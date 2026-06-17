У Роналду ни одного удара или обводки в 1-м тайме игры с ДР Конго, но 100%-я точность пасов – 14 из 14

Роналду не бил по воротам ДР Конго в первом тайме.

Криштиану Роналду не отметился активностью в первом тайме игры с ДР Конго .

Сборная Португалии встречается с африканской командой в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 .

До перерыва лучшему бомбардиру в истории сборных ни разу не удалось пробить по воротам соперника. Также он не предпринял ни одной попытки совершить обводку. В то же время все передачи капитана сборной Португалии были точны – 14 из 14.

Месси забил 118-й, 119-й и 120-й голы за сборную. До рекорда Роналду – 23 мяча