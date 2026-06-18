Слабый старт Роналду и Португалии на ЧМ, яркая победа Англии, поражение Узбекистана, Бернарду перешел в «Реал», «Зенит» и «Спартак» сыграют в Нижнем Новгороде и другие новости

1. На ЧМ-2026 завершился первый тур. Португалия провела невнятный матч против ДР Конго и не смогла победить (1:1). Роналду вслед за Месси сыграл на шестом чемпионате мира , но не забил в 10-й игре подряд на крупном турнире и выглядел неважно .

Англия уверенно разобралась с Хорватией (4:2) – Кейн сделал дубль (перебивал пенальти ), Беллингем и Рэшфорд тоже забили.

Гана дожала Панаму (1:0) благодаря голу Йиренки на 95-й минуте. Узбекистан проиграл Колумбии (1:3) в своем первом в истории матче на ЧМ, единственный гол забил экс-хавбек ЦСКА Файзуллаев.

2. «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за OLIMPBET Суперкубок России в Нижнем Новгороде . Игра пройдет 18 июля на «Совкомбанк Арене».

3. Продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Рудковская прокомментировала свой ответ тренеру Тутберидзе: «Мой муж не воюет с женщинами и не обращает внимания на Этери. А мне надоели ее высказывания, и в этот раз я ответила в очень мягкой форме – но только в этот раз». Хореограф Алексей Железняков раскритиковал Яну: «Пусть скажет, что Плющенко сделал в качестве тренера, а не спортсмена. Каких-то успехов у него нет, а она открывает рот ».

4. «Реал» направил в УЕФА письмо по делу Негрейры: «Ситуация серьезно подрывает доверие к футболу и его институтам. Призываем немедленно возобновить дисциплинарное разбирательство». «Барселона» на фоне заявлений президента «Мадрида» Переса призвала глав Ла Лиги, федерации и судейского комитета «защитить» свою репутацию: «Это серьезное нападение на честь и имидж соревнований».

5. Овечкин, Панарин, Капризов, Малкин, Радулов, Протас, Шестеркин, Бобровский, Орлов, Гавриков – в расширенном составе «Матча года» , звезды КХЛ и НХЛ разделятся на команды через драфт.

«Торонто» назначил главным тренером Хиллера, ранее работавшего в «Лос-Анджелесе». «Вегас» назначил главным тренером Крэйга из фарм-клуба.

6. Трансферы. «Реал» объявил о переходе экс-хавбека «Ман Сити» Бернарду Силвы свободным агентом. Моуринью хочет видеть Энцо в «Мадриде». «Сливочные» также интересуются Бастони – «Интер» просит за защитника не менее 70 млн евро. А вот Себальос наконец-то уходит из «Реала». «Ливерпуль» перехватил Муньоса у «Ньюкасла» и выплатит отступные в 40 млн евро за вингера «Осасуны». «Арсенал» якобы договорился с «Атлетико» о трансфере Альвареса за 50 млн евро плюс Дьокереш. «Интер» покупает вратаря Проведеля у «Лацио» за 3 млн евро.

7. Украинский беспилотник попал в автобус детской футбольной команды из Беларуси в Брянской области. Погибла женщина, 7 человек ранены.

8. Бизнесмена Илью Трабера задержали по делу об убийстве отца экс-гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова. Телеведущий Джереми Кларксон, известный по шоу Top Gear, лечится от «агрессивной» формы рака .

9. Александрова проиграла Соболенко на турнире WTA 500 в Берлине, Пегула вышла в 1/4 финала, Гауфф, Мертенс выбыли. Медведев, Оже-Альяссим, Тиафу вышли в 1/4 финала турнира ATP 500 в Галле, Хуркач выбыл.

10. Российский футбольный союз (РФС) дисквалифицировал пятерых игроков футзальных клубов «КПРФ» и «Ухта» за ставки.

11. Российский боец Ислам Махачев проведет защиту пояса в полусреднем весе против Иэна Гэрри на UFC 330 16 августа. Алекс Перейра намерен обжаловать результат боя с Сирилом Ганом. Бразилец показал фото затылка с синяками после ударов француза: «Бойцы должны бороться за то, чтобы отстранить рефери, который допускает такие ошибки». Судья UFC Херб Дин записал видео , объяснив правила по ударам по затылку: «Есть путаница, потому что в боксе все иначе. Мы ориентируемся на основание черепа».

12. Российская рапиристка Владислава Пенюшкина завоевала бронзу на чемпионате Европы по фехтованию во Франции.

Цитаты дня:

Онопко о том, что Мостовой делит людей на футбольных и нефутбольных: «Я против этого . Многие великие игроки не смогут быть тренерами. Слуцкий – не менее футбольный человек, чем все мы»

Лукашенко о Квартальнове: «Тренер должен был подвести команду к плей-офф, но она провалилась. С «Ак Барсом» играли безвольно, говорю как немного разбирающийся в хоккее человек »

Семак про отстранение России: «У нас интересный чемпионат, есть Кубок, а европейские турниры – это приятный бонус , проверить себя. Можем жить без этого, но хотелось бы участвовать»

«Роналду – величайший в мире спорта . Он сформировал определенные черты характера в моем поколении». Пловец Пригода болеет за Португалию на ЧМ

Исинбаева поблагодарила Карелина за поддержку: «Спасибо за спортивную солидарность , которая не ломается под давлением обстоятельств»

Месси после 3:0 с Алжиром: «Я достиг всего, о чем мечтал, или даже большего . Все, что происходит со мной сейчас, – это бонус»

«Я буду ##### вас!» В Казахстане арбитра арестовали на 5 суток после конфликта с представителями «Елимая»

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