начала тупо поперед катали и стояли на прямых ногах))
С такой игрой можно и в 50 лет выходить, Португалия в режиме тренировки играет
Лол. Перепасы в центре поля )
Вообще португалы еле двигаются. Роналду Роналдой, но остальные то че.
На самом деле пока на пятёрку играет, брака минимум, ттд достаточно
Зато он остроатакующе ходит
Во что играет Португалия? Опять пижонят, надо было в первом тайме закрывать игру
ОтветAstan4o
Во что играет Португалия? Опять пижонят, надо было в первом тайме закрывать игру
Так закрыли же)
Месси пришел в футбол играть, а Криш за статистикой, т.к. в футбол не получается.
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